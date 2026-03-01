Nhờ sự nghiêm khắc của mẹ, con trai 'không tay chân' dùng miệng nuôi cả gia đình

Một người không có tay, không có chân sẽ sống thế nào trong thế giới này? Câu hỏi ấy từng ám ảnh cha mẹ của Viên Lập Đông - cậu bé khi sinh ra đã không có tứ chi, cơ thể chỉ như một “khối thịt”.

Thế nhưng, Viên Lập Đông - người được cộng đồng mạng gọi là “anh chàng đũa”, không chỉ sống sót, mà còn lập gia đình, sinh con và tự nuôi sống cả nhà bằng chính… cái miệng của mình.

Anh bắt đầu gây chú ý trên mạng xã hội nhờ khả năng chơi game bằng miệng: cắn chặt đôi đũa, gõ bàn phím, điều khiển chuột từng nhịp một. Thao tác thực sự đã vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người, theo 163.com.

Cậu bé không tay, không chân và nghị lực phi thường. Ảnh: 163.com

Tuổi thơ bị ruồng bỏ vì dị tật bẩm sinh

Viên Lập Đông mắc chứng loạn sản chi bẩm sinh ngay từ khi sinh ra vào năm 1986. Với y học, đó là một thuật ngữ chuyên môn; còn với vùng nông thôn Trung Quốc nhiều thập kỷ trước, đó là một câu chuyện không có hy vọng. Khi sinh ra, 4 chi của Lập Đông chỉ là những mấu thịt nhỏ, không thể cử động.

Niềm vui sinh con của cha mẹ Lập Đông nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi sợ và những lời đàm tiếu cay nghiệt. Trong tuyệt vọng, cha mẹ anh từng nghĩ đến việc bỏ đứa con của mình.

Nhưng cuối cùng, tình máu mủ đã thắng. Đứa bé được giữ lại, nhưng con đường phía trước hoàn toàn không bằng phẳng.

Trong mắt nhiều người, Viên Lập Đông (Liêu Ninh, Trung Quốc) là một “dị dạng”. Anh sống giữa những ánh nhìn soi mói, sự xa lánh và cảm giác bị coi rẻ. Mẹ anh hiểu rõ, bà không thể che chở con trai cả đời. Vì thế, bà chọn cách dạy con khắc nghiệt - không có tay chân thì phải dùng miệng.

Anh bị buộc cắn bút tập viết, chịu đựng đau đớn và mỏi nhừ. Anh được mẹ dạy khắt khe, dùng miệng cắn đũa làm mọi việc. Những năm tháng khổ luyện tưởng như tàn nhẫn ấy lại vô tình đặt nền móng cho cuộc đời của anh sau này.

Dù được cha mẹ thay phiên cõng đến trường, Viên Lập Đông vẫn không thể vượt qua rào cản của sự kỳ thị. Những ánh mắt khác lạ, những lời xì xào bào mòn lòng tự trọng của cậu thiếu niên. Cuối cùng, anh bỏ học.

Cuộc sống là chuỗi ngày khó khăn, cố gắng của Lập Đông. Ảnh: 163.com

Bi kịch tiếp nối khi cha anh mất việc, mẹ anh đổ bệnh vì lao lực, gia đình rơi vào cảnh đứt nguồn thu. Trước lựa chọn nghiệt ngã, Viên Lập Đông chọn con đường thứ hai.

Hai cha con đi hát rong, xin tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh buộc phải biến chính khiếm khuyết của mình thành công cụ sinh tồn, phơi bày trước đám đông. Đó là hành trình chà xát lòng tự trọng để đổi lấy sự sống.

Anh chứng kiến đủ mặt thiện - ác của con người: có người giúp đỡ vì cảm động, có người xem anh như trò tiêu khiển, thậm chí buông lời cay độc. Nhưng chính quãng thời gian tăm tối ấy đã rèn cho anh một bản lĩnh thép.

Tình yêu đến giữa tuyệt vọng làm thay đổi số phận

Năm 2008, trong một buổi hát rong giữa mùa đông giá rét, Viên Lập Đông gặp Sài Phán Hà - người phụ nữ đã bước vào đời anh theo cách không ai ngờ tới.

Ban đầu chỉ là sự thương cảm, rồi dần chị đã rung động trước nghị lực sống phi thường. Khi Sài Phán Hà bày tỏ tình cảm, phản ứng đầu tiên của anh là sợ hãi và từ chối. Anh tự thấy mình không có tiền, không tay chân, lại gánh gia đình bệnh tật thì có lý do gì dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh thậm chí khuyên cô hãy tìm một người “bình thường”.

Nhưng Sài Phán Hà đã bất chấp mọi áp lực từ gia đình và xã hội. Sự kiên định của cô cuối cùng khiến Viên Lập Đông mở lòng. Và họ làm đám cưới không lâu sau đó.

Nỗi lo chưa dừng lại sau hôn nhân. Khi vợ mang thai, Viên Lập Đông sống trong ám ảnh con mình có thể lặp lại bi kịch của anh. Suốt nhiều tháng, nỗi sợ ấy bào mòn tinh thần người đàn ông đã chịu đựng quá nhiều bất công.

Chỉ đến khi bác sĩ thông báo đứa trẻ sinh ra đủ tay đủ chân, anh mới thực sự bật khóc - những giọt nước mắt của sự giải thoát sau nhiều năm sống trong lo âu.

Có gia đình, có con, gánh nặng trên vai Viên Lập Đông càng lớn. Anh bắt nhịp làn sóng internet, từ biểu diễn đường phố đến làm streamer game, rồi bán hàng trực tuyến và kinh doanh nhỏ.

Anh dùng miệng cắn đũa để gõ bàn phím, điều khiển game. Ban đầu, việc làm này khiến anh mệt mỏi, miệng bị cứa rách, răng đau nhức vì cắn đũa lâu. Nhưng nhờ sự kiên cường, anh thành thạo thao tác còn hơn cả người bình thường. Hình ảnh của anh nổi trên mạng xã hội.

Lập Đông truyền cảm hứng và nghị lực phi thường cho nhiều người. Ảnh: 163.com

Sau đó, anh kết hợp chơi game và livestream, nhưng việc livestream không hề dễ dàng. Trên mạng, sự soi xét còn trực diện và khắc nghiệt hơn ngoài đời. Anh vừa chơi game, vừa trò chuyện, vừa giới thiệu sản vật quê hương cho hàng chục nghìn người xem.

Sau đó, anh còn mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại quê nhà, đồng thời phát triển bán hàng online - hướng đi bền vững hơn cho tương lai.

Viên Lập Đông chưa từng được số phận trao cho “quân bài tốt”, thậm chí còn không có tay để cầm bài. Nhưng anh đã dùng miệng "cắn" lấy tấm vé duy nhất, bước vào bàn cược cuộc đời và giành phần thắng.

Hiện nhờ thu nhập từ livestream, bán hàng, gia đình anh đủ đầy, con cái khỏe mạnh, cuộc sống ổn định. Câu chuyện của anh là một bài học giá trị về nghị lực sinh tồn.

Từ “khối thịt” từng bị dự đoán sẽ tự sinh tự diệt, Viên Lập Đông nay ngồi trong ngôi nhà đầy tiếng cười, nhìn con lớn lên từng ngày. Dù không có đôi tay để ôm trọn thế giới, thế giới cuối cùng cũng đã dang tay đón anh bằng chính nghị lực không khuất phục ấy.