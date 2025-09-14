"Lật mặt 8" vươn ra 4 châu lục

Phim điện ảnh “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” (tựa tiếng Anh: "Face Off 8: Embrace of Light") do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và Minh Hà sản xuất, sẽ chính thức ra rạp quốc tế từ ngày 18-9. Đây là bộ phim Việt đầu tiên phát hành rộng rãi tại 4 châu lục, đánh dấu cột mốc quan trọng cho điện ảnh Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Theo lịch phát hành, "Lật mặt 8" sẽ chiếu tại Mỹ, Úc, New Zealand, Cộng hòa Czech và Slovakia từ ngày 18-9. Ngày 19-9, phim ra rạp tại Canada, Anh, Scotland, Na Uy, Thụy Điển; ngày 20-9 tại Pháp, Bulgaria; ngày 3-10 tại Nhật Bản, Ba Lan; và ngày 9-10 tại Đức. Như vậy, tác phẩm sẽ lần lượt hiện diện tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á.

Lịch chiếu phim "Lật mặt 8" tại 4 châu lục

Ở phần thứ 8, câu chuyện xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh) - một chàng trai 17 tuổi đam mê âm nhạc tại miền Trung đầy nắng gió. Tuy nhiên, ước mơ nghệ thuật của cậu bị kìm hãm bởi những kỳ vọng và quan điểm truyền thống khắt khe từ người cha - ông Phước (Long Đẹp Trai). Bộ phim không chỉ khai thác mối quan hệ gia đình, bạn bè, ước mơ tuổi trẻ mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn: hãy dám làm và sống hết mình để không phải nuối tiếc.

Tiếp nối thành công từ 7 phần trước, Lý Hải tiếp tục đầu tư mạnh về bối cảnh, kỹ thuật quay và đặc biệt là những cảnh oneshot ấn tượng.

Dàn diễn viên trải dài từ gạo cội đến gương mặt trẻ mang đến sự gắn kết và nhiều cảm xúc, giúp bộ phim lọt top 5 phim ăn khách nhất Việt Nam năm 2025.

Đây cũng là phần phim đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt thương hiệu điện ảnh “Lật mặt”.

Dàn diễn viên chính phim "Lật mặt 8"

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa, đạo diễn Lý Hải chia sẻ: “Tôi luôn mong tác phẩm của mình có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dù đóng góp còn nhỏ bé nhưng tôi hy vọng có thể mang tình yêu với dải đất hình chữ S đến nhiều khán giả hơn”.

Với bước tiến này, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” không chỉ khẳng định sức hút của dòng phim thương mại Việt mà còn mở ra cánh cửa mới để điện ảnh nước nhà tự tin chinh phục thị trường quốc tế.