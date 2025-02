Hàng nghìn du khách về chùa Linh Ứng ngày rằm tháng Giêng

Tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, với vị trí tuyệt đẹp nhìn ra biển cả, chùa Linh Ứng Bãi Bụt không chỉ nổi bật với vẻ đẹp kiến trúc, mà còn là nơi mang đậm giá trị tâm linh và văn hóa.

Trong ngày rằm tháng Giêng, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về chùa Linh Ứng Đà Nẵng để tham quan, vui chơi và cầu bình an.

Chị Nguyễn Trà Mi - du khách đến từ Quảng Nam - cho biết: Chị cùng người thân tranh thủ ra Đà Nẵng từ sớm để cầu bình an trong ngày rằm. "Chùa Linh Ứng là nơi linh thiêng nên tôi chọn đến đây để cầu may mắn, bình an cũng như tham quan cảnh đẹp nơi đây. Đến đây mình được hòa mình vào không gian thanh bình, thư giãn với phong cảnh núi rừng và biển cả xung quanh", chị Mi nói.

Từng đoàn khách tấp nập đến tham quan, tận hưởng không gian thanh tịnh tại chùa trong ngày rằm.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú tham quan, chụp hình.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến ngôi chùa đẹp như thế này, ở đây khung cảnh rất đẹp và bình yên. Tôi đến đây không chỉ để tham quan, mà còn để cầu bình an, may mắn cho gia đình và người thân", chị Hyun - du khách đến từ Hàn Quốc chia sẻ.

Nhiều người đến cầu bình an, may mắn trong ngày rằm tháng Giêng.

Du khách chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm khi đến đây.

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt từ lâu đã được nhiều người dân và du khách thập phương chọn làm điểm đến cầu xin may mắn trong mỗi dịp lễ lớn.