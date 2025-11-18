Trai tân “cảm nắng” mẹ đơn thân hơn 6 tuổi ngay lần đầu gặp

Câu chuyện tình đẹp như phim của cặp đôi Châu Bá Lĩnh (34 tuổi, kinh doanh tự do) và diễn viên Thùy Dương (40 tuổi, biệt danh “Muối tỷ”) đã khiến khán giả xúc động khi xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son tập 637 do MC Hồng Vân – Quốc Thuận dẫn dắt.

Thùy Dương vốn không xa lạ với khán giả truyền hình qua loạt vai diễn trong Ải trần gian, Kiếp chồng chung, Cua lại vợ bầu… Trước khi đến với Bá Lĩnh, cô đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và làm mẹ đơn thân.

Cơ duyên của họ bắt đầu khi Bá Lĩnh, lúc đó đang làm việc tại Singapore, về nước và đến sân khấu Hồng Vân xem kịch. Vừa thấy Thùy Dương diễn, anh đã lập tức “cảm nắng”. Lấy hết can đảm xin số, song suốt 6 năm, anh chỉ dám yêu đơn phương, âm thầm theo dõi cô từ xa. Đến khi tình cảm được đánh thức, họ vẫn chỉ yêu xa. Mãi 1,5 năm gần đây, cả hai mới dọn về sống chung.

“Vì tôi nhỏ tuổi hơn Dương, lại sợ cô ấy từ chối nên không dám tỏ tình sớm”, Bá Lĩnh chia sẻ lý do “nhút nhát”.

Nhưng chuyện tình của họ không hề suôn sẻ. Nữ diễn viên lo lắng vì mình lớn tuổi hơn, từng đổ vỡ và có con riêng, sợ gia đình bạn trai không chấp nhận. “Mẹ anh Lĩnh lo tôi là nghệ sĩ, lớn tuổi hơn và từng có một đời chồng. Phía nhà tôi cũng lo vì anh quá trẻ đẹp, sợ chỉ là say nắng”, cô kể.

Biến cố xảy đến khi Bá Lĩnh gặp tai nạn ở Singapore, phải mổ vì tụ máu não và mất trí nhớ 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, Thùy Dương hoàn toàn không biết chuyện. Một người bạn thân của cô đã âm thầm đăng nhập tài khoản Facebook của anh để giữ liên lạc, tiếp tục chuyện tình yêu xa thay anh. Mãi đến khi Lĩnh trở về Việt Nam, sự thật mới được hé lộ.

Giờ đây, sau gần 2 năm sống chung, họ sắp chào đón thành viên mới. Bá Lĩnh thừa nhận vợ không biết nấu ăn và hay ghen, nhưng với anh, đó là điều dễ thương. “Cô ấy chung thủy, lo cho gia đình, thế là đủ. Tôi không cần vợ thay đổi gì cả”, anh nói.

Thùy Dương cũng không giấu chuyện chồng từng gặp chấn thương, nên mỗi khi nhậu “là như biến thành người khác”. “Em chỉ mong anh bớt nhậu lại, giữ gìn sức khỏe. Với em, mọi điều khác đều có thể hiểu và cảm thông”, cô xúc động.

Nghe chuyện, NSND Hồng Vân xúc động nhưng vẫn nhắn nhủ: “Cả hai còn trẻ, đường phía trước dài lắm. Dương đã đi qua đổ vỡ, hãy tránh lặp lại sai lầm cũ. Ghen tuông, kiểm soát là tối kỵ. Hãy cho nhau không gian và tin tưởng để giữ gìn hạnh phúc”.