3 việc tuyệt đối không nên làm với cha mẹ đã già

Trước đây tôi luôn nghĩ, cái gọi là hiếu thuận chính là đưa cha mẹ lên thành phố sống, để họ không phải lo cơm áo gạo tiền, như vậy mới trọn đạo làm con. Nhưng khi thực sự làm như vậy, tôi mới phát hiện ra càng dùng cách của mình để báo hiếu, cha mẹ lại càng không thoải mái.

Vì thế, tôi muốn dùng chính trải nghiệm của mình để khuyên các bậc làm con rằng, dù có hiếu đến đâu, cũng đừng làm 3 việc sau với cha mẹ già, nếu không, bạn sẽ hối hận suốt đời.

1. Đừng ép buộc cha mẹ về sống chung bên mình

Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Nhớ lại khi còn nhỏ, nhìn thấy cha mẹ vất vả ngoài đồng, tôi đã thề rằng sau này phải học thật giỏi, có sự nghiệp rồi sẽ đón cha mẹ lên thành phố dưỡng già, để họ cũng được thấy thế giới bên ngoài.

Thế nhưng thành tích học tập của tôi không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì bỏ học, đi làm mưu sinh. Tôi từng đi giao hàng, bốc vác ở công trường, bán hàng rong ngoài đường. Sau hơn chục năm lăn lộn, cuối cùng tôi cũng có được căn nhà ở thành phố nhờ vào việc kinh doanh quán ăn sáng, rồi lập gia đình sinh con.

Ảnh minh họa.

Khi ấy cha mẹ tôi đều đã gần 70 tuổi, tôi nghĩ đây là lúc cần được con cái chăm sóc, nên đề nghị đón họ lên thành phố ở cùng. Cha mẹ tôi không chịu, nói chi phí đắt đỏ, lại sống không quen. Nhưng tôi thì nghĩ, ở thành phố có điều kiện y tế tốt, nếu cha mẹ ốm đau còn tiện chữa trị, nên đã bịa lý do “bận trông quán, không có ai đưa đón cháu đi học”, buộc cha mẹ phải đồng ý lên giúp.

Tôi còn cẩn thận đưa họ đi làm quen với hàng xóm, công viên, quảng trường… và thường xuyên đưa họ đi dạo, đi chơi.

Nhưng chỉ sau 3 tháng, tôi nhận ra vấn đề. Cha mẹ hầu như không ra khỏi nhà, suốt ngày chỉ ngồi im lặng, ít nói, thẫn thờ nhìn xa xăm. Tôi không hiểu tại sao, rõ ràng cuộc sống ở thành phố tốt hơn nông thôn nhiều, mà sao họ không thích nghi được?

Vợ tôi nói: “Cha mẹ cả đời gắn bó với ruộng đồng, đã hòa vào mảnh đất ấy. Giờ bắt rời xa, chẳng khác nào cá ra khỏi nước, sao mà sống nổi”.

Cuối cùng tôi phải đưa họ về quê. Vừa bước vào nhà mình, cha mẹ lập tức vui hẳn, cười nói rôm rả với bà con lối xóm. Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng, báo hiếu không phải là ép buộc cha mẹ thay đổi môi trường sống theo mình, mà là để họ sống nơi họ thấy thoải mái, mình chỉ cần thường xuyên về thăm là đủ.

2. Đừng ép buộc cha mẹ thay đổi thói quen sinh hoạt

Nhiều người con lấy lý do “vì tốt cho cha mẹ” mà bắt họ phải thay đổi những thói quen vốn đã gắn bó cả đời.

Cha mẹ tôi rất thích ăn đồ muối chua như củ cải muối, dưa chua… nên nhà lúc nào cũng có sẵn. Tôi thì lo hại sức khỏe, thường xuyên nhắc nhở, thậm chí càm ràm bên tai bắt họ kiêng. Đến mức mẹ tôi phải giấu đồ muối đi, chỉ ăn sau khi tôi rời nhà.

Lúc đó tôi mới nhận ra, thói quen sống hình thành cả đời, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Ép buộc chỉ khiến cha mẹ thêm áp lực. Tốt hơn hết là tôn trọng thói quen của họ, đó mới là quan tâm thực sự.

3. Đừng biến hiếu thuận thành hình thức

Năm mẹ tôi 80 tuổi, bà bị chẩn đoán ung thư. Mẹ không muốn chữa trị nhưng tôi nghĩ “còn sống là còn hy vọng”, lại sợ người ta chê trách bất hiếu, nên khuyên bà làm hóa trị.

Mới qua 2 đợt điều trị, mẹ đã gầy rộc, yếu đến mức không thể rời giường, toàn thân cắm đầy ống dẫn. Nhìn mẹ đau đớn, tôi bắt đầu hoài nghi quyết định của mình. Thế rồi tôi tự an ủi rằng, chỉ cần chịu đựng, bà sẽ sống thêm vài năm nữa.

Thế nhưng mẹ vẫn không qua khỏi, ra đi ở lần điều trị thứ 3. Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh, những gì tôi làm không phải vì mẹ, mà là vì bản thân, để không bị người đời chê cười. Đó chỉ là thứ “hiếu thuận hình thức”, chứ không phải hiếu thuận thật sự. Nếu ngày đó tôn trọng ý nguyện của mẹ, để bà ra đi thanh thản, có lẽ bà đã không phải chịu đựng những đau đớn cuối đời.

Từ trải nghiệm ấy, tôi muốn khuyên mọi người rằng, hiếu thuận không phải là ép cha mẹ lên thành phố sống cùng, cũng không phải bắt họ thay đổi thói quen, càng không phải là chữa trị bất chấp để mang tiếng “có con hiếu thảo”. Chữ “hiếu” đi kèm chữ “thuận”, ngoài việc lo cho cha mẹ ăn no mặc ấm, quan trọng hơn là tôn trọng ý muốn của họ, thấu hiểu nhu cầu, đừng can thiệp quá nhiều, để họ sống thuận theo tự nhiên. Đó mới là hiếu thuận thật sự.