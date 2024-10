Người đàn ông nuôi cả nhà chồng cũ của vợ

Trong chương trình truyền hình "Thank You for Coming" mới đây xuất hiện một gia đình đặc biệt.

Bốn năm sau khi chồng qua đời, Lý Thập Phương, 35 tuổi tái hôn với người từng giúp đỡ mình trong lúc nguy nan và mang anh về sống cùng nhà với bố mẹ chồng cũ.

Trên sân khấu, chồng hiện tại của cô, anh Ngô Thế Hưng, 39 tuổi, kể lại câu chuyện tình yêu với vợ. Phía dưới, mẹ chồng cũ của cô rưng rưng nước mắt. Tình yêu và lòng nhân hậu đã kết nối họ, biến ba gia đình tan vỡ thành một gia đình hoàn chỉnh.

Vợ chồng Ngô Thế Hưng, Lý Thập Phương và mẹ chồng cũ trong chương trình truyền hình tháng 9/2024. Ảnh: Metropolis Daily

Chồng Lý Thập Phương qua đời ngày 26/2/2017 trong một tai nạn lao động. Bố chồng đau khổ tìm đến rượu giải sầu, còn mẹ khóc cạn nước mắt. Em gái chồng chỉ 12 tuổi, hai con trai cô 6 và 4 tuổi.

Cô Lý năm đó mới 28 tuổi phải phải gánh vác cả hai gia đình, lúc nào cũng sống trong áp lực kinh tế đè nặng. Với tài thổi kèn, bất kể nắng hay mưa cô đi biểu diễn kiếm tiền ở đám cưới và đám tang. Số tiền kiếm được mỗi tháng chỉ đủ nuôi gia đình 6 người.

Về sau, Lý bắt đầu thử livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Chất giọng Sơn Đông của cô trong các buổi phát sóng trực tiếp đã thu hút sự chú ý của Ngô Thế Hưng, một đồng hương đang kinh doanh ở Hà Bắc. Khi biết hoàn cảnh của Lý, anh càng khâm phục, vì thế thường ủng hộ bằng cách mua các mặt hàng và lâu dần trở thành người ủng hộ lớn nhất các phiên livestream của cô. Thi thoảng họ nhắn tin với nhau qua WeChat.

Năm 2021, Lý đổ bệnh nặng và phải nhập viện. Kết quả cho thấy cô có nguy cơ ung thư. Bác sĩ khuyên đi chữa trị tại bệnh viện lớn, nhưng vì không có tiền nên cô mặc kệ số phận.

Ngô Thế Hưng phát hiện ra sự bất thường khi thấy Lý không livestream suốt ba ngày. Anh tìm cách liên lạc mới hay bệnh tình của cô. Người đàn ông lập tức bảo cô gửi tất cả hồ sơ bệnh án, rồi mang đi hỏi khắp nơi.

"Tôi thở phào khi biết cô ấy vẫn có thể chữa được", anh nói. Lúc này anh đề nghị đón cô đến Hà Bắc để giúp chữa bệnh.

"Tôi khó tin với lời đề nghị này, nhưng vẫn đến", Lý chia sẻ.

Lúc gặp ở ga xe lửa, người phụ nữ càng thêm mặc cảm, tự ti. Cô gầy gò, hốc hác vì bao năm sương gió, còn người đàn ông đối diện trắng trẻo, phong độ. Anh Ngô không để ý chuyện đó, lập tức đưa cô tới bệnh viện. Trong ba tháng tiếp theo, anh đã chi 120.000 tệ (400 triệu đồng) để chữa bệnh cho cô. Sức khỏe dần hồi phục cũng là khi cô Lý cảm động và nảy sinh tình cảm với ân nhân.

Một ngày nọ, anh Ngô đi làm về đã thấy một mâm cơm ấm nóng. Chỉ món khoai tây, đĩa dưa chuột đã khiến người đàn ông cảm nhận được sự ấm áp của gia đình đã lâu rồi thiếu vắng.

Hóa ra, cuộc sống của anh Ngô cũng gập ghềnh không kém. Nhiều năm trước, anh và vợ lên thành phố đi làm để có tiền nhưng thất bại kinh doanh tiêu sạch toàn bộ tài sản, còn mắc nợ 300.000 tệ (1 tỷ đồng). Vợ anh bỏ đi, để lại con gái nhỏ, từ đó không còn nghe tin tức gì nữa.

Anh Ngô đứng dậy, bắt đầu kinh doanh bán buôn rau. Bằng sự siêng năng, công việc của anh ngày càng tốt, trả hết nợ, mua được nhà, xe và có thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm. Hiện con gái anh đã học cấp 2.

