Nghệ sĩ xiếc rơi từ trên cao, tử vong trước hàng trăm khán giả

Theo Sun, vụ việc xảy ra tối 27/9 tại thành phố Bautzen. Nạn nhân tên Marina B, ngã xuống sàn khi đang thực hiện tiết mục đu dây một mình. Cô tử vong tại chỗ, khiến khán giả và các nhân viên trong rạp bàng hoàng.

Ralf Huppertz, Chủ tịch Hiệp hội Xiếc Đức, nhận định Marina có thể gặp vấn đề sức khỏe đột ngột dẫn đến tai nạn. Ông cho rằng việc một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm không thể sống sót sau cú ngã từ độ cao này là điều hiếm gặp.

Sân khấu biển diễn của Marina ở rạp xiếc Paul Busch, Đức. Ảnh: Instagram

Người phát ngôn cảnh sát Stefan Heiduck cho biết Marina không sử dụng dây an toàn, song đây là lựa chọn cá nhân. Thời điểm xảy ra tai nạn, không có ai khác trong vòng tròn biểu diễn.

Marina sinh ra ở Mallorca, Tây Ban Nha, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghệ sĩ xiếc và mới ký hợp đồng lưu diễn với rạp xiếc Paul Busch. Cách đây vài tuần, cô còn đăng ảnh trình diễn trên mạng xã hội kèm chú thích: "Tôi giỏi nhất là làm việc ở trên cao. Tôi tin nghệ thuật có sức mạnh tạo nên những khoảnh khắc khó quên".

Nghệ sĩ xiếc Marina trước khi qua đời. Ảnh: Instagram