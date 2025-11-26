Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nữ nhân viên bị trăn dài 2 mét cắn khi đang sử dụng nhà vệ sinh

Dựa trên thông tin ban đầu, nạn nhân bị trăn cắn khi đang sử dụng phòng vệ sinh tại hiệu thuốc nơi cô làm việc.

Một nữ nhân viên nhà thuốc đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi bị một con trăn dài khoảng 2 mét cắn vào chân trong phòng vệ sinh tại Setia Alam, Selangor (Malaysia) vào ngày 23/11.

Theo báo cáo của Kosmo, sự việc được phát hiện vào khoảng 3 giờ 46 phút chiều, khi Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) nhận được cuộc gọi khẩn cấp.

Trợ lý Giám đốc điều hành Sở Cứu hỏa Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, cho biết sáu lính cứu hỏa, bao gồm các sĩ quan từ Trạm Cứu hỏa và Cứu nạn Bukit Jelutong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lúc 4 giờ 04 phút chiều.

Con trăn dài 2 mét bị bắt.

"Các nhân viên trực đã giải cứu nạn nhân khỏi vết rắn cắn và sau đó bàn giao cho nhân viên y tế để tiếp tục điều trị", ông nói.

Con trăn dài 2 mét sau đó được thả đến nơi an toàn.

-25/11/2025 12:00 PM (GMT+7)
