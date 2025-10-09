Xúc động hình ảnh các chiến sĩ giúp dân hộ đê ở Thái Nguyên

Hoàn lưu bão số 11 đã gây ra những trận mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua, khiến trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước. Hàng trăm ngôi nhà, trường học, ruộng đồng bị ngập nặng, đặc biệt tại các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đại Từ,.... Nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông tê liệt, cuộc sống người dân hoàn toàn đảo lộn.

Mực nước sông Cầu và sông Công dâng cao, gây áp lực lớn lên các tuyến đê xung yếu. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng cứu hộ, phối hợp với các đơn vị chức năng để gia cố đê điều, chống ngập úng, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Trong đêm 8/10, tại xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), các chiến sĩ thuộc Quân khu 1 đã nhanh chóng được điều động để phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương trong công tác chống lũ, hộ đê, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con.

Các chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm, xách tay từng bao cát hộ đê để ngăn dòng nước lũ dâng cao.

Phú Bình hiện được ghi nhận là một trong những khu vực ngập sâu nhất của Thái Nguyên, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Hội nông dân, hội phụ nữ cùng các lực lượng chức năng đã cùng nhau chung tay hộ đê trong suốt nhiều giờ đồng hồ liên tục.

Sau một ngày căng mình tham gia cứu hộ, các chiến sĩ ăn vội bữa cơm rồi tiếp tục trở lại với công việc.

Tính đến ngày 10/9, nhiều khu vực tại Thái Nguyên vẫn bị cô lập do nước rút chậm, gây khó khăn cho công tác cứu trợ và tiếp cận người dân. Bên cạnh lực lượng chức năng của tỉnh, các đoàn cứu trợ từ nhiều nơi cũng đã khẩn trương có mặt để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 200.000 hộ dân bị ngập nhà; hơn 7.100 ha hoa màu và 136.000 con gia cầm bị cuốn trôi; trên 300 điểm sạt lở và ngập úng được ghi nhận trên các tuyến giao thông.

Một người dân ở Phú Bình vui vẻ cho biết, sau một ngày vật lộn với lũ, anh đã nhận được những phần quà cứu trợ kịp thời.