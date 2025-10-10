Người dân Hòa Bình chở 6 xe thực phẩm đến Thái Nguyên nấu cơm cho vùng lũ

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, giao thông chia cắt. Trong khi hàng nghìn chiến sĩ và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng lũ, nhiều đoàn thiện nguyện từ các tỉnh trong cả nước đã tức tốc lên đường tiếp sức.

Đoàn gần 30 người từ Hòa Bình đã mang theo thực phẩm tới Thái Nguyên, nấu cơm cho người dân và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ

Sáng 9/10, đoàn thiện nguyện gần 30 người từ thành phố Hòa Bình đã cùng những chiếc xe chở đầy gạo, rau củ, thịt, gà, giò, chả… tới Thái Nguyên để nấu cơm miễn phí cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Hà (chủ một nhà hàng ở phường Hoà Bình) cho biết, đoàn chị gồm có 6 xe tải và bán tải, cùng một xe cứu thương 0 đồng, đã lên đường từ sáng sớm đến tận đầu giờ chiều mới tới nơi. Trong hành trình, đoàn phải đi vòng để tránh các điểm ngập lụt. Mọi người cũng không kịp ăn trưa để kịp thời chuẩn bị bữa cơm cho bà con đang gặp khó khăn trong điểm ngập.

Chị em tất bật thái rau củ chuẩn bị cho bữa trưa

“Khi biết người dân Thái Nguyên đang bị cô lập giữa biển nước, chúng tôi kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội, liên hệ các mạnh thường quân ở Hòa Bình xin thêm kinh phí và gom thực phẩm cứu trợ”, chị chia sẻ.

Trước đó, nhóm cũng kết nối với các trường học, mạnh thường quân ở Thái Nguyên để nhờ hỗ trợ địa điểm và nhân lực. “Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi có bếp nấu ổn định, có thêm người phụ đóng hộp, chia cơm. Ai cũng rất nhiệt tình”, chị Hà nói.

Thực phẩm tươi sạch được mọi người chọn lựa từ Hòa Bình

Từ khi có mặt tại Thái Nguyên, mỗi ngày nhóm nấu hai bữa chính (trưa và tối), cung cấp khoảng 800 – 1.000 suất cơm cho các điểm cứu hộ, nhà chùa, trường học và bà con trong vùng lũ ở phường Sông Công, Đồng Hỷ.

Buổi sáng, các thành viên dậy từ 5–6h sơ chế đồ ăn, nấu nướng để kịp giao cơm cho bữa trưa. Chiều đến, mọi người lại tiếp tục chuẩn bị nấu bữa tối.Các thành viên chia nhau công việc: người nhặt rau, người thái củ, người rang gà, kho thịt... Khi mọi thứ đã hoàn tất, mọi người lại tất bật chia cơm vào hộp, chuyển cho các đội cứu hộ bằng thuyền mang đến tận tay người dân vùng lũ.

Những suất cơm nóng hổi được đóng hộp cẩn thận gửi cho bà con.

Tối đến, cả nhóm ăn uống xong xuôi lại tiếp tục sơ chế nguyên liệu cho món ăn vào ngày hôm sau.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, toàn bộ nguyên liệu được nhóm mua tại Hòa Bình và tự vận chuyển lên Thái Nguyên. Việc này giúp kiểm soát chất lượng cũng như chủ động nguồn hàng trong bối cảnh chợ địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Sau khi gửi bữa cơm tối tới người dân, mọi người lại tiếp tục chế biến thực phẩm cho ngày hôm sau

Những hộp cơm nóng hổi, đủ món mặn, canh, rau được chuyển đến tay người dân đang bị cô lập giữa vùng lũ. "Khi bà con Thái Nguyên nhận cơm và khen đồ ăn ngon, chúng tôi rất hạnh phúc vì đã làm được một việc ý nghĩa cho đồng bào mình", chị Hà bày tỏ.

Hàng nghìn hộ dân ở Thái Nguyên vẫn đang bị cô lập giữa vùng nước lũ.