Nhóm máu này được cho là sống thọ nhất, bạn có nằm trong số đó?

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến các nhóm máu phổ biến như A, B và O. Một số nghiên cứu cho rằng, tuổi thọ có thể liên quan đến nhóm máu. Theo khảo sát của các chuyên gia Mỹ, người nhóm máu O thường sống thọ nhất, tuổi thọ trung bình có thể lên đến khoảng 87 tuổi, trong khi người nhóm máu B có tuổi thọ ngắn hơn khoảng 10 năm. Nhưng liệu sự thật có đúng như nghiên cứu đưa ra?

Ảnh minh họa.

Máu và tuổi thọ từ lâu đã là chủ đề “nóng” trong giới khoa học. Phần lớn các nhà nghiên cứu cho rằng, nhóm máu O là nhóm xuất hiện sớm nhất trong quá trình tiến hóa, mang đặc điểm gene đặc biệt, phản ánh sự nối tiếp và di cư của loài người.

Nhóm máu A

Những người thuộc nhóm máu này thường ít mắc bệnh, nếu có cảm cúm thông thường cũng dễ hồi phục. Họ có khả năng chịu đựng áp lực khá tốt, song lại dễ bị hàn khí xâm nhập vào người, độ nhớt máu thường cao.

Vì vậy, người nhóm máu A cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa. Khi thời tiết chuyển lạnh, hãy chú ý giữ ấm và duy trì chế độ ăn uống khoa học để phòng tránh bệnh tật.

Nhóm máu B

Người mang nhóm máu B thường có quá trình trao đổi chất tốt nhưng sức đề kháng lại yếu hơn. Nếu công việc bận rộn, phải ngồi lâu trong tư thế không đúng, họ dễ gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa, suy giảm sức miễn dịch, dẫn đến bệnh về đường ruột.

Các chuyên gia khuyên rằng, người nhóm máu B nên chú trọng ăn những thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và duy trì thói quen tập luyện thể thao để bảo vệ sức khỏe.

Nhóm máu O

Nghiên cứu cho thấy người nhóm máu O, đặc biệt là O- có khả năng miễn dịch và sức đề kháng trước vi khuẩn mạnh. Dù đôi khi gặp những rắc rối nhỏ về sức khỏe nhưng họ thường có khả năng tự hồi phục. Đây cũng là nhóm máu được xem là “trường thọ” nhất.

Tuy nhiên, nếu chủ quan dựa vào lợi thế nhóm máu mà lơ là chăm sóc sức khỏe, tuổi thọ có thể bị ảnh hưởng. Người nhóm máu O thường có mức insulin thấp, do đó nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein và đảm bảo giấc ngủ đầy đủ.

Nhìn chung, tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào nhóm máu, mà còn do di truyền, môi trường sống, lối sống và chế độ dinh dưỡng quyết định, vì thế cần chú ý kết hợp nhiều yếu tố để có thể kéo dài tuổi thọ.