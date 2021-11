Nhận lời hát thuê cho màn cầu hôn lãng mạn, chàng ca sĩ "sốc toàn tập" khi biết nhân vật được cầu hôn

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Khi cô gái được cầu hôn bước ra, chàng ca sĩ "sốc toàn tập" khi biết mình đang biểu diễn cho màn cầu hôn của một gã khác với chính vợ của mình.

Có những cuộc hôn nhân kéo dài trong hạnh phúc, có những cuộc hôn nhân kéo dài trong nhùng nhằng đau khổ và có cả những cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh đến ngỡ ngàng. Dĩ nhiên khi quyết định gắn bó với nhau chẳng ai mong muốn sẽ phải rời xa nhau cả, nhưng hôn nhân là một cuộc hành trình thì làm sao tránh khỏi những "tai nạn" trên đường đi.

Có trăm ngàn lý do để tạo ra đổ vỡ, có thể do tính cách không hợp nhau dẫn đến không thể dung hòa, có thể do áp lực gia đình dẫn tới mâu thuẫn đỉnh điểm, có thể do không có con cái để ràng buộc, gắn kết...

Vậy nhưng, theo nhiều cuộc khảo sát, có đến 80% các cuộc hôn nhân đổ vỡ là do ngoại tình. "Kẻ phá hoại" này cũng xuất hiện với hàng trăm kiểu cách khác nhau. Tuy nhiên, kiểu ngoại tình như tình huống dưới đây thì hẳn không thể ngạc nhiên hơn.

Vào một ngày nắng đẹp tháng 9/2018, tại khu đô thị Coyoacan, thủ đô Mexico, một ban nhạc đường phố truyền thống đang biểu diễn bài "If They Let Us" dưới ban công của một ngôi nhà. Âm nhạc vang lên du dương đến lạ, khiến những người đi đường cũng phải cố nán lại nghe cho hết rồi mới nỡ bỏ đi chỗ khác.

Tâm điểm của sự chú ý là một người đàn ông ăn vận vô cùng bảnh bao, chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn một cô gái, và ban nhạc đường phố kia chính là "chất xúc tác" vô cùng lãng mạn để màn cầu hôn được diễn ra trọn vẹn nhất.

Ban nhạc đường phố Mexico thường mặc trang phục truyền thống khi biểu diễn. Ảnh: Villa Russo.

Tuy nhiên, khi cô gái xuất hiện, người đàn ông chưa kịp quỳ xuống nói lời cầu hôn thì ca sĩ chính nhận ra đó là vợ của mình. Màn biểu diễn lập tức kết thúc, người ca sĩ tiến đến gây gổ với tình địch. Mọi người trong ban nhạc phải xúm vào can ngăn.

Người ca sĩ cho biết anh và vợ hiện sống tại Miguel Hidalgo, phía tây thủ đô Mexico. Anh không hề biết vợ mình có một ngôi nhà ở đô thị Coyoacan.

Còn người đàn ông tổ chức màn cầu hôn nói mình hoàn toàn không biết người yêu đã có chồng. Nếu biết, anh ta không đời nào hẹn hò hay cầu hôn.

Vì sao phụ nữ ngoại tình?

Theo các báo cáo của Viện nghiên cứu Gia đình (Mỹ), dù nhiều nam giới thừa nhận ngoại tình hơn nữ giới, nhưng từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đã tăng 40% trong khi tỷ lệ nam giới ngoại tình vẫn giữ nguyên.

Ngoại tình có thể xảy ra vì nhiều lý do và theo một khảo sát mới đây từ IllicitEncounters, một trang web hẹn hò cho những người phụ nữ đã có gia đình muốn "đổi gió", thì lý do chính khiến người ta có quan hệ ngoài luồng là để trả thù.

"Họ không định phản bội nhưng cảm thấy làm thế sẽ công bằng bởi bạn đời của mình đã ngoại tình trước", Christian Grant, đại diện trang web cho biết.

Ảnh minh họa

Khảo sát với 1.000 người của trang này cũng thấy rằng "ăn phở" để trả đũa phổ biến ở phụ nữ hơn so với nam giới, chiếm 37% số chị em được hỏi, trong khi con số này ở đàn ông là 31%.

Hơn một nửa số người ngoại tình để trả thù cho biết họ không hề giấu giếm việc này, để đạt mục đích cuối cùng là khiến bạn đời phải nếm trải những gì mình từng chịu. 8/10 người trong số này nói rằng họ không hề cảm thấy hối hận hay có lỗi với bạn đời và thậm chí còn tự kể về hành động này.

Thực tế, theo chuyên gia tình dục và mối quan hệ Esther Perel, phụ nữ ngoại tình có thể bị coi như sự nổi loạn chống lại những khuôn mẫu gia trưởng. "Ở Mexico, những phụ nữ tôi trò chuyện tỏ ra tự hào khi nhìn nhận chuyện quan hệ ngoài luồng ở phái nữ như một dạng nổi dậy chống lại văn hoá trọng nam khinh nữ vốn thiên vị cho phép nam giới có "hai tổ ấm" - một với vợ và một cho nhân tình", chuyên gia Perel nói với The Atlantic.

Sống trong hôn nhân chẳng dễ dàng gì. Bên cạnh tất cả những trách nhiệm mà một cặp đôi đã kết hôn cần có với con cái và bạn đời của họ, mỗi người còn phải có trách nhiệm giữ cho hôn nhân của họ được nở hoa.

