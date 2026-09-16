Nhiều người trẻ từ chối thăng chức để tránh áp lực

Trong các mẫu thư từ chối thăng chức được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm kích, nói bản thân chưa sẵn sàng cho vị trí cao hơn, đồng thời mong muốn được trả lương và ghi nhận xứng đáng hơn với vai trò hiện tại.

Các bài đăng liên quan đến việc từ chối thăng chức thu hút hơn 40 triệu lượt xem trên mạng xã hội nước này.

Một người có tên June tiết lộ đã ba lần từ chối thăng chức trong 10 năm đi làm. Lần đầu tiên, khi đang là thực tập sinh quản lý tại một công ty công nghệ, June chọn đi du lịch thay vì nhận vị trí mới. Sau đó, khi được chuyển lên làm phụ trách một trung tâm đào tạo tại công ty giáo dục, cô đã phải xin quay lại vị trí cũ chỉ sau hai tuần vì không chịu nổi áp lực ngày càng lớn. Tháng 4 vừa rồi, June tiếp tục từ chối lời đề nghị thăng chức lần ba sau khi nhận ra vị trí mới không đi kèm mức tăng lương đáng kể.

Trong cuộc phỏng vấn với nền tảng truyền thông trực tuyến 36Kr, June cho rằng các vị trí quản lý thường đi kèm trách nhiệm nặng nề nhưng chế độ đãi ngộ tài chính lại không tương xứng.

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Với Zheng, một quản lý sản phẩm tại công ty công nghệ khác, chức danh "cấp cao" như một gánh nặng hơn là phần thưởng. Sau khi được thăng chức, Zheng phải một mình đảm nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc, trong khi sếp cho rằng áp lực phát sinh là cơ hội để cô "rèn luyện khả năng làm việc độc lập".

"Nếu nhìn quanh mà không thấy ai trong công ty là người bạn muốn noi theo, điều đó cho thấy môi trường này không còn tạo điều kiện để bạn phát triển", Zheng nhận định.

Với nhiều lao động trẻ Trung Quốc, từ chối thăng chức không đồng nghĩa từ bỏ tham vọng hay chọn cách "nằm yên". Thay vào đó, họ muốn tránh áp lực nặng nề thường đi kèm các vị trí quản lý cấp trung, vốn phải đứng giữa lãnh đạo cấp cao và nhân viên tuyến đầu.

"Mỗi tháng tôi chỉ được thêm 100 nhân dân tệ (15 USD) sau khi trở thành trưởng nhóm tạm thời, nhưng hễ có chuyện gì xảy ra, tôi luôn là người phải chịu trách nhiệm", một người viết.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc. Công ty tuyển dụng Anh Robert Walters gọi đây là xu hướng "cố tình không làm sếp" (conscious unbossing).

Một khảo sát do công ty thực hiện năm 2024 cho thấy hơn một nửa số người thuộc Gen Z không muốn làm quản lý cấp trung, trong khi 72% ưu tiên phát triển bản thân hơn quản lý người khác.

Lucy Bisset, Giám đốc Robert Walters North, một bộ phận khu vực của công ty, cảnh báo việc các vị trí quản lý ngày càng kém hấp dẫn có thể trở thành thách thức đối với doanh nghiệp. Bà kêu gọi các công ty nhìn nhận lại những vị trí này, trao cho nhân viên nhiều quyền tự chủ hơn và xây dựng lộ trình phát triển kỹ năng rõ ràng.

Nhiều bình luận được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đã khái quát tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều lao động trẻ đang đối mặt trước vấn đề thăng chức.

"Nếu quá dễ tính, bạn sẽ thấy mình ngập đầu trong công việc; nhưng nếu quá khó gần, bạn có nguy cơ bị gạt ra ngoài. Tìm ra điểm cân bằng mới là điều thách thức nhất", một người viết.

"Từ chối thăng chức không có nghĩa là từ bỏ phát triển. Phát triển không phải lúc nào cũng là tiến lên vị trí cao hơn, mà còn có thể là hoàn thiện bản thân. Tôi mong có một công việc ổn định, vừa sức, giúp tôi có thêm thời gian cho sở thích và gia đình", người khác bình luận.