Quá xinh đẹp, nữ giáo viên bị phụ huynh đòi nhà trường sa thải

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 07:56 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một số mẹ học sinh phàn nàn rằng, vì cô giáo quá xinh đẹp mà chồng của họ chưa đến giờ tan làm đã tranh đi đón con. Điều này khiến họ bất an, yêu cầu nhà trường đuổi việc cô giáo.

Thông thường, khi đứng trên bục giảng để giảng dạy, các giáo viên sẽ luôn ăn mặc gọn gàng, tránh kiểu thời trang quá lố để gây mất tập trung, khiến học sinh bắt chước hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh nghề giáo. Tuy nhiên, một nữ giáo viên mầm non người Trung Quốc lại khiến một số phụ huynh bất bình, đòi sa thải không phải do ăn mặc không phù hợp mà vì ngoại hình quá xinh đẹp, thu hút, khiến phụ huynh bất an.

Theo Sohu, nữ giáo viên mầm non này có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cao ráo, nhìn thoáng qua còn có nét giống như nữ minh tinh nổi tiếng Angela Baby. Thế nhưng, cũng vì sự xinh đẹp nổi bật này mà nữ giáo viên gặp rắc rối.

Quá xinh đẹp, nữ giáo viên bị phụ huynh đòi nhà trường sa thải.

Một số mẹ học sinh phàn nàn rằng, vì cô giáo quá xinh đẹp mà chồng của họ chưa đến giờ tan làm đã tranh đi đón con. Điều này khiến họ bất an, yêu cầu nhà trường đuổi việc cô giáo.

Đáp lại yêu cầu vô lý này, nhà trường cho biết, nữ giáo viên không chỉ xinh đẹp mà năng lực dạy học rất tốt, nhiệt tình, chu đáo, được các em học sinh vô cùng quý mến. Lớp mà nữ giáo viên chủ nhiệm cũng luôn đạt thành tích cao.

Thêm vào đó, khi đứng lớp, nữ giáo viên luôn ăn vận kín đáo, giản dị, không hề gây chú ý lại cố gắng làm tốt trách nhiệm truyền đạt kiến thức của mình, không có lý do gì lại sa thải một người như vậy.

Đồng thời, nhà trường cũng lưu ý các bậc phu huynh, không bình luận ác ý, nên biết giới hạn của mình, bởi qua lần bị công kích ngoại hình này, nữ giáo viên đã bị ám ảnh tâm lý.

Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều bênh vực nữ giáo viên chỉ trích những người đòi sa thải cô là ghen tị, xấu tính, nên xem lại chính mình.

Nguồn: http://danviet.vn/qua-xinh-dep-nu-giao-vien-bi-phu-huynh-doi-nha-truong-sa-thai-5020222967572697...Nguồn: http://danviet.vn/qua-xinh-dep-nu-giao-vien-bi-phu-huynh-doi-nha-truong-sa-thai-50202229675726972.htm