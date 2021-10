Vụ đánh ghen gây náo loạn Hồ Tây: Có nhiều cách để xử lý "tiểu tam" mà không cần động tay động chân

Hành động người chồng đứng ra can ngăn vợ, che chắn cho "tiểu tam" khiến cộng đồng mạng dậy sóng nhưng cũng chứng tỏ một điều đánh ghen bằng bạo lực chỉ khiến người vợ càng đau lòng thêm.

Hình ảnh trong đoạn clip đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội tối 6/10.

Tối 6/10, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh ghen chồng cặp bồ với "tiểu tam" trên xe ô tô ở Hồ Tây, Hà Nội gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn clip, trên một chiếc ô tô màu đỏ, người vợ mặc áo trắng đang đứng chặn ở cửa xe. Bên trong, người chồng ôm chặt "tiểu tam". Người vợ đứng bên ngoài túm tóc "tiểu tam" và dùng sức lôi ra ngoài, cảnh cáo người chồng: "Mày bỏ ra, tao không nhẹ nhàng nữa đâu".

Tuy nhiên, người chồng cố gắng giữ chặt cô bồ và ngăn chặn hành động của vợ. Sau một hồi giằng co, người vợ đã lôi áo, kéo được chồng ra khỏi xe. Người chồng vội vàng đứng ra can ngăn vợ, che chắn cho "tiểu tam". Còn cô bồ chỉ biết cúi gằm mặt chịu trận. Vụ việc gây ầm ĩ và ách tắc giao thông đoạn đường ven Hồ Tây sau đó đã được công an phường xuống giải tán.

Chỉ sau một đêm, cư dân mạng đã nhanh chóng "điều tra" ra cả người vợ và bồ trong vụ việc đều có shop quần áo thời trang online. Người chồng từng thi công làm biển cho shop thời trang của bồ và mối quan hệ ngoài luồng được cho là nhen nhóm từ đây.

Sau vụ việc, facebook cá nhân của người vợ cay đắng treo dòng trạng thái "Com cóp một đời không bằng đứa khác nhất thời" kèm tấm ảnh chồng mình đang ôm che chở cho bồ trong trận đánh ghen. Người chồng thì vì bồ mà muốn kiện vợ, gia đình hai bên đều có những động thái chỉ trích nhau.

Mặc dù rất thông cảm với chị vợ trước hoàn cảnh éo le nhưng lựa chọn cách đánh ghen gây ầm ĩ như trên có lẽ không phải là một lựa chọn hay. Bởi không những không giành được chồng về mà chính người vợ cũng phải chứng kiến màn yêu thương, che chở của người chồng dành cho cô bồ. Hơn thế, bằng hành động như túm tóc, chửi bới... bỗng nhiên hình ảnh người vợ lại "tụt dốc không phanh" trong mắt người chồng, trở thành một người đàn bà chanh chua. Hậu quả cuối cùng lại là được công an mời lên làm việc.

Thực ra, ghen tuông cũng là chuyện thường tình, thế nhưng nếu chỉ vì muốn xả giận mà dùng đến bạo lực thì hẳn phụ nữ nên lựa chọn một cách khác bởi lúc đó vấn đề không đơn giản chỉ là những cú tát, cú đá mà còn hệ lụy đến vấn đề pháp luật. Thế nên, hãy thử nhìn nhận vấn đề "văn minh" theo một hướng khác, một cách làm khác dễ dàng, thoải mái hơn đối với những cô nàng chính thất.

Điều bạn cần làm là nên thật bình tĩnh. Bạn hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình, làm cuộc sống trở nên thú vị hơn bằng cách đăng những tấm ảnh gia đình đi chơi, ăn tối ở nhà hàng, những hình ảnh tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

Bạn không nên trực tiếp làm tổn thương những cô bồ, nếu không người đàn ông sẽ không ngại gì mà đôi co trực tiếp với bạn. Nước mắt của "trà xanh" khiến đàn ông cảm thấy cô ta thật đáng thương, do vậy càng gợi lên cảm giác muốn bảo vệ, có trách nhiệm cô gái bé nhỏ ấy. Anh ta cảm thấy mình nợ người phụ nữ ấy, cho nên anh dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy để hi vọng có thể bù đắp được.

Có những cô bồ, nếu bạn trực tiếp làm tổn thương cô ấy, người đàn ông sẽ không ngại gì mà đôi co trực tiếp với bạn. (Ảnh minh họa)

Phát hiện chồng mình ngoại tình, các chị vợ sẽ muốn bảo vệ gia đình bằng cách bạo lực, gây rắc rối, thậm chí đến tận nhà của tiểu tam để dằn mặt, đe doạ. Tuy nhiên, điều này cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương bạn mà thôi. Nhưng việc đàm phán với tiểu tam là điều khó khăn. Mục đích của họ rất rõ ràng, tiền hoặc người. Vậy nên, bạn cần phải tỉnh táo, khi chồng bạn ngoại tình, điều bạn nên làm đầu tiên chính là phải đảm bảo được cuộc sống của bản thân mình, thu thập bằng chứng, điều tra kinh tế của chồng, tách riêng tài sản của hai người, chủ động đề ra phương án ly hôn và sau đó mới thương lượng.

Nếu anh ta muốn quay lại thì hai người có thể cùng giải quyết bên thứ ba. Nếu không, hãy rạch ròi mọi thứ, và tìm điểm bắt đầu lại cho bản thân mình. Không ngại từ bỏ người đàn ông bội bạc trong tâm thế cao thượng để cho người ta thấy được sự nhường nhịn này là "chút lòng thương" cuối cùng. Đấy là cách biến mình trở thành một người phụ nữ hiện đại, đánh ghen một cách văn minh.

