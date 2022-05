Nghi vợ ngoại tình, chồng làm điều "dại dột" vừa không bắt được quả tang vừa mất cả vợ

Không có bằng chứng gì nhưng anh vẫn nghi ngờ vợ phản bội để rồi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của chính mình.

Tòa án Swansea Crown ở South Wales, Anh, đã tuyên phạt Paul Lewis (46 tuổi) 14 tuần tù giam vì đặt máy quay theo dõi vợ trong phòng ngủ suốt 3 năm, The Sun đưa tin.

Lewis bị bắt khi vợ anh, chị Ann (45 tuổi), phát hiện chiếc camera được lắp bí mật trên tủ đầu giường, trong đó chứa gần 30 video có độ dài từ vài giây đến 40 phút. Một số video thậm chí vô tình ghi cảnh Lewis cài đặt camera.

Lewis khai với cảnh sát lý do lắp máy quay là do nghi ngờ vợ ngoại tình và muốn bắt quả tang. Không tìm thấy bằng chứng vợ phản bội nhưng Lewis vẫn giữ camera nhiều năm qua do sợ thay đổi đồ đạc sẽ khiến vợ phát hiện và giận dữ.

Luật sư của Lewis, James Hartson, cho biết anh này chỉ hành động dại dột và đưa ra các bằng chứng cho thấy khách hàng thực ra là người đàn ông "tốt bụng, chăm chỉ, được yêu mến". Tuy nhiên, thẩm phán vẫn cho rằng việc làm của Lewis là không chấp nhận được. Ngoài hình phạt 14 tuần tù giam, Lewis còn bị cấm tới gần Ann trong 5 năm và 120 giờ lao động công ích.

Cặp vợ chồng hiện đã chia tay và sau khi thực hiện án tù, Lewis sẽ chuyển về sống với mẹ đẻ.

Sau vụ việc, mẹ của Lewis, bà Margarer, cho biết: "Nó không phải là người xấu, nó chỉ hành động ngu ngốc thôi. Điều này đáng nhẽ nên tự dàn xếp mà không cần đến cảnh sát".

Sự nghi ngờ sẽ "giết chết" hôn nhân

Nghiên cứu của các chuyên gia hôn nhân và gia đình cho thấy, một trong những yếu tố làm xấu quan hệ vợ chồng là do sự nghi ngờ. Đó là kẻ thù của hạnh phúc và nó phá vỡ sự hòa thuận trong quan hệ vợ chồng.

"Anh/cô ấy có yêu tôi không?", "Liệu anh/cô ấy có chung thủy với tôi không?", "Anh/cô ấy sẽ không phản bội tôi chứ?". Không ít trong số chúng ta từng tự hỏi mình những câu như vậy vì sự nghi ngờ hoặc niềm tin không đủ dành cho đối phương.

Khi bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực như vậy, bạn sẽ trở nên kiểm soát, đa nghi, luôn muốn đối phương phải chứng minh hoặc nằm trong tầm mắt của bạn. Như vậy vô tình gây ra sự ngột ngạt cũng như khó chịu cho cả hai.

Sự tin tưởng là điều vô cùng cần thiết để cặp đôi đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những thứ khó kiếm và khó giữ nhất. Niềm tin được thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau, từ vấn đề tài chính đến sự tin cậy về mặt cảm xúc.

Không gì làm chúng ta bị tổn thương cho bằng bị người thân nghi ngờ, nhất là khi người đó là vợ hay chồng của mình. Nếu một người cứ bị nghi ngờ hoài, người đó cũng có thể mất lòng tin tưởng vào chính mình. Bởi vậy, để tránh tình trạng này, các cặp vợ chồng cần mở rộng sự giao lưu với một số bạn bè thân thiết, thường xuyên nói chuyện, tâm sự, thổ lộ tình cảm với nhau.

