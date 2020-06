Mạnh dạn làm quen cô gái ở sân bay, anh chàng ngẩn người khi thấy cô tháo khẩu trang

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 18:30 PM (GMT+7)

Lấy hết can đảm để làm quen cô gái này, chàng trai mừng rỡ như được trúng xổ số khi nhìn thấy nhan sắc của cô.

Dù đeo khẩu trang nhưng cô gái vẫn khiến cho đối phương say đắm.

Dịch bệnh khiến hầu hết mọi người đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, đặc biệt ở sân bay thì vật dụng này lại càng không thể thiếu. Câu chuyện về chiếc khẩu trang cũng khởi nguồn cho chuyện tình đậm chất "drama" của chàng trai sau.

Một chàng trai may mắn ở Đài Loan vừa chia sẻ câu chuyện bản thân vừa mới trải qua, đúc kết ra được một chân lý ''liều thì ăn nhiều", khiến ai cũng ghen tỵ vì quá may mắn. Chuyện kể là sau khi được nới lỏng cách ly, anh chàng dự tính đi du lịch một mình. Khi đến sân bay, anh nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen dài, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt to tròn đáng yêu. Mặc dù cô gái đeo khẩu trang nhưng anh nhìn thoáng qua ánh mắt, anh nghĩ cô ấy có thể đốn tim bất kỳ chàng trai nào.

Cơ hội không đến lần thứ 2, nghĩ là làm liền nên anh lấy hết can đảm tới xin làm quen với cô gái này. Sau một lúc nói chuyện, cô ấy cũng đã tháo khẩu trang ra. Lúc này, anh sững người không thốt nên lời vì cô xinh quá mức ngoài tưởng tượng. Khuôn mặt cô thanh tú, da trắng ngần, môi đỏ tự nhiên, anh không thể kìm chế được mà thốt lên "xinh quá".

Cuối cùng anh cũng xin được tài khoản cá nhân của cô và nhanh chóng phát hiện ra cô gái mình đang làm quen không hề tầm thường chút nào. Cô là một streamer có biệt danh "Abby". Trên trang cá nhân của mình, cô thường chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng tôn lên 3 vòng. Trong giới game thủ Trung Quốc, rất ít có một nữ streamer nào sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào như Abby.

Khi biết được cô gái mình vừa quen xinh đẹp, nổi tiếng như vậy, chàng trai kia quá bất ngờ và cảm thấy may mắn khi được cô nói chuyện. Chưa biết mối quan hệ của 2 người sẽ đi về đâu, nhưng cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện anh kể thì có thêm hy vọng để chủ động làm quen với người khác, biết đâu được sẽ tìm thấy "chân ái" của đời mình.

