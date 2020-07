Ngỡ ngàng mặt mộc của "búp bê sống" Kina She với vẻ đẹp siêu thực

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 10:18 AM (GMT+7)

Cách đây vài năm, dân mạng đã vô cùng sửng sốt với Valeria Lukyanova - người mẫu Ukraina đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để có vẻ ngoài giống búp bê Barbie. Tuy nhiên, Valeria không phải cô gái duy nhất theo đuổi giấc mơ làm "búp bê sống". Một cái tên khác cũng gây chú ý trên mạng xã hội là Kina Shen.

Cô gái trẻ trong hình là Kina She, với nhan sắc siêu thực như "búp bê sống". Mũi cao, mắt đeo lens, làn da nhừa nhựa, không ít người trầm trồ khen nhan sắc hoàn hảo nhưng số khác lại e sợ khi nhìn thấy Kina She. Kina She hiện là người mẫu trẻ đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc, cũng là hot girl mạng xã hội với hàng loạt bức ảnh ấn tượng.

Hot girl mạng xứ Trung mê mẩn những trang phục màu đen huyền bí.

Kina She như búp bê Barbie xuống phố.

Cô cho biết mình không hề photoshop những bức ảnh khi đăng lên mạng. Trong khi đa số các "búp bê sống" khác không bao giờ để người khác thấy mặt mộc thì Kina She lại chẳng hề e ngại khoe gương mặt không son phấn.

Nhan sắc thật của Kina She cũng khiến cộng đồng mạng bất ngờ không kém bởi quá xinh đẹp với làn da không tì vết, đôi mắt to tròn và sống mũi cao thẳng. Nhiều người bày tỏ cô nàng chẳng cần trang điểm cũng đã rất giống búp bê.

Hiện trên thế giới có vô số nam thanh nữ tú make up đậm, thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ... để có ngoại hình giống búp bê Barbie.

