Quyết "nhịn yêu" chỉ vì nắng nóng

Người thì nhễ nhại, đi làm về thì mệt mỏi, về nhà thì nhiều việc mà trời thì nóng. Đến thở thôi cũng không xong mà tối nào chồng cũng "mè nheo". Lắm lúc tôi cũng muốn chiều chồng nhưng khổ nỗi trời quá nóng cũng khiến tôi ngại yêu hơn.

Thưa bác sĩ, nhịn yêu thì có sao không? Có hại gì không thưa bác sĩ?

Phương Thảo (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

BS Hạnh Phúc trả lời:

Bài ca "nóng gần chết, đừng động vào em" có lẽ đúng với nhiều người ở thời điểm nóng khủng khiếp này. Qủa là nắng nóng khiến mồ hôi phát tiết để giải nhiệt, làm hao tổn tân dịch, khí theo dịch thủy mà tiết ra làm hao tổn khí âm. Việc này làm giảm ham muốn tình dục hoặc vẫn ham muốn nhưng không giữ được lâu. Nếu hành sự vợ chồng quá mức, cơ thể sẽ thêm mệt mỏi vì hao tổn khí âm. Tuy nhiên không nên vì thế mà nhịn “yêu” quá lâu hoặc hành sự quá sức.

Thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng cứ vào đến mùa nóng là họ “tách” ra ngủ riêng, một phần vì ngại chạm vào nhau do mồ hôi, một lý do khác do mùa hè “làm chuyện ấy” rất dễ mất sức. Thêm vào đó, thời tiết nóng nắng dù được bật quạt hay điều hòa thì “chuyện ấy” vẫn rất khốn khổ vì bật thẳng quạt điện hoặc điều hòa cũng gây khô rát cho người vợ.

Nhiều người "trốn" yêu mà không biết rằng mùa hè sẽ là thời điểm “hoàng kim” của tình dục. Đây là thời điểm phụ nữ gợi tình nhất trong năm vì được ăn mặc gợi cảm, khoe đường cong, nét đẹp cơ thể. Nam giới cũng có cơ hội để lộ bắt tay, cặp đùi săn chắc, vùng ngực nở nang của mình. Vì vậy hai giới hoàn toàn có cơ hội hấp dẫn lẫn nhau. Điều quan trọng nhất trong mùa hè là lên kế hoạch sao cho cái nóng không làm giảm ham muốn ái ân…

Các bạn cũng không nên chỉ vì nắng nóng mà nhịn sex quá lâu, vì dần dần sẽ đánh mất nó. Nếu lười “yêu” vào những ngày nắng nóng thì nên lựa chọn cách phù hợp để điều này không làm tổn thương đến đối tác và không “bào mòn” khả năng ân ái của bạn tình.

Kiêng cữ cũng có thể gây nên sự thất vọng về sex và làm giảm sút tình cảm của đôi lứa. Để cuộc yêu được an toàn trong những ngày nóng, không nên “yêu” vội vàng và quá mạnh bạo khiến mồ hôi ra quá nhiều dây bết dính khi hai cơ thể chạm vào nhau. Không nên ăn hoặc uống đồ lạnh sau khi làm “chuyện ấy” vì nó có thể gây tổn thương dương khí của các bộ phận như rốn, bàng quang, thận, ruột… Thói quen này có thể khiến phụ nữ bị đau bụng kinh, thậm chí tắc kinh, nam giới dễ mắc các bệnh dạ dày, đau khớp, suy giảm khả năng sinh lý.

