Nữ sinh Ngoại giao chọn thực tập tại khoa vừa nhận tấm bằng cử nhân xuất sắc

Kim Liên vừa nhận tấm bằng cử nhân xuất sắc ngành Kinh tế quốc tế.

Nhiều người từng hỏi mình rằng: “Tại sao chọn học Kinh tế quốc tế tại Ngoại giao?”

Học viện Ngoại giao không phải là nguyện vọng đầu tiên của mình, nhưng là nguyện vọng mà mình luôn cảm thấy tự hào và trân trọng. Mình từng nghe nói rằng: “Học viện Ngoại giao có thể không phải môi trường tốt nhất, nhưng là một môi trường mà ai cũng tìm thấy phiên bản tốt hơn của bản thân”. Không chỉ tìm thấy phiên bản tốt hơn của bản thân, mình còn tìm được rất nhiều điều tuyệt vời khác tại nơi đây.

Thầy cô tâm huyết, nhiệt tình và luôn tạo điều kiện cho sinh viên

Thầy cô của mình là những nhà ngoại giao, những Đại sứ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Không chỉ học được kiến thức chuyên môn, mình còn học được phong thái, cách ứng xử, giao tiếp,... từ thầy cô. Thầy cô luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho sinh viên.

Kim Liên chụp cùng PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch, nguyên Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế, nguyên Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Italia.

Thực tập sinh tại khoa Kinh tế Quốc tế và những cơ hội mở ra

Mình may mắn trở thành sinh viên thực tập tại khoa Kinh tế Quốc tế từ tháng 3 năm 2021. Tại đây, mình được làm việc và hỗ trợ thầy cô trong một số công việc của khoa. Mình đã biết thêm nhiều kiến thức bổ ích và rèn luyện nhiều kỹ năng hữu ích như: Kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng sắp xếp công việc,... Nhờ thực tập tại khoa, mình đã có cơ hội nghiên cứu khoa học và tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm. Mình vinh dự khi đã có một số bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín như: tạp chí Nghiên cứu quốc tế, tạp chí Châu Mỹ ngày nay, tạp chí Con số sự kiện và Kỷ yếu Hội thảo quốc gia.

Giảng viên và thực tập sinh Khoa Kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Kỷ niệm đáng nhớ

Nhờ sự động viên và giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, mình đã may mắn trở thành 1 trong 12 đại diện Việt Nam tham gia Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên về Quản trị và Phát triển lưu vực sông Mekong - Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance 2023 (YICMG 2023) được tổ chức tại Đại học Thanh Hải, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng và đáng nhớ nhất của mình trong 4 năm học dưới mái nhà FOIE. Mình đã học hỏi được rất nhiều từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các bạn sinh viên đến từ 5 quốc gia khác: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Kim Liên tự hào là 1 trong 12 đại diện Việt Nam tham gia Vòng Chung kết YICMG 2023 tại Thanh Hải, Trung Quốc.

Cuộc sống với những khoảnh khắc tuyệt vời

4 năm đại học của mình ngập tràn những kỉ niệm đáng nhớ, hạnh phúc có, vui mừng có, thất vọng có, nản lòng có,... Mình nghĩ rằng đó đều là những màu sắc cần thiết để tô điểm vào bức tranh của thanh xuân.

Mình đã từng hạnh phúc vô cùng khi nhận được học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc đầu tiên, mình cũng từng nản lòng trước những kiến thức vô cùng khó mà tưởng chừng như không thể vượt qua.

Dù trong hoàn cảnh nào, mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì luôn có gia đình, thầy cô, bạn bè động viên, ủng hộ và hỗ trợ mình. Mình hạnh phúc vì gia đình đã luôn đồng hành và cho mình động lực để vững bước trong cuộc sống. Mình cảm thấy biết ơn vì gia đình đã luôn tin tưởng và là điểm tựa vững chắc, là nơi bình yên đón mình trở về.

Mỗi khi gặp nhiều áp lực và khó khăn trong cuộc sống, mình lại tự nhủ: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Điều mình cần làm là ổn định tinh thần và giải quyết từng vấn đề.

Mình không đặt áp lực phải luôn luôn thành công. Mình tin rằng, dù thành công hay thất bại, cũng đều là một bài học đáng quý mà mình học được trên con đường trưởng thành.

Theo mình, mỗi người đều có những cách khác nhau để sống có ích cho xã hội. Khi còn học cấp 3, mình đã tham gia các hoạt động tình nguyện với mong muốn giúp cho những người xung quanh có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mình đang là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên thôn Núi Móng. Chi đoàn của mình là một trong những chi đoàn hoạt động sôi nổi nhất tại địa bàn xã Hoàn Sơn. Trong thời gian dịch COVID-19, Chi đoàn đã nhiệt tình tham gia các hoạt động phòng chống dịch như thành lập Chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ công tác tiêm phòng, xét nghiệm,...

Chi đoàn có những hoạt động thường niên như: tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm mới, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân ngày 27/7, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Trung thu, hàng tháng dọn dẹp đường làng, ngõ xóm,...

Kim Liên tự hào mặc trên mình chiếc áo màu xanh thanh niên và giúp đỡ mọi người.

Trong Lễ tốt nghiệp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã nhắn nhủ rằng: “You don’t have to be the best, just be the best version of yourself”. Đúng vậy, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân đã là chiến thắng rồi. Theo quy tắc 1,01:1,01^365=37,8 thì “Từng chút, từng chút nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ có được sức mạnh to lớn.” Mỗi sự cố gắng và nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

“You don’t have to be the best, just be the best version of yourself”.

Chúc các bạn luôn tin tưởng vào bản thân, sống những năm tháng đại học thật trọn vẹn và trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mình nhé!

Một số thành tích Kim Liên đã đạt được: * Chức vụ, đơn vị công tác: - Lớp trưởng lớp KT46C - Học viện Ngoại giao; - Thực tập sinh Khoa Kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao; - Thực tập sinh Ban Đào tạo - Học viện Ngoại giao; - Thư ký Mạng lưới Nghiên cứu Chính sách Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia; - Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thôn Núi Móng; * Thành tích trong học tập và công tác Đoàn - Hội: - GPA: 3.63/4.00 - Học bổng Khuyến khích học tập loại xuất sắc năm học 2022 - 2023; - Giải ba cuộc thi “WHY DAV? - TẠI SAO LÀ NGOẠI GIAO” do Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao tổ chức; - Giải yêu thích nhất cuộc thi “FOIE Tournament 2022” do Khoa Kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao tổ chức; - Vòng bán kết Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2023” do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức; - Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên về Quản trị và Phát triển lưu vực sông Mekong - Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance 2023; - Đại sứ - Cuộc thi tìm kiếm MC tài năng “Shine your voice”; - Một trong 10 sinh viên Việt Nam tham gia chương trình “Training Program for Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Future Diplomats 2021” do Đại học Ngoại giao Trung Quốc tổ chức; - Thí sinh xuất sắc trong chương trình “Training Program for Future LMC Diplomats 2022” do Đại học Ngoại giao Trung Quốc tổ chức; - Giấy khen của Hội sinh viên Học viện Ngoại giao tặng “Cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên” năm 2021 và 2022; - Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao tặng “Cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021”; - Giấy khen của Hội sinh viên Học viện Ngoại giao tặng “Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2022-2023”; - Giấy khen của Giám đốc Học viện Ngoại giao tặng “Sinh viên đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học”; - BTC cuộc thi DAV STARTUP 2021, GALA Thanh âm, tọa đàm “Tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong nền công nghiệp sáng tạo và nội dung tại Việt Nam”, tọa đàm “FTA thế hệ mới: Cú hích tăng trưởng kinh tế sau COVID-19”,... * Ấn phẩm: - Bài báo “Những tác động về kinh tế của khủng hoảng chính trị ở Mi-an-ma” - Tạp chí “Nghiên cứu quốc tế”; - Bài báo “Quan hệ Mỹ - Nga trong năm 2021” - Tạp chí “Châu Mỹ ngày nay”; - Bài báo “Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản” - Tạp chí “Con số sự kiện”; - "Các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm ứng phó với nguy cơ bất ổn tài chính từ các gói hỗ trợ chống suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19" tại Kỷ yếu Hội thảo “Tác động của các gói hỗ trợ chống suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 đến bất ổn tài chính tại Việt Nam”; - Tham luận “Cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam” tại Hội thảo Khoa học quốc gia “Kết nối Mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về Khởi nghiệp sáng tạo”,...

