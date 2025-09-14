Top ngành y “hái ra tiền” cho bạn trẻ hiện nay

Ngành y chưa bao giờ hết “hot”. (Ảnh minh họa AI)

1. Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa – “ông hoàng” thu nhập

Bác sĩ vẫn luôn nằm trong top đầu về thu nhập, đặc biệt ở các chuyên khoa như tim mạch, phẫu thuật, răng – hàm – mặt, da liễu hay sản khoa. Theo thống kê tại Việt Nam, mức thu nhập của bác sĩ chuyên khoa có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, chưa kể nguồn thu từ phòng khám tư.

2. Nha sĩ và ngành răng – hàm – mặt

Nhu cầu thẩm mỹ nha khoa tăng mạnh khiến ngành này trở thành “mỏ vàng” với giới trẻ. Các dịch vụ niềng răng, bọc răng sứ, cấy implant đang mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Một nha sĩ giỏi có thể dễ dàng sở hữu thu nhập cao gấp nhiều lần so với các ngành nghề khác.

3. Dược sĩ và công nghiệp dược phẩm

Dược phẩm là ngành không bao giờ lỗi thời. Ngoài việc làm trong bệnh viện, dược sĩ còn có thể tham gia vào các công ty dược, nghiên cứu sản phẩm mới hoặc tự mở nhà thuốc. Thu nhập ổn định và khả năng mở rộng kinh doanh là điểm cộng lớn.

4. Kỹ thuật y sinh – công nghệ gắn với sức khỏe

Thế giới đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot và thiết bị y tế thông minh. Kỹ sư y sinh trở thành mắt xích quan trọng trong việc thiết kế, bảo trì máy móc y tế. Dù là ngành mới ở Việt Nam, nhưng cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập đang tăng trưởng nhanh.

5. Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe quốc tế

Việt Nam đang thiếu hụt điều dưỡng chất lượng cao, trong khi nhiều nước như Nhật Bản, Đức, Úc… có nhu cầu tuyển dụng lớn. Xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng đang trở thành lựa chọn giúp bạn trẻ vừa học hỏi, vừa kiếm thu nhập ổn định ở môi trường quốc tế.

6. Thẩm mỹ y khoa – lĩnh vực “bùng nổ”

Làm đẹp trở thành nhu cầu thiết yếu, khiến thẩm mỹ y khoa trở thành ngành đầy tiềm năng. Bác sĩ da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ và các kỹ thuật viên thẩm mỹ có tay nghề luôn được săn đón, mức thu nhập không hề thua kém bác sĩ chuyên khoa.