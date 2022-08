Nữ TikToker thành công khi quyết định "bỏ phố về quê"

An bên cạnh người mẹ của mình.

Không hối hận khi về nơi sinh ra

Từng có nhiều năm học tập và làm việc ở Sài Gòn, An cũng nuôi dưỡng ước mơ sẽ lập nghiệp lâu dài như bao người. Sau 4 năm học văn hóa du lịch tại trường ĐH Mở TP. HCM, An cầm tấm bằng và bắt đầu công việc giảng dạy trong lớp học tình thương. Nhưng môi trường làm việc quá nặng nề khiến An không thể thích nghi, áp lực lớn đến nỗi phải thường xuyên ra cầu hét lớn để giải tỏa tâm lý.

Mức lương khi đó cũng chỉ vừa đủ để trang trải tiền ăn, tiền nhà và dành dụm một chút để gửi về nhà. Mỗi lần đi làm về, bước vào căn phòng trọ là An cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Thấy ở phố không còn điều gì có thể làm mình hạnh phúc, An quyết tâm về quê lo cho má và gắn bó với công việc núi rừng, nương rẫy. An nghĩ những kiến thức tích lũy từ khi đặt chân lên Sài thành vẫn có thể áp dụng cho cuộc sống sau này.

An chia sẻ mình không sợ điều gì khi quyết định về quê sống một cuộc đời yên bình ngay tại thời điểm đó. Trên thành phố, những điều mà An có được từ công việc, nơi ở bạn bè... đến cả những phút giây ‘nhẹ lòng’ đều không đủ khiến An phải đắn đo suy nghĩ ở lại. Trước khi trào lưu ‘về quê’ thịnh hành, An đã có suy nghĩ sẽ trở về Đăk Lăk để cảm nhận hương vị của nương đồi, sẻ chia với những cụ già, đứa nhóc trong thôn và đặc biệt là được ở gần chăm sóc cho má.

Bén duyên với nền tảng TikTok

Trước khi nổi tiếng trên TikTok, ít ai biết An từng là nhà sáng tạo nội dung YouTube xoay quanh những hoạt động giản dị thường ngày. Thế nhưng, số lượng người theo dõi vẫn chưa nhiều, mỗi video thu hút chỉ khoảng 1.000 người xem. Một ngày nọ, vào mùa sầu riêng, An quay ngay cây nhà mình với mục đích là đăng lên TikTok cho vui. Nhưng bất ngờ là nhận về hơn 60.000 lượt xem khiến An mừng rỡ.

An và những đứa trẻ gần nhà.

An chia sẻ: “Mình về nhà không phải làm nội dung số đâu, bởi cũng không am hiểu gì nhiều. Mình chỉ quay video bằng điện thoại ‘cục gạch’ rồi đăng tải clip ngắn đôi ba chục giây trên Facebook cá nhân. Clip về những bữa cơm mộc mạc với tụi cún mèo và những đứa trẻ quê được bạn bè yêu thích, chia sẻ vào các group lớn nhận về hàng nghìn lượt xem. Nhưng cũng chỉ ‘loanh quanh’ trong đấy. Nhiều người bảo mình làm YouTube, nhưng mình đã thử và chưa thành công. Khi đem các clip qua TikTok thì lại được nhiều người đón nhận ngoài sức tưởng tượng. Và mình quyết định gắn bó với nền tảng này từ đây”.

An Đen giản dị bên 'bé Gấu'.

Lựa chọn quay và kể những câu chuyện bình dị thường ngày, bởi vì cuộc sống của An ở đây là thế. “Mình không phải là cô gái xinh đẹp, hiện đại, chọn phát triển theo hướng đồng quê. Mà bởi vì bản chất của mình gắn bó và thích hợp với những điều này. Nên mình không quá khó khăn trong việc định hình nội dung, do đều là những thứ có sẵn, cứ thế mà khai thác”, An bộc bạch.

Khoảnh khắc vui vẻ thường ngày của An với mọi người.

Đề tài gần gũi nhưng đôi lúc An cũng bí ý tưởng trong công đoạn viết lời thoại lồng vào clip. Quay thì nhanh, nhưng để nghĩ lời văn, câu chuyện thường phải mất 1 đến 2 đêm. Tốn nhiều thời gian ở chỗ làm sao để văn phong mượt mà, hấp dẫn và phù hợp nội dung đã quay. Sản xuất clip nhân văn về cả hình ảnh đến thông điệp, lời thoại luôn là mục tiêu hàng đầu của kênh An Đen.

Những buổi An nấu ăn ngoài đồng cùng bọn trẻ.

Nhiều người chia sẻ cảm thấy bình yên khi xem qua những thước phim chân thật như vậy, clip của An đã lấy đi không ít nước mắt của những người con xa quê và mong ước được về thăm gia đình. Bên cạnh đó vẫn còn những bình luận tiêu cực về sự ganh đua, ích kỉ, nhưng may mắn là không nhiều. An vẫn luôn bỏ ngoài tai để tiếp tục phát triển vì còn rất nhiều người ủng hộ và đón chờ clip hằng ngày phía sau.

Nhiều clip TikTok đạt triệu view của An.

Ngoài ra, An còn là nhân vật trung gian đưa hộ các phần quà theo thứ tự của mạnh thường quân gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Những lúc trời mưa, đường trơn như bôi mỡ, trượt té là chuyện bình thường. “Nhưng vì lúc ấy người gửi tiền, gửi quà cũng đang nóng lòng. Còn người nhận thì cũng đang gặp khó khăn. Nên mình tranh thủ đi khi thu xếp được công việc”, An tâm sự.

Những cụ già được An trao quà của các mạnh thường quân đến tận tay.

Hiện tại, An tập trung và đầu tư nhiều vào sản xuất nội dung trên TikTok. Công việc này khiến An thoải mái hơn trước đây, khi vừa có thu nhập qua việc hợp tác với các nhãn hàng, vừa được trải nghiệm nhiều điều. Những kỉ niệm đáng nhớ với má, với bé Gấu (con chó nhà An nuôi) và những đứa nhóc quanh nhà, An đều quay lại và 'nhờ' TikTok cất giữ.

