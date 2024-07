Cô gái thiên tài với loạt thành tích đáng nể

Gia cảnh của Guo Wenjing

Guo Wenjing là một cô gái trẻ người Mỹ gốc Hoa. Loạt thành tích đáng nể của cô thậm chí còn được so sánh với nhà vô địch trượt tuyết người Mỹ gốc Hoa, Eileen Gu.

Cô được coi là "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh Trung Quốc vì lý lịch hoàn hảo của mình. Được biết, cô đã giành huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic tin học quốc tế (IOI) năm 2015, sau đó được nhận vào Đại học Harvard, nơi cô lấy bằng cử nhân toán học và sau đó là bằng thạc sĩ khoa học máy tính.

Cô có thành tích học tập đáng nể.

Trong thời gian học tại trường đại học danh tiếng, cô cũng thực tập tại các công ty công nghệ hàng đầu như Microsoft và Google. Sau đó, cô tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford, chuyên nghiên cứu về giao điểm giữa Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đồ họa.

Cô chia sẻ: “Khi còn trẻ, tôi giỏi viết lách và giành được nhiều giải thưởng nhưng không giỏi toán. Tôi nghĩ rằng giỏi viết lách vẫn chưa đủ, vì lập trình và toán học là những lĩnh vực do nam giới thống trị nên việc xuất sắc trong toán học có vẻ thách thức hơn”.

Cho dù là Harvard, MIT hay Stanford thì cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là sự phát triển cá nhân”.

Bên cạnh đó, gia thế của cô cũng không phải dạng vừa. Mẹ cô tốt nghiệp MIT, còn bố là cựu chủ tịch của công ty dịch vụ CNTT Sunyard Technology có trụ sở tại Hàng Châu.

Bố là cựu chủ tịch của công ty dịch vụ CNTT Sunyard Technology.

Thành công của Pika

Ý tưởng về công ty khởi nghiệp Pika bắt nguồn từ trải nghiệm của cô tại “Liên hoan phim AI” năm 2022 được tổ chức tại thành phố New York, nơi cô và một số bạn cùng lớp tiến sĩ khoa học máy tính tại Stanford đã tham gia.

Sự thất vọng với các công cụ video hiện tại đã thúc đẩy họ phát triển một công cụ tạo video AI vượt trội.

Vào tháng 4 năm ngoái, cô quyết định bỏ học tại Stanford, cùng với Chenlin Meng - một nghiên cứu sinh tiến sĩ khác tại Stanford, đồng sáng lập Pika, tập trung vào phát triển các trình tạo video AI dễ sử dụng.

Cô cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Trung Quốc Overseas Unicorn, đưa ra lý do chính khiến mình quyết định nghỉ học: "Nếu bạn so sánh các video do AI tạo ra từ năm ngoái với các video được tạo ra vào tháng 3 năm nay và 1 hoặc 2 tháng qua, bạn sẽ thấy rằng các mô hình tạo ra video đang phát triển rất nhanh".

Kể từ khi ra mắt, Pika đã phát triển nhanh chóng và huy động được 135 triệu USD với mức định giá thị trường là 470 triệu USD.

Đáng chú ý, việc ra mắt phiên bản Pika 1.0 không chỉ đưa cô trở thành tâm điểm chú ý của giới kinh doanh mà còn khiến giá cổ phiếu của công ty Sunyard Technology tăng hơn 20% chỉ trong 1 tuần.

Phản ứng của công chúng ở Trung Quốc

Nhiều người khi nghe về Guo Wenjing đặc biệt bị thu hút bởi những nhà khởi nghiệp thành công tại thung lũng Silicon.

Một người bình luận: “Ngoại hình xinh đẹp, tài năng, kết hợp với gia thế khủng, tài sản 3 tỷ nhân dân tệ, những thứ tưởng chừng như không thể có giữa 'tam giác' sắc đẹp, sự giàu có và tài năng”.

Một người khác nói đùa: "Kỹ năng đầu thai của tôi còn kém, xin hãy cho tôi kịch bản cuộc đời này ở kiếp sau".

Tuy nhiên, một số người khác nhận xét rằng: “Guo Wenjing là con gái của ông chủ Sunyard, xuất phát điểm của cô ấy khác biệt. Nếu bắt đầu từ con số 0 mà không có bất kỳ nền tảng nào, cô ấy sẽ là một thiên tài thực sự. Chúng ta công nhận sự xuất sắc của cô ấy, nhưng chúng ta không nên ca ngợi quá mức”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]