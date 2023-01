Những lời chúc Tết cô chú, họ hàng hay nhất 2023

I. Những lời chúc Tết cô chú ngắn gọn và ý nghĩa

1. Con chúc cô chú Tống cựu nghênh tân - Vạn sự cát tường - Toàn gia hạnh phúc.

2. Xuân Quý Mão 2023, con chúc cô chú Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc.

3. Năm mới Quý Mão 2023, con chúc gia đình mình một năm mới dồi dào sức khỏe, việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn năm trước và đạt mọi người đều được những mong muốn của mình. Cung chúc tân xuân, tấn tài tấn lộc!

4. Con chúc cô chú năm mới 2023 với nhiều thành công mới. Chúc mừng gia đình có thêm dâu hiền rể thảo, sớm tối quây quần, sum vầy bên nhau. Con mong gia đình mình mãi yên vui và hạnh phúc!

5. Con chúc cô chú năm mới hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh đắc ý, tiền vào tỉ tỉ. Con chúc cho gia đình mình sẽ mãi luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới!

II. Những câu chúc Tết cô chú vui nhộn, thân thiết

1. “Chúc ông bà một tô như ý

Chúc cô chú một chén an khang

Chúc anh chị một dĩa tài lộc”

Đầu năm Quý Mão 2023, con xin cung chúc tân xuân gia đình cô chú ạ!

2. “Đong cho đầy hạnh phúc

Gói cho trọn lộc tài

Giữ cho mãi an khang

Thắt cho chặt phú quý”

Con xin chúc cô chú một năm với thật nhiều thắng lợi mới. Con mong gia đình mình luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười.

3. Chúc đầu năm mới bác chúc trúng mùa

Thời tiết thuận hòa đủ nắng, mưa

Kiểu này nông sản nhiều vô kể

Hoa màu, ngũ cốc,… cho vẫn thừa!

4. Năm mới Quý Mão 2023, con kính chúc cô chú dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc kiếm thật nhiều tiền. Chúc mừng năm mới và chúc cô chú mọi điều thuận lợi và bình an, gặp nhiều may mắn.

III. Chúc Tết cô chú bằng những câu chúc tình cảm, gần gũi

1. Năm Quý Mão 2023, con kính chúc gia đình quý cô chú được vạn sự như ý, toàn thể gia đình luôn đầy ắp tiếng cười vui, tràn đầy hạnh phúc.

2. Năm cũ khép lại với một vài điều chưa được trọn vẹn như ý, con chúc gia đình cô chú sang năm gặp nhiều điều may và mọi người vui vẻ, khỏe mạnh và giàu sang.

3. Con chúc cô chú năm mới giàu sang, sung túc và cười vang mỗi ngày.

4. “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời cung chúc tân niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành”.

Con chúc gia đình cô chú đón Xuân Quý Mão vạn niềm vui

IV. Thơ chúc Tết cô chú, họ hàng

1. CHÚC Tết xuân nay khắp mọi nhà

MỪNG thọ ông bà với mẹ cha

NĂM cũ vừa qua xin cầu chúc

MỚI trọn tình xuân đẹp mặn mà

VẠN phúc lành thay duyên vừa đủ

SỰ nghiệp danh đề mãi thiên thu

NHƯ trên gia hộ cho con cháu

Ý nguyện trời ban đến tuổi già!

2. CUNG kính mời nhau chén rượu nồng

CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng

VẠN chuyện lo toan thay đổi hết

SỰ gì bế tắc thảy hanh thông

NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn

Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong

3. Chúc cô chú làm ăn phát tài

Mừng đàn em chóng lớn, chăm ngoan

Một năm chẳng phải lo toan

Mới mẻ đủ thứ, phụng loan sum vầy.

4. Trong nhà gà với xôi xôi

Ngoài ngõ pháo đã nổ rồi râm ran

Giao thừa kính chúc bình an

Chú dì sức khỏe, ngàn ngàn xuân vui!

5. Xuân đã về trên khắp muôn nơi

Chúc cô chú thêm nhiều may mắn

Nhận niềm vui, chia sẻ những thành công

Có sức khỏe, thêm nhiệt huyết

Góp mầm xanh, ươm hạt giống tâm hồn

Tết an khang, gia đình hạnh phúc

Thầy phơi phới sức xuân, cô hân hoan cười với những niềm vui.

V. Lời chúc mừng năm mới cô chú bằng tiếng Anh

1. May this new year be a joyful ride for you and your family. Here’s wishing you the best year ahead. Happy New Year!

Con mong một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến với cô chú và gia đình. Chúc cô chú năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!

2. May the new year days be as bright as the sunshine and as calm as the moonlight. Have a wonderful year ahead.

Con chúc cô chú năm mới rạng rỡ như ánh mặt trời và yên bình như ánh trăng. Chúc năm mới hạnh phúc!

3. Wishing you healthy, peaceful and joyful 2023.

Con chúc cô chú năm mới 2023 sức khỏe, hạnh phúc và an lành!

4. Just as a new bloom spreads fragrance and freshness around May the new year adds a new beauty, freshness into your life. Happy New Year 2023.

Giống như một bông hoa mới mang đến hương thơm và sự tươi mới cho đời, cin mong rằng năm mới sẽ mang đến vẻ đẹp và sức sống mới cho cuộc sống của cô chú. Chúc mừng năm mới 2023!

5. May this year bring new happiness, goals, achievements and a lot of new inspiration for your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

Con mong rằng năm mới sẽ mang đến hạnh phúc mới, mục tiêu mới, thành công mới và nguồn động lực mới cho cô chú. Chúc năm mới tràn ngập niềm vui!

6. Life changes, but my New Year wish for you remains the same- I wish you happiness, good health and well-being from the bottom of my heart!

Cuộc sống luôn đổi thay nhưng lời chúc Năm mới của con vẫn không thay đổi – Con chúc cô chú năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và an khang thịnh vượng!

7. As we step into another year I’d like to thank you for lifting me up every time when I am down and encouraging me to move forward. Have a beautiful year!

Lại một năm mới đang đến… Con muốn cảm ơn cô chú đã luôn an ủi khi con buồn và thúc giục con tiến về phía trước. Con chúc cô chú năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn!

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-loi-chuc-tet-co-chu-ho-hang-hay-nhat-2023-1432856.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-loi-chuc-tet-co-chu-ho-hang-hay-nhat-2023-1432856.ngn