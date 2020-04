Nữ sinh lập fanpage tiếng Anh chống COVID-19 trúng học bổng tiền tỉ

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 08:02 AM (GMT+7)

Nữ sinh Giáp Bùi Việt Anh - sáng lập fanpage “COVID-19 Update Information for Forergners in Vietnam” cung cấp thông tin dịch COVID-19 bằng tiếng Anh cho người nước ngoài ở Việt Nam vừa nhận được học bổng 3,2 tỉ đồng của Trường Đại học VinUni.

Giáp Bùi Việt Anh

Giáp Bùi Việt Anh học sinh lớp 12 Trường THPT Lục Ngạn 1, Bắc Giang vừa nhận tin vui trúng tuyển Đại học VinUni và được cấp học bổng 100% học phí cho bốn năm học trị giá 3,2 tỉ đồng.

"Trước đó, em đã nộp hồ sơ đợt tuyển sinh sớm của nhà trường và được chọn vào vòng phỏng vấn. Em đã không nói nên lời khi nhận được cuộc gọi hôm qua sau bao ngày hồi hộp chờ đợi. Thực sự ngoài sức tưởng tượng", Việt Anh chia sẻ.

Việt Anh là gương mặt giàu thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa của trường Lục Ngạn 1. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện; từng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; các cuộc thi tài năng tiếng Anh. Cô còn biết chơi đàn piano, múa hát.

Mới đây, trong những ngày được nghỉ học ở nhà tránh dịch, Giáp Bùi Việt Anh - học sinh lớp 12 Trường THPT Lục Ngạn 1 (Bắc Giang) và các thành viên bận rộn chăm sóc fanpage (trang) “COVID-19 Update Information for Forergners in Vietnam” để kịp thời cung cấp thông tin mới liên quan đến dịch COVID-19 cho người nước ngoài.

Những thông tin quan trọng như thông báo khẩn Bộ Y tế về tìm kiếm các chuyến bay trong nước và quốc tế về Việt Nam có hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2; chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng... chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ xuất hiện trên truyền hình, đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh xuất hiện trên fanpage.

Ngừa tin giả, chống COVID-19

Ý tưởng thành lập fanpage của Việt Anh xuất phát từ thực tế dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới. Số người nước ngoài tại Việt Nam nhiễm bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh khá cao, nhưng có phần hạn chế tiếp cận thông tin. Dù truyền hình, báo chí liên tục cập nhật thông tin dịch bệnh và các hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, nhưng nhiều người nước ngoài có xu hướng tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội.

Việt Anh cho biết: “Để tránh các thông tin sai lệch, em cảm thấy mình cần làm một điều gì đó thực tế và cụ thể hơn để giúp cho họ nắm bắt thông tin từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thay vì kỳ thị họ, tại sao chúng ta không giúp những người ngoại quốc nhanh chóng nắm bắt tình hình dịch bệnh tại nước mình?”.

Fanpage cung cấp thông tin dịch COVID-19 bằng tiếng Anh cho người nước ngoài ở Việt Nam

Bắt tay thực hiện, cô đã tiếp cận các hội nhóm của người nước ngoài tại Việt Nam chia sẻ thông tin tình hình dịch COVID-19 và làm khảo sát ghi nhận phản ứng, nhu cầu của họ để có định hướng xây dựng fanpage. Ngày 8/3, fanpage ra đời và đăng tải các bài viết khai thác từ kênh chính thống như Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng thông tin Bộ Y tế, Thông tấn xã Việt Nam...; và chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Việt Anh vừa làm vừa học. Khó khăn nhất là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đảm bảo nội dung diễn đạt chính xác, rõ ràng dễ hiểu. "Dịch đúng là một chuyện, nhưng để phù hợp văn phong của người bản ngữ lại là một thách thức không nhỏ. Vì vậy, em đã mời sự tư vấn hỗ trợ của một số bạn là người Anh, Mỹ", cô nói.

Nỗ lực trợ giúp người nước ngoài

Fanpage hiện có 8 thành viên quản trị kiêm viết bài, trong đó có 5 thành viên là học sinh, sinh viên ở các tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước; 3 chuyên gia cố vấn người nước ngoài. Các thành viên trong nhóm đều trao đổi, làm việc online. Trung bình mỗi ngày, nhóm của Việt Anh đăng từ 5-7 bài viết hình ảnh, video bằng tiếng Anh liên quan đến dịch COVID-19 tại Việt Nam lên fanpage.

Fanpage hoạt động ổn định với các nội dung: Số ca mắc bệnh, số ca khỏi, Hành trình của các đối tượng mang virus, thông báo của Chính phủ, Bộ Y tế. Thành viên đăng ký theo dõi fanpage có hơn 10 nghìn người thích, hơn 11 nghìn người theo dõi đến từ nhiều quốc gia. "Con số ấy có lẽ còn tiến xa hơn nữa, đồng nghĩa với việc nhóm em phải cố gắng hơn rất nhiều để cải thiện trang", Việt Anh nói.

Việt Anh cho biết thêm, mục tiêu trước mắt “Covid-19 Update Information for Forergners in Vietnam” sẽ hoạt động đến khi hết dịch. Sau đó, fanpage sẽ hướng đến những nội dung mới phù hợp với điều kiện thực tế như du lịch, visa, an ninh trật tự.. song vẫn theo con đường cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài.

"Fanpage được lập không để quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào để thu lợi cá nhân mà hướng đến vì sức khỏe cộng đồng, trợ giúp người nước ngoài dễ dàng tiếp cận nguồn tin chính xác, chất lượng.

Fanpage này là môi trường để em và các bạn rèn luyện tiếng Anh, có thêm kiến thức về dịch bệnh, giải tỏa áp lực ôn thi cuối cấp; có thêm kỹ năng sử dụng mạng xã hội có ích, hiệu quả hơn và ngừa tin giả", Giáp Bùi Việt Anh nói.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nu-sinh-lap-fanpage-tieng-anh-chong-covid19-trung-hoc-bong-tie...Nguồn: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nu-sinh-lap-fanpage-tieng-anh-chong-covid19-trung-hoc-bong-tien-ti-1638918.tpo