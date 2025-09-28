Nam sinh chuyên Hà Nội – Amsterdam thắng kịch tính, giành vòng nguyệt quế Olympia

Trận thi tuần 2 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với bốn thí sinh đến từ bốn trường chuyên, tranh tài: Lê Trường Tuệ (THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Vọng (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng), Nguyễn Lưu Việt Hùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, TPHCM) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Bảo Khánh tạo được ưu thế dẫn đầu với 75 điểm, Trường Tuệ 40 điểm, Văn Vọng 25 điểm, Việt Hùng 5 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong bài hát. Văn Vọng và Bảo Khánh giành thêm 10 điểm với đáp án “Thanh niên”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Trường Tuệ liền nhấn chuông trả lời từ khoá và đưa ra đáp án chính xác là “Lý Tự Trọng”. Điều này giúp nam sinh Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 100 điểm. Tiếp đến, Bảo Khánh 85 điểm, Văn Vọng 35 điểm, Việt Hùng 5 điểm.

Trường Tuệ nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc với 4 cơ hội bứt phá nhanh chóng khép lại, mang đến sự thay đổi đáng kể về điểm số, thứ hạng đoàn đua. Cụ thể, Bảo Khánh giành lại vị trí đầu đoàn với 195 điểm, Trường Tuệ 190 điểm, Văn Vọng 135 điểm, Việt Hùng 95 điểm.

Phần Thi Về đích, Bảo Khánh lựa gói câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm. Nam sinh Hà Nội chỉ giành được điểm ở câu đầu và về vị trí với 215 điểm.

Trường Tuệ lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để Văn Vọng giành điểm ở câu đầu, nhưng đã kịp ghi điểm ở câu thứ hai để về vị trí với điểm số 190.

Văn Vọng lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Cậu chỉ ghi điểm hai câu đầu; để Hai Bảo Khánh giành được quyền trả lời và có được điểm ở câu cuối. Văn Vọng về vị trí với 185 điểm.

Việt Hùng lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu; để Bảo Khánh có cơ hội trả lời ở hai câu còn lại, trong đó có 1 lần giành điểm. Việt Hùng về vị trí với 95 điểm.

Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 3 quý IV Olympia 25, Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) giành được vòng nguyệt quế 250 điểm.

Lê Trường Tuệ (THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Ninh) về nhì với 190 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Văn Vọng (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam) 185 điểm và Nguyễn Lưu Việt Hùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, TPHCM) 95 điểm.