Những năm qua, anh cũng được giới thiệu nhiều người, song hầu hết đều đến vì động cơ không trong sáng. Nhưng Thập Phương thì khác. Tiếp xúc với cô anh không tin trên đời lại có người phụ nữ kiên cường và tốt bụng như vậy.

"Trong lúc ăn bữa cơm cô ấy nấu, tôi biết không thể bỏ lỡ người phụ nữ tuyệt vời này", anh chia sẻ.

Ăn xong cơm cũng là lúc anh lấy can đảm bày tỏ tình cảm. Cả hai đã yêu nhau tự nhiên. Một thời gian sau họ đăng ký kết hôn.

Đám cưới của Ngô Thế Hưng và Lý Thập Phương tại quê nhà chồng cũ ở Sơn Đông năm 2022. Ảnh: Metropolis Daily

Cưới nhau xong, cô Lý đề nghị chồng cùng hỗ trợ kinh tế cho bố mẹ chồng cũ và em gái chồng. Trong lúc nhất thời, anh Ngô có chút bối rối. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh đồng ý và từ đó đều đặn gửi vài nghìn tệ mỗi tháng cho họ.

Để khẳng định tình cảm và xóa tan điều tiếng từ dư luận ở quê, anh Ngô đưa vợ về tổ chức một đám cưới 40 mâm khách tại nhà bố mẹ chồng cũ. Trong hôn lễ, anh đứng trên sân khấu cảm ơn dân làng đã quan tâm gia đình bố mẹ chồng cũ của vợ trong những năm qua và hứa từ nay sẽ là một thành viên của làng.

Sau đám cưới, Lý theo chồng làm ăn ở Hà Bắc, hai con trai ở lại quê Sơn Đông đi học với ông bà nội. Một ngày nọ, trong cuộc gọi video, con trai út khóc lóc vì bị bắt nạt. Tối đó người vợ bày tỏ nguyện vọng chồng cùng mình trở về quê cũ sinh sống. Lần này anh không đồng ý, bởi ở đây đang có công việc phát đạt. Hơn nữa, bố đẻ anh cũng không bao giờ đồng ý.

Nghỉ hè năm 2022, hai con của Lý đi tàu cùng với người cô 17 tuổi tới thăm. Gặp ở ga tàu, cô Lý xót xa nhìn hai con mặt mũi lấm lem. Em chồng cô đang độ tuổi đẹp nhất nhưng mặc chiếc áo đã rách lỗ chỗ.

Về tới nhà, Ngô Thế Hưng nhìn ba đứa trẻ còn sốc hơn. "Tôi hối hận vì đã tập trung vào sự nghiệp mà chưa nghiêm túc quan tâm đến gia đình và con cái", anh chia sẻ.

Ngày hôm sau, anh Ngô dẫn tụi nhỏ đi mua quần áo mới. Con trai nhỏ của vợ gọi "bố" và đem từ trong túi quần ra một chiếc bánh. Sự ấm áp đột ngột này khiến anh Ngô cảm động. Sau khi về nhà, anh quyết định về sống với bố mẹ chồng cũ của cô.

Bức ảnh gia đình mới đây, lần lượt từ trái qua gồm em chồng, con trai nhỏ, Lý Thập Phương, mẹ chồng và con gái cô, bố chồng, con trai lớn và Ngô Thế Hưng. Ảnh: Metropolis Daily

Kể từ đó, ba gia đình tan vỡ đã chuyển về một ngôi nhà mới khang trang ở quê Sơn Đông. Bố mẹ chồng cũ rất biết ơn và coi Ngô như con ruột. Điều này khiến anh Ngô, người mất mẹ ruột từ nhỏ cũng thấy hạnh phúc. Anh chăm họ như cha mình và chăm lo cho các con riêng của vợ như con mình. Năm 2023, cặp vợ chồng chào đón một cô con gái trong niềm vui của cả nhà.

Đến nay, nhờ có bố mẹ chăm sóc tụi nhỏ, vợ chồng anh Ngô chuyên tâm bán nông sản qua livestream. Thuận vợ thuận chồng nên việc kinh doanh của họ ngày càng phát đạt.

Cứ hai tuần một lần, Thế Phương lên thành phố đón em chồng và con gái Ngô Thế Hưng đang học cấp ba ở đây về nhà. Nhìn họ cười đùa tình cảm, người ngoài đều tưởng như mẹ con.

Trong sinh nhật tuổi 39 gần đây của anh Ngô, gia đình đã chuẩn bị bánh ngọt và bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng. Trong ánh nến, cả nhà ôm nhau, cười đùa, mọi đau khổ trước đây dường như tan biến.

