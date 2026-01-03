Tình vợ chồng keo sơn của người hùng xả thân cứu 3 em nhỏ đuối nước

Luan Liuwei, quê gốc ở Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc lên Bắc Kinh lập nghiệp khi còn trẻ. Tại đây, anh gặp và kết hôn với Xue Qiaoyan, cả hai có với nhau hai cô con gái. Năm 2017, đôi vợ chồng mở tiệm lẩu cừu rộng 200m² mang tên Liangjian Rongtian.

Tháng 8/2025, bi kịch ập đến khi Luan đưa các con đi nghỉ mát tại Hà Bắc, Trung Quốc. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ bờ sông, không một chút do dự, anh lao xuống dòng nước. Với sự hỗ trợ của những người xung quanh, anh cứu sống được 3 em nhỏ. Tuy nhiên, khi quay lại để cứu thêm người khác, Luan kiệt sức và bị dòng nước nhấn chìm.

Người vợ Xue nghẹn ngào cho biết sự việc đau lòng xảy ra đúng vào ngày sinh nhật con gái út. Chị mô tả chồng mình là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chưa từng toan tính thiệt hơn. Bạn bè cũng nhớ về anh như một người đàn ông hòa đồng, đôn hậu.

Dù chồng qua đời, người vợ vẫn duy trì tiệm lẩu cừu để hoàn thành tâm nguyện.

Sau khi chồng qua đời, Xue nén đau thương tiếp quản công việc kinh doanh và đặt thêm tấm biển: "Tiệm ăn của người hùng Luan Liuwei". Chị giữ nguyên cách bài trí mà chồng từng thiết kế, tự mình học mọi thứ từ quản lý mặt bằng, kiểm định an toàn thực phẩm đến dọn dẹp và phục vụ khách hàng. Xue thú nhận đôi khi áp lực quá lớn khiến chị không cầm được nước mắt mỗi khi nhìn vào di ảnh của chồng.

Tiệm lẩu nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thực khách từ khắp nơi trên toàn Trung Quốc đổ về, xếp hàng dài hàng giờ đồng hồ để được dùng bữa như một cách tri ân người anh hùng. Nhiều người cố tình trả thêm tiền để ủng hộ gia đình, nhưng bà chủ Xue đều khéo léo từ chối.

Trên các bức tường trong quán giờ đây treo đầy những biểu ngữ vinh danh và cả những bức tranh chân dung Luan được khách hàng tỉ mỉ cắt ghép từ lá cây. Xue chia sẻ trên mạng xã hội rằng chính sự tử tế của thực khách đã sưởi ấm trái tim và tiếp thêm sức mạnh để chị vững bước.

Hiện tại, tiệm lẩu của gia đình đứng đầu danh mục lẩu cừu tại Bắc Kinh trên nền tảng đánh giá ẩm thực lớn của Trung Quốc. Trong gần 3.000 lượt đánh giá, thực khách không chỉ khen ngợi chất lượng món ăn mà còn bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của Luan.

Xue vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cưới trên tay và thường xuyên kể về những kỷ niệm của hai vợ chồng với nhân viên và khách quen. Chị tâm sự điều đó khiến chị cảm thấy như thể anh ấy chưa bao giờ rời xa.

Dù quán rất đông khách nhưng bà chủ khẳng định sẽ không bao giờ mở thêm chi nhánh. Với chị, tiệm lẩu này là nơi lưu giữ những ký ức trân quý của cuộc hôn nhân và là minh chứng cho sự nỗ lực cả đời của chồng. Chị nói: "Chỉ có nơi anh ấy từng làm việc mới thực sự nên được gọi là Tiệm ăn người hùng".