Phát hiện vợ ngoại tình, chồng rủ bạn tới khách sạn đánh ghen và cái kết không ngờ

Trang Sohu đưa tin, có một người đàn ông ở Thượng Hải, Trung Quốc phát hiện vợ mình đang đi ngoại tình. Anh không chịu nổi “2 cái sừng” trên đầu nên rủ bạn tới khách sạn để bắt quả tang. Thế nhưng, khi mở cửa thì anh thấy vợ mình trong bộ quần áo xộc xệch, còn người đàn ông kia đã biến mất.

Hóa ra tình nhân của người vợ khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài thì vội vã leo ra ngoài lan can trốn. Thế nhưng, không may cho người này, vì bất cẩn nên đã rơi xuống đất và qua đời tại chỗ.

Sự việc chưa dừng lại tại đó, phía người nhà của nạn nhân cho rằng, dù có làm chuyện sai trái nhưng không đáng để bỏ mạng như vậy. Vì thế, gia đình đã kiện người chồng đi đánh ghen, cô tình nhân và cả khách sạn, đồng thời yêu cầu phải bồi thường.

Người chồng bất bình lên tiếng: “Tôi bị cắm sừng, vợ ngoại tình. Tôi chỉ đi bắt quả tang một vụ ngoại tình, tại sao các người lại đổ tội cho tôi là kẻ giết người. Tôi hoàn toàn không biết anh ta trèo ra ngoài lan can”.

Người vợ cũng lên tiếng trong sự việc lần này: “Tôi thừa nhận mình làm ra chuyện này là vô liêm sỉ, có lỗi với chồng mình. Thế nhưng, trước khi anh ta trèo ra ngoài lan can, tôi đã thuyết phục anh ấy đừng có làm vậy, rất nguy hiểm. Anh ta vẫn khăng khăng trèo ra ngoài rồi té xuống đất. Tôi có thể làm được gì”.

Phía khách sạn nói rằng: “Theo quy định chúng tôi phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, tại sao chúng tôi lại liên quan tới chuyện sai trái này cơ chứ”.

Phía gia đình của người quá cố nói với phía tòa án rằng, con trai mình tới khách sạn vì cô tình nhân, sau đó người chồng và bạn bè của anh ta tới khách sạn rồi chặn ở cửa phòng, còn đe dọa. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta mới trèo ra lan can để trốn thoát nhưng không may trượt chân té ngã tử vong.

Đồng thời, gia đình của người quá cố cũng tin rằng, phía khách sạn đã không thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn cho khách lưu trú. Vì thế, khách sạn phải có trách nhiệm bồi thường.

Trước sự việc này, phía tòa án đã có những phán quyết được mọi người tán thành.

Mặc dù người chồng cùng bạn mình tự ý vào khách sạn để bắt quả tang vợ ngoại tình, gây ức chế và làm hoảng loạn tinh thần của người đã khuất nhưng hành vi này không thể cấu thành tội giết người. Hơn nữa, họ cũng không có mối quan hệ pháp lý với người chết nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nói về người vợ, cô đã hoàn thành nghĩa vụ cảnh báo của mình, người đàn ông kia biết nguy hiểm nhưng vẫn nhất quyết trèo ra ngoài cửa sổ, cuối cùng vô tình ngã xuống. Rõ ràng, nguyên nhân cái chết không liên quan tới người vợ.

Cuối cùng là phía khách sạn, tòa án nhận thấy chiều cao của lan can đáp ứng tiêu chuẩn của quốc gia. Trên lan can cũng có ghi nhắc nhở về tính an toàn nên khách sạn không có lỗi.

Cuối cùng, tất cả kháng cáo của các thành viên gia đình của người quá cố bị bác bỏ theo quy định của pháp luật. Cái chết của người đàn ông không liên quan đến bất kỳ ai.

Những việc làm của anh ta là cái giá phải trả cho lỗi lầm của mình. Thứ nhất, anh ta đang có gia đình nhưng vẫn chọn cách lừa dối. Thứ hai, khi biết có người tới, anh ta không chủ động đứng lại chịu trách nhiệm, ngược lại còn bỏ mặc người tình một mình đối mặt với những người khác, điều này chứng tỏ anh ta là một kẻ hèn nhát. Thứ ba, anh ta biết trèo lan can sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn làm, cuối cùng dẫn đến cái chết cho chính mình.

Mỗi một sự lựa chọn của anh ta đều do bản thân chọn nhưng khi chết đi phía gia đình lại đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng, tòa án tuyên bố không ai phải chịu trách nhiệm bồi thường cho cái chết của người đàn ông này.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/phat-hien-vo-ngoai-tinh-chong-ru-ban-toi-khach-san-danh-ghen-va-cai-ket-khong-ngo-c47a18852.html