Sập bẫy lừa đảo, cụ bà vô tình lãi lớn

Theo Ch7HD News, đầu tháng 10, một phụ nữ 70 tuổi ở Bangkok nhận được cuộc gọi của kẻ tự xưng là cảnh sát, cáo buộc tài khoản ngân hàng của bà liên quan đến một vụ rửa tiền.

Lo sợ rắc rối pháp lý, bà đã chuyển 410.000 baht (khoảng 315 triệu đồng) vào một tài khoản ở Hong Kong theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Ngân hàng sau đó đã phong tỏa tài khoản của bà do phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, kẻ lừa đảo tiếp tục thuyết phục bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại để mua vàng và giao nộp cho chúng. Tin lời, trong nhiều ngày, bà đã chi hơn 14 triệu baht (hơn 10,8 tỷ đồng) để mua vàng.

Ngày 17/10, bà bắt đầu nghi ngờ nên đã đến Đồn Cảnh sát Plabplachai 2 trình báo. Cảnh sát quyết định lập kế hoạch gài bẫy.

Người phụ nữ 70 tuổi ở Bangkok mang số vàng mua theo lời khuyên của kẻ lừa đảo đến trình báo tại Đồn Cảnh sát Plabplachai 2, Bangkok, Thái Lan, hôm 17/10. Ảnh: Ch7HD News

Ngày hôm sau, kẻ lừa đảo yêu cầu bà giấu vàng trong hộp sữa bột và mang đến một bệnh viện ở khu Yaowarat. Khi một người đàn ông xuất hiện để nhận "hàng", cảnh sát mặc thường phục (giả dạng tài xế xe ôm, người giao hàng) lập tức ập đến bắt giữ.

Nghi phạm được xác định là Ming Yin Tang, công dân Hong Kong, nhập cảnh Thái Lan từ tháng 12/2024 và đã ở quá hạn thị thực từ tháng 1/2025.

Quyết định mua vàng, dù xuất phát từ âm mưu lừa đảo, lại vô tình mang về cho nạn nhân khoản lợi nhuận lớn. Thời điểm bà mua vàng cũng là lúc giá bắt đầu tăng vọt.

Sau khi vụ việc kết thúc, bà bán toàn bộ số vàng, thu về 16,7 triệu baht (hơn 12,8 tỷ đồng). So với vốn ban đầu 14 triệu baht, bà lãi 2,7 triệu baht (gần 2,1 tỷ đồng). Trừ đi 410.000 baht đã mất lúc đầu, bà vẫn lãi ròng khoảng 2,3 triệu baht (gần 1,8 tỷ đồng).

Đáng chú ý, thời điểm bà bán vàng được cho là rất gần mức đỉnh lịch sử. Ngay sau đó, giá kim loại quý này đã giảm hơn 6%.