Bắt gặp vợ ngoại tình, tôi lớn tiếng đuổi vợ khỏi nhà, cô ấy cười khẩy, nói một câu khiến tôi muốn quỳ

Tôi 36 tuổi, có vợ và một đứa con gái 7 tuổi.

Viết ra những dòng này khi tôi đang ngồi co ro ngoài hiên, trong căn nhà mà trên giấy tờ pháp lý, tôi không còn là chủ nữa. Nực cười thật.

Sống như khách trong nhà, ngoại tình như cơm bữa

Trước đó, nếu ai hỏi tôi, tôi sẽ nói tôi là người đàn ông sướng nhất. Tôi làm ăn, tháng kiếm được vài chục triệu, không giàu nhưng đủ để ngẩng mặt với thiên hạ. Nhưng tiền ấy chưa bao giờ về đến tay vợ tôi.

Nó nằm ở những cuộc nhậu thâu đêm với bạn bè, ở những cái lắc tay của mấy em gái trẻ trong quán karaoke, những chuyến đi Vũng Tàu, Đà Lạt chớp nhoáng với những cái tên tôi còn chẳng nhớ nổi.

Lần đầu tiên tôi ngoại tình, cô ấy quỳ xuống ôm chân tôi xin tôi nghĩ lại vì con.

Vợ tôi, Lan, ngày xưa cũng từng khóc, từng gào, từng đập vỡ bát đũa. Lần đầu tiên tôi ngoại tình, cô ấy quỳ xuống ôm chân tôi xin tôi nghĩ lại vì con. Lần thứ hai tôi ngoại tình, cô ấy chỉ im lặng dọn hết quần áo của tôi vứt ra khỏi tủ, rồi sáng hôm sau lại lặng lẽ xếp vào. Từ sau lần thứ hai ấy, cô ấy không nói gì nữa.

Không trách. Không hờn. Không ghen.

Chúng tôi sống chung một nhà, nhưng còn xa lạ hơn cả chủ khách sạn và khách trọ. Tôi về nhà khi mệt mỏi, say xỉn. Lúc nào cũng có mâm cơm được lồng bàn úp cẩn thận trên bàn, dù đã nguội ngắt. Giường ngủ lúc nào cũng sạch sẽ, thơm mùi nắng. Con gái tôi vẫn gọi "ba" mỗi khi tôi về, nhưng ánh mắt con bé nhìn tôi dè dặt như nhìn một người khách.

Lan chuyên tâm chăm sóc bố mẹ tôi và con bé. Bố tôi bị tai biến nhẹ hai năm nay, đi lại khó khăn. Mẹ tôi thì đau khớp gối triền miên. Vậy mà nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, bố mẹ tôi lúc nào cũng được tắm rửa sạch sẽ, cơm cháo đủ đầy. Cô ấy không bao giờ làm phiền tôi. Chỉ khi nào họp phụ huynh cho con, hay bố tôi phải nhập viện, cô ấy mới nhắn cho tôi một tin cộc lốc: "Anh về được thì về".

Tôi đã từng vui vẻ với cuộc sống vô lo như thế. Thật đấy. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận ngầm hoàn hảo. Cô ấy được tiếng là có chồng, có gia đình yên ổn. Tôi được tự do bay nhảy bên ngoài mà không bị ai cằn nhằn. Tôi đã tự huyễn hoặc mình rằng, đàn ông ai chẳng thế, miễn không bỏ vợ bỏ con là được.

Suốt 3 năm như vậy. Cho đến chiều thứ Bảy tuần trước.

Nổi giận khi phát hiện vợ ngoại tình

Tôi dẫn bồ - một em sinh viên năm ba - đi vào một khách sạn. Lúc chờ lấy xe, tôi tình cờ nhìn sang bên kia đường. Và tôi thấy vợ tôi.

Cô ấy mặc một chiếc váy màu be mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tóc xõa ra, trông trẻ và tươi tắn đến lạ. Cô ấy đang nắm tay một người đàn ông. Người đàn ông đó không trẻ, chạc tuổi tôi, mặc sơ mi trắng đơn giản, đang xách giúp cô ấy một túi trái cây.

Họ bước ra từ một căn chung cư mini đối diện khách sạn, cười nói với nhau. Nụ cười của cô ấy, đã ba năm rồi tôi không được thấy. Tôi không thể ngờ cô vợ hiền lành của tôi lại ngoại tình

Tôi không thể ngờ cô vợ hiền lành của tôi lại ngoại tình

Máu trong người tôi sôi lên khi thấy vợ ngoại tình

Cơn ghen tuông của một thằng đàn ông tệ bạc nó hèn hạ và nực cười như vậy đấy. Bản thân mình đi với gái thì cho là hiển nhiên, là bản lĩnh, nhưng khi thấy vợ mình ngoại tình, tôi lại cảm thấy bị cắm sừng, bị sỉ nhục.

Tôi bỏ mặc cô bồ ngơ ngác ở sảnh khách sạn, phóng xe như điên về nhà. Tôi ngồi ở phòng khách, uống hết nửa chai rượu, đợi.

Tối đó, Lan về. Vừa dắt xe vào, thấy tôi ngồi sừng sững giữa nhà, cô ấy có hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn bình thản như không.

Tôi đập bàn, gầm lên như một con thú bị thương. Tôi chửi cô ấy là loại đàn bà lăng loàn, giả nhân giả nghĩa, ở nhà tỏ ra đoan trang chăm bố mẹ chồng, ra ngoài thì ngoại tình, trai gái. Tôi gào lên: "Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay! Nhà này là nhà của tôi! Cô có tư cách gì mà làm cái trò mèo mả gà đồng đó! Cút!"

Con gái tôi sợ hãi nép sau lưng bà nội. Bố mẹ tôi từ trong phòng lật đật đi ra. Tôi tưởng Lan sẽ khóc, sẽ thanh minh, sẽ quỳ xuống xin tôi như ngày xưa cô ấy đã từng. Nhưng không. Cô ấy đứng yên nhìn tôi gào thét xong, rồi nhếch mép cười khẩy. Một nụ cười lạnh lẽo mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.

Rồi cô ấy nói một câu xanh rờn, nhẹ như không: “Anh nhìn cho rõ sổ đỏ tên ai rồi hẵng to miệng đuổi tôi".

Kết cục cay đắng của kẻ ngoại tình

Căn phòng chết lặng.

Tôi sững người. Sổ đỏ? Sổ đỏ nào? Mẹ tôi lúc đó mới run rẩy vịn vào tường, nói: "Đủ rồi. Con im đi". Rồi bố tôi, người mà hai năm nay vì tai biến nên nói năng đã khó nhọc, phải chống gậy, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng nói với tôi:

Hai năm trước, ông bà đã sang tên toàn bộ căn nhà 5 tầng đứng trên mảnh đất hơn 200m2 này cho Lan. Với một điều kiện duy nhất: Cô ấy tạm thời không ly hôn, phải tiếp tục sống ở đây, chăm sóc ông bà đến khi ông bà nhắm mắt, và để cháu gái của ông bà được ở gần ông bà mỗi ngày.

Ông nói, ông bà đã quá thất vọng về đứa con trai duy nhất mà ông bà hết mực yêu thương. Họ không thể để mồ hôi nước mắt cả đời của họ, cuối cùng lại bị tôi nướng vào chiếu bạc và váy đàn bà. Họ thà giao nó cho đứa con dâu mà họ coi như con gái ruột.

Ông còn nói, nếu một ngày Lan không chịu nổi tôi nữa mà muốn ly hôn, ông bà cũng sẽ nhận Lan làm con gái nuôi và đi theo Lan. Căn nhà này vẫn là của Lan và ông bà sẽ đi theo để trông cháu, chứ không cần một đứa con trai ích kỷ, vô tâm, coi nhà mình như cái khách sạn như tôi.

Và câu nói cuối cùng của bố tôi như một nhát búa tạ giáng thẳng vào đầu tôi: "Bố mẹ cũng đã nói với cái Lan rồi, nó còn trẻ, nó khổ vì mày đủ rồi. Nếu nó tìm được người nào tử tế thương nó thật lòng, cứ việc đến với người ta. Đừng phải giữ gìn cái gì cho cái thằng bạc tình như mày nữa'.

Kết cục cay đắng của kẻ ngoại tình

Tôi chết sững. Tôi đau đớn không phải vì mất căn nhà. Mà vì tôi nhận ra, tôi đã mất tất cả từ lâu rồi, chỉ là đến hôm nay tôi mới biết.

Tôi đã mất đi người vợ từng yêu tôi đến mức quỳ xuống ôm chân tôi. Tôi đã mất đi sự tôn trọng của bố mẹ, những người từng tự hào về tôi nhất. Tôi đã mất đi tư cách làm cha, khi con gái tôi nhìn tôi như một người dưng.

10 năm qua, tôi cứ ngỡ mình là kẻ tự do, khôn ngoan, hưởng thụ được cả hai bên. Hóa ra tôi chỉ là một thằng hề ngu xuẩn, sống nhờ vào lòng nhân hậu và sự cam chịu của một người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ trân trọng.

Tôi đã lêu bêu quá lâu, đến mức khi quay đầu lại, nhà vẫn còn đó, nhưng cửa đã đổi chủ. Tối hôm đó, tôi quỳ xuống. Không phải vì cô ấy đang đứng tên sổ đỏ. Mà vì lần đầu tiên sau 36 năm làm người, tôi thấy mình trắng tay và nhục nhã đến thế.

Tôi quỳ xuống xin vợ tôi tha thứ. Nhưng Lan chỉ lặng lẽ dắt con gái vào phòng, đóng cửa lại. Ngoài hiên, bố tôi thở dài, một tiếng thở dài não nề, thất vọng hơn cả tiếng chửi.