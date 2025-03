Nữ sinh Ngoại thương tặng hoa cho Thủ tướng New Zealand duyên dáng trong tà áo dài

Trong số đó, Đinh Diệu Anh – sinh viên năm tư của Trường Đại học Ngoại thương – là người vinh dự được chọn để tặng hoa chào mừng Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm. Với thành tích học tập tốt và hồ sơ hoạt động ngoại khóa nổi bật, cô bạn là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh xinh đẹp, giỏi giang, năng động trong hội nhập quốc tế của nữ sinh Ngoại thương.

Theo học lớp Anh 02 - Khóa 60 - chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, Đinh Diệu Anh thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ. Từ khi còn học phổ thông, cô gái Hà Nội đã đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp Quận Đống Đa và giải Khuyến khích cấp Thành phố. Đến bậc đại học, cô bạn tiếp tục chứng tỏ khả năng ngoại ngữ khi sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, xuất sắc giành Á quân 1 Cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh Jumpstart và cuộc thi TEDx FTU Hà Nội do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Là sinh viên tiêu biểu, Diệu Anh đã được trao cơ hội đặc biệt, trở thành người trực tiếp tặng hoa chào mừng Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khi Ngài tới thăm trường. Đối với cô, đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời đại học.

“Mình cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Đây là cơ hội hiếm có để mình trực tiếp gặp gỡ người đứng đầu chính phủ của New Zealand. Sự thân thiện, gần gũi của Thủ tướng khiến mình càng thêm ấn tượng về đất nước New Zealand và con người tại quốc gia này”- Diệu Anh bày tỏ.

Trước khi tham dự sự kiện ngoại giao quan trọng nói trên, Đinh Diệu Anh vốn luôn quan tâm đến các vấn đề kinh tế và quan hệ quốc tế. Cô bạn theo đuổi văn bằng hai chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, đồng thời coi việc cập nhật tình hình kinh tế toàn cầu là sở thích, bên cạnh thể thao và nghệ thuật.

Diệu Anh cho biết: “Mình nhận thấy rằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, sự kết nối giữa các quốc gia, chính sách thương mại và những hiệp định/ thỏa thuận quốc tế có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế. Việc theo dõi, tìm hiểu những xu hướng này không chỉ giúp mình nâng cao kiến thức mà còn giúp mình định hướng tốt hơn cho sự nghiệp sau này. Theo dõi những cuộc gặp gỡ, hợp tác giữa các nhà lãnh đạo các nước cũng khiến mình càng có thêm động lực để trau dồi bản thân và đóng góp cho lĩnh vực mà em quan tâm.”

Cụ thể, khi được hỏi về dự định nghề nghiệp, Diệu Anh cho biết cô mong muốn thử sức trong các tổ chức/ doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững để đóng góp vào các dự án mang lại giá trị cho cộng đồng. Về môi trường làm việc, cô bạn yêu thích một nơi có tính quốc tế, sự giao thoa văn hóa và những cơ hội hợp tác đa quốc gia.

Mang trong mình sự chủ động hội nhập quốc tế và sẵn sàng phụng sự xã hội của một "Người Ngoại thương", Diệu Anh đã thể hiện tinh thần ấy trong những hoạt động ngoại khóa nổi bật. Ngoài vai trò cựu thành viên Ban Đối ngoại của tổ chức thanh niên lớn nhất thế giới AIESEC Việt Nam, cô bạn cũng là Hoa khôi Nhân Ái của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023, lập "hat-trick" cùng hai danh hiệu khác là Hoa khôi Tài năng và Á khôi 2. Bên cạnh đó, Diệu Anh cũng là người tâm huyết với công tác thiện nguyện khi tham gia nhiều chương trình như hỗ trợ nấu ăn cho bệnh nhân viện K, tổ chức hiến máu tại địa phương, đóng góp cho một số em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Ất Tỵ vừa qua. Những hoạt động này giúp cô bạn có thêm góc nhìn rộng mở về cuộc sống cùng động lực cố gắng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Diệu Anh cho biết thêm, cô vốn ấp ủ dự định du học thạc sĩ để mở rộng kiến thức cùng trải nghiệm, và chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand đã thôi thúc cô bạn tìm hiểu thêm về đất nước, con người và nền giáo dục của quốc gia này. Đây có thể sẽ trở thành cơ duyên, đưa cô đến với đảo quốc xinh đẹp và tuyệt vời này trong tương lai.

Nói về châm ngôn sống, Đinh Diệu Anh quan niệm: "Just do it! – Hãy cứ làm đi!” Với nữ sinh FTU, mọi cơ hội, thử thách hay ước mơ đều cần được thực hiện bằng hành động. Chỉ cần như vậy, dù kết quả ra sao, cô cũng đã dám thử, dám bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi và phát triển.

