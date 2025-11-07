Đại gia nhận cái kết đắng vì "ham của lạ"

Dẫu biết mối quan hệ này “không nên”, ông H. vẫn bị cuốn vào như con thiêu thân (Ảnh minh họa AI)

Với dáng vẻ bệ vệ, bộ vest chỉnh tề và chiếc xe sang bạc tỷ, ít ai nghĩ ông H. – một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở TP.HCM – từng có quãng thời gian lao đao vì sa vào lưới tình. Câu chuyện tưởng chừng như riêng tư ấy lại trở thành bài học đắt giá cho chính ông và cả những người đàn ông cùng cảnh.

Ở tuổi ngoài 50, khi công việc ổn định, vợ con đề huề, ông H. bắt đầu cảm thấy cuộc sống quá bằng phẳng. Trong một buổi gặp gỡ đối tác, ông quen M. – một phụ nữ trạc 35 tuổi, ăn nói khéo léo, biết chiều chuộng. M. thừa nhận đã ly thân chồng nhưng chưa làm thủ tục ly hôn. Dẫu biết mối quan hệ này “không nên”, ông H. vẫn bị cuốn vào như con thiêu thân.

Thời gian đầu, mối quan hệ của họ diễn ra trong bí mật. Ông H. thuê một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố làm “tổ ấm riêng”, thường xuyên tặng M. quà đắt tiền. Những buổi hẹn hò ngắn ngủi trở thành liều thuốc kích thích để ông tìm lại cảm giác “được yêu”. “Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ đang tận hưởng một chút niềm vui riêng, đâu ngờ lại đánh mất quá nhiều thứ”, ông H. nhớ lại.

Nhưng niềm vui vụng trộm không kéo dài. Một buổi tối, khi ông H. và M. đang ở cùng nhau, người chồng hợp pháp của cô bất ngờ xuất hiện. Sau cuộc cãi vã dữ dội, người chồng dọa tung mọi bằng chứng về mối quan hệ ra ngoài nếu ông H. không “bồi thường danh dự”. Để giữ kín chuyện, ông H. buộc phải chi ra một số tiền lớn – con số đủ khiến một doanh nhân lão luyện cũng phải choáng váng.

Tưởng rằng vụ việc sẽ chấm dứt ở đó, nhưng không lâu sau, ông H. phát hiện mình bị viêm nhiễm nặng. Khi đi khám, bác sĩ khuyên ông nên xét nghiệm toàn diện vì tình trạng nghi ngờ lây bệnh qua đường tình dục. Kết quả khiến ông chết lặng. Ông biết mình đã tin nhầm người – bởi M. không chỉ quen mình mà còn qua lại với nhiều người đàn ông khác.

Vụ việc lan truyền âm thầm trong giới làm ăn. Dù không ai nói thẳng, nhưng ánh nhìn của đối tác, đồng nghiệp khiến ông H. hiểu rằng danh dự của mình đã sứt mẻ. Gia đình ông cũng rạn nứt, người vợ hiền vốn bao dung nay chỉ còn giữ im lặng lạnh lùng.

Giờ đây, khi nhắc lại chuyện cũ, ông H. chỉ thở dài: “Tiền có thể kiếm lại, nhưng niềm tin thì không. Tôi trả giá quá đắt cho một phút dại dột”. Ông rút khỏi một số dự án lớn, dành thời gian cho gia đình, làm thiện nguyện và coi đó như cách chuộc lỗi.