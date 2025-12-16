Bị 'cắm sừng' 520 lần, vợ kể chuyện đời mình bằng truyện tranh gây sốt

Theo tạp chí Shukan Bunshun, Kusano kết hôn sau một lần được bạn bè mai mối. Trong mắt cô, chồng là người hiền lành, nghiêm túc và đáng tin cậy. Bước ngoặt xảy ra khi cô phát hiện bao cao su và đồ chơi tình dục trong túi xách của chồng. Sau đó, cô tiếp tục nhận thấy nhiều thông báo đáng ngờ từ các ứng dụng hẹn hò trên điện thoại của anh.

Người đàn ông thừa nhận có quan hệ ngoài luồng, song cho rằng đó chỉ là cách giải tỏa áp lực công việc và không bày tỏ sự hối hận. Trong cơn giận dữ, Kusano bắt đầu thu thập bằng chứng từ hồ sơ, tin nhắn và các cuộc gọi. Kết quả khiến cô choáng váng: chồng đã ngoại tình 520 lần, từ gái gọi đến diễn viên phim người lớn.

Dù rất tức giận, Kusano đưa chồng đi khám. Anh được chẩn đoán mắc chứng nghiện tình dục, hình thành từ thời còn đi học. Tình cảnh của người vợ càng éo le khi cô đang phải một mình gánh vác việc chăm sóc con trai mắc căn bệnh hiếm gặp, trên thế giới chỉ có chưa đến 30 ca.

Chia sẻ với Yoga Journal, Kusano cho biết việc hiểu về căn bệnh của chồng giúp cô phần nào vượt qua cú sốc tinh thần. Vì con, cô vẫn cố gắng giữ liên lạc và cùng chồng tham gia các buổi trị liệu. Thay vì chìm trong đau khổ hay trả thù, Kusano biến câu chuyện đời mình thành một bộ truyện tranh mang màu sắc hài hước. Với sự hỗ trợ của họa sĩ Piroyo Arai, cuốn sách được xuất bản vào đầu năm 2025.

Truyện tranh của Kusano có nội dung và hình vẽ hài hước. Ảnh: Instagram

Câu chuyện của người phụ nữ Nhật Bản nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều bà mẹ đơn thân cho biết họ thấy đồng cảm với Kusano. "Có những phụ nữ chọn im lặng trước sự phản bội. Nhưng cô ấy đã nói ra và tiếp thêm dũng khí cho người khác", một tài khoản bình luận. Một số người tỏ ra ngưỡng mộ trước tài sáng tác truyện tranh của cô và nhận xét bộ truyện "rất thư giãn".