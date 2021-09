Nam sinh KonTum - từ thành viên đội tuyển Quốc gia môn lịch sử đến sinh viên Đại học Luật

Cao Tiến Đạt, là sinh viên năm 3 (K44), Chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành Luật Chung, trường Đại học Luật Hà Nội. Trước khi đến với môi trường đại học, Tiến Đạt đã có 18 năm sinh sống và học tập ở quê hương KonTum đại ngàn, với những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp và con sông DakBla bao quanh thành phố KonTum xinh đẹp. Đạt học chuyên lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Chặng đường học tập của mình cũng tương đối bằng phẳng, ba năm THPT của mình đều đạt HSG, điều mình cảm thấy tự hào nhất là trở thành một thành viên của đội tuyển Quốc gia môn Lịch sử và có những ngày tháng luyện tập căng thẳng, thử thách bản thân với áp lực và hoàn thiện các kĩ năng của mình.

Trở thành sinh viên đại học Luật Hà Nội với mình có thể nói là thành công đầu tiên sau tuổi 18. Cả nhà mình chuyển ra thủ đô, mình may mắn có một chỗ dựa vững chắc và luôn cảm thấy ấm áp. Có lẽ đây là điều may mắn nhất những năm học đại học của mình. Môi trường đại học luật Hà Nội với mình vừa lạ vừa quen.

Quen ở chỗ, cách học, phương pháp tư duy và lập luận mà mình có được từ khi còn ở đội tuyển Quốc gia đã giúp mình rất lớn trong việc học và nghiên cứu pháp luật. Lạ ở chỗ mình là một người con được đất mẹ Tây Nguyên bao bọc, nay đặt chân đến thủ đô nhộn nhịp sầm uất, phải thay đổi từ sinh hoạt, thói quen, đến cách nói chuyện, cách ứng xử cho phù hợp.

Mình cũng tự lập một nhóm học tập với các bạn, qua đó trao đổi tài liệu, kiến thức và giúp nhau cùng tiến bộ. Chúng mình cũng cổ vũ nhau tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường, tham gia viết bài trong các hội thảo khoa học nhằm tích lũy kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.

Mình cùng với các bạn từng có bài viết tham gia Hội nghị khoa học sinh viên ngành Luật 2021 “Pháp luật kinh doanh – thương mại trong bối cảnh bình thường mới” của trường Đại học Ngoại thương; Hội thảo “Một số vấn đề pháp lý về hộ chiếu vaccine” của Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội; Hội thảo khoa học dành cho người học năm 2021 “Pháp luật Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa” của Đại học Huế… và cũng đang trong quá trình viết bài cho một số hội thảo, hội nghị khác. Dù đối với môi trường đại học có nhiều khó khăn nhưng thành tích của mình vẫn luôn ở mức khá với GPA luôn trên 3,3 và có học bổng ở nhiều kì học.

Ngoài những thành tích trong học tập, bản thân mình còn là thành viên của Câu lạc bộ Âm nhạc và nghệ thuật trường Đại học Luật Hà Nội. Hơn 2 năm hoạt động ở CLB đã cho mình nhiều cơ hội đứng trên sân khấu, cải thiện rất nhiều kỹ năng âