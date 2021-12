Nữ sinh 2K hóa thân "nàng cao bồi" quyến rũ

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 15:15 PM (GMT+7)

Lan Nhi được biết đến là người mẫu ảnh trẻ được cộng đồng mạng vô cùng yêu mến, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m74, cùng nhiều danh hiệu và thành tích khác nhau. Mới đây, cô bạn thêm lần nữa khiến cộng đồng mạng phải “trầm trồ” khen ngợi khi tung ra bộ ảnh cao bồi “cực chất” và “đầy quyến rũ”.

Nuyễn Lan Nhi (sinh năm 2000), hiện đang theo học chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch, trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô đặc biệt gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao nổi bật 1m74. Bên cạnh công việc học, Lan Nhi còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do, đạt nhiều danh hiệu và thành tích khác nhau như: Top 15 cuộc thi Nét đẹp Tràng An của Thành phố Hà Nội; danh hiệu “Người đẹp khả ái” cuộc thi Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017; top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch thủ đô do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Sở hữu chiều cao ấn tượng, khuôn mặt khả ái đậm chất nữ sinh Hà Thành, Lan Nhi đã nhận được nhiều sự yêu mến đến từ cộng đồng mạng. Và mới đây, cô bạn lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng “một phen thích thú” khi tung ra bộ ảnh “nàng cao bồi” của mình và nhận về vô số lời khen ngợi.

Lan Nhi chia sẻ: “Thực ra với tính chất công việc của mình hay tìm những idea mới. Trong một ngày không nghĩ được nhiều thì tự nhiên mình lướt ảnh thấy các chị cao bồi miền Tây rất ngầu và mạnh mẽ, nhưng vẫn có nét đặc biệt và quyến rũ của người phụ nữ. Vì vậy, mình đã quyết định làm bộ ảnh cao bồi này”.

Đây là bộ ảnh được Lan Nhi ấp ủ suốt hơn nửa năm. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vậy nên cô bạn đã phải đợi đến khi dịch ổn định mới có thể thực hiện bộ ảnh này. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện Lan Nhi cũng vấp phải rất nhiều khó khăn khác.

Cô bạn chia sẻ: "Vì ý tưởng của mình có thảo nguyên xanh và ngựa, vậy nên mình quyết định ra Bãi đá sông Hồng để thực hiện bộ ảnh này. Trong lúc triển khai bộ ảnh cũng có nhiều khó khăn. Lúc qua Bãi đá, mình tìm mãi không thấy ngựa, vì sau dịch, quần thể triển khai theo hướng pic-nic nên ngựa không còn ở trung tâm thảo nguyên. May sao mọi thứ vẫn diễn biến tốt theo ý tưởng, thậm chí đẹp hơn cả so với dự định ban đầu. Có lẽ, đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ và là trải nghiệm tuyệt vời, trong thời gian làm nghệ thuật của mình”.

Vốn là một người luôn cẩn trọng trong từng concept, vậy nên, khi nhìn vào bức ảnh, ta có thể thấy được sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong từng chi tiết của cô bạn. Qua bộ ảnh, Lan Nhi cũng mong muốn được mang đến mọi người, một Lan Nhi đầy năng động, nhiệt huyết, vui tươi và tràn đầy năng lượng.

