Nhóm người mang gà luộc, bánh trung thu đi xem sơ duyệt diễu binh 2/9

Mâm cỗ rực sỡ màu sắc khiến người xem thích thú

Buổi sơ duyệt diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào tối 27/8. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã tập trung tại các tuyến phố trung tâm để chờ đón sự kiện đặc biệt này.

Trong những khoảnh khắc ấn tượng, mâm cỗ rực rỡ sắc màu được bày biện trên vỉa hè tuyến đường Thanh Niên đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Mâm cỗ bao gồm nhiều món ăn truyền thống như gà luộc, trứng, xôi, bánh trung thu và cơm lam. Đặc biệt, món xôi và bánh trung thu được khéo léo tạo hình thành lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng.

Theo tìm hiểu, chủ nhân của mâm cỗ ấn tượng là chị Vũ Linh Chi (35 tuổi, Hà Nội).

Chị Linh Chi cho hay, từ 9h (27/8), chị cùng nhóm bạn khoảng 20 người đã có mặt tại trung tâm Hà Nội chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh.

“Chúng tôi háo hức đến mất ngủ, từ sáng sớm đã rục rịch chuẩn bị đi xem diễu binh. Ban đầu, nhóm chỉ khoảng 7-8 người là bạn bè thân thiết, sau đó, mỗi người lại muốn dẫn người thân đi cùng nên quân số lên tới 20 thành viên”, chị Chi chia sẻ.

Mâm cỗ nhóm chị Chi mang theo khi đi xem sơ duyệt diễu binh 2/9

Trước đó, nhóm chị Chi nảy ra ý tưởng làm mâm cỗ Trung thu, mang theo khi đi xem diễu binh để chuyến đi thêm ý nghĩa và đáng nhớ.

Nghĩ là làm, tối 26/8, cả nhóm xắn tay vào nấu nướng, người đồ xôi, người luộc gà, người làm bánh trung thu. Mọi người kỳ công trang trí, tạo hình để làm ra những món đặc biệt như “xôi yêu nước”, “bánh trung thu yêu nước”...

“Khi phá cỗ, chúng tôi mời mọi người xung quanh cùng thưởng thức. Nhiều người khen bánh đẹp, xôi đẹp và chụp ảnh kỷ niệm với mâm cỗ”, chị Chi cho hay.

Chị Chi cùng nhóm bạn hào hứng bày mâm cỗ trên vỉa hè

Cả nhóm háo hức chờ đợi xem sơ duyệt diễu binh

Được hòa mình vào không khí sôi động của buổi sơ duyệt diễu binh, chị Chi thấy hạnh phúc và tự hào. Chị rất mong tới đây sẽ có cơ hội được trực tiếp theo dõi lễ diễu binh chính thức.

Trước đó, trong buổi hợp luyện diễu binh lần thứ 2 tại Quảng trường Ba Đình (24/8), hình ảnh mâm cỗ 6 món của nhóm chị em đến từ Phú Thọ cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Mâm cỗ bao gồm nhiều món đặc sản quê hương như: xôi ngũ sắc, gà luộc, măng ớt, bánh uôi... được nhóm chị em của chị Bùi Thị Lý (32 tuổi, quê Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ) kỳ công chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó.

Họ muốn nhân dịp đến Hà Nội xem hợp luyện diễu binh 2/9 có thể giới thiệu với đông đảo người dân đặc sản của quê hương mình.

Chị Lý chia sẻ, mâm cỗ nhiều màu sắc khiến người dân xung quanh thích thú. Trong đó, họ đặc biệt tò mò về món bánh uôi, từ hương vị cho đến cách chế biến.

Mâm cỗ từng gây sốt trong buổi hợp luyện diễu binh lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Chị Lý cho biết, bánh uôi là đặc sản của quê hương chị, được làm từ bột gạo nếp nương xay mịn, trộn với nước, sau đó cho nhân (thường là đậu xanh hoặc thịt) vào giữa và vo tròn.

Bánh được gói bằng lá chuối, xếp hai viên bột úp vào nhau rồi cột chặt bằng dây lạt. Bánh uôi được hấp cách thủy bằng chõ gỗ cho đến khi tỏa mùi thơm là chín.

Khi mâm cỗ gây chú ý, chị Lý cùng nhóm chị em rất vui vì đã thực hiện được mong muốn quảng bá đặc sản quê hương trong bầu không khí hân hoan của đất nước.