Thợ sửa ống nước cảnh báo 9 thứ tuyệt đối không đổ xuống cống

Sơn

"Sơn chứa các hóa chất độc hại có thể ăn mòn đường ống và cần được xử lý theo quy định của địa phương", Kyle Leman, Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crossroads Foundation Repair - công ty dịch vụ sửa chữa nền móng nhà ở - cho biết.

Đổ sơn xuống cống có thể làm ô nhiễm nguồn nước và làm hỏng đường ống của bạn. Hãy đọc nhãn trên loại sơn bạn sử dụng và xử lý theo hướng dẫn. Nếu không chắc chắn, hãy mang sơn thừa đến trung tâm xử lý chất thải nguy hại.

Dầu mỡ, chất béo

Ảnh: galaxyplumbingservices

Khi nấu nướng, hãy tránh đổ dầu mỡ và chất béo xuống cống, bởi những chất này rất dễ gây tắc nghẽn đường ống.

"Dầu mỡ có thể đông đặc lại trong đường ống, gây tắc nghẽn nghiêm trọng cho hệ thống thoát nước trong nhà và cả hệ thống cống công cộng", Shlomo Cherniak, chủ sở hữu Cherniak Home Services, một công ty dịch vụ kỹ thuật dân dụng tại Baltimore (Mỹ), cho biết.

Rau củ nhiều xơ

Rau củ là nhóm thực phẩm thường bị đổ xuống bồn rửa bếp, nhưng bạn nên tránh các loại nhiều xơ như hành tây, cần tây, bẹ ngô, vỏ trái cây và atisô.

"Những thứ như cần tây, atisô hay vỏ hành có thể mắc kẹt trong động cơ máy xay rác, gây kẹt máy và cản trở dòng chảy của nước", Cherniak cho biết. "Các vật liệu nhiều xơ này có thể dẫn đến những hư hỏng tốn kém và gây bất tiện lớn".

Thay vì đổ xuống cống, hãy cho rau củ nhiều xơ vào thùng rác hoặc ủ làm phân hữu cơ.

Thực phẩm giàu tinh bột

Các loại thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây và mì pasta cũng không nên đổ xuống cống vì rất dễ gây tắc nghẽn đường ống. Bạn nên dùng lưới lọc ở bồn rửa để ngăn thức ăn rơi xuống cống.

"Những thực phẩm như khoai tây, gạo và mì có thể trương nở khi gặp nước, tạo thành một chất dính như keo gây tắc đường ống", Cherniak nói. "Tinh bột từ khoai tây có thể khiến lưỡi dao máy xay rác bị kẹt, còn vỏ khoai dễ bám vào thành ống. Việc sử dụng lưới lọc sẽ giữ lại các mảnh thức ăn giàu tinh bột trước khi chúng trôi xuống cống".

Chất tẩy rửa gia dụng

Không nên đổ các loại chất tẩy rửa gia dụng xuống cống vì chúng có thể làm hư hại đường ống và gây tác động tiêu cực đến môi trường. Thay vào đó, hãy mang các sản phẩm này đến điểm thu gom rác thải nguy hại để xử lý đúng cách.

"Nhiều chất tẩy rửa gia dụng chứa hóa chất ăn mòn, có thể làm hỏng đường ống và gây tổn hại cho hệ thống tự hoại", Leman cho biết.

Bã cà phê

Ảnh: fletcherseweranddrain

Đổ bã cà phê xuống cống có thể gây hư hại nghiêm trọng cho đường ống. Tốt nhất, hãy cho bã cà phê vào thùng rác hoặc ủ làm phân hữu cơ.

"Bã cà phê có thể tích tụ trong đường ống, gây tắc nghẽn và dẫn đến các chi phí sửa chữa tốn kém về sau", Cherniak nói. "Chúng có tinh dầu và dễ vón cục, khiến nước khó lưu thông".

Tem dán trên rau củ, trái cây

Những miếng tem dán nhỏ trên rau củ, trái cây tuy bé nhưng rất dính, có thể gây tắc nghẽn đường ống. Hãy bóc tem trước khi rửa và bỏ vào thùng rác. "Tem dán trên nông sản có thể bám vào thành ống, gây tắc nghẽn hoặc mắc kẹt trong các bộ lọc của hệ thống xử lý nước", Leman cho biết.

Cát vệ sinh cho mèo

Không nên đổ cát vệ sinh cho mèo vào bồn cầu, kể cả những loại được dán nhãn "có thể xả trôi". Thay vào đó, hãy bỏ cát đã qua sử dụng vào thùng rác. "Ngay cả những sản phẩm được ghi là 'xả trôi được' vẫn có thể vón cục và làm tắc đường ống", Leman nói.

Vỏ trứng

Ảnh: lilyvolt

"Vỏ trứng phân hủy rất chậm và dễ tích tụ, khiến các chất khác khó trôi xuống cống", Cherniak cho biết. "Chúng có thể bám vào thành ống, dẫn đến tắc nghẽn".

Thay vì để vỏ trứng trôi xuống cống, hãy cho chúng vào thùng rác hoặc ủ làm phân hữu cơ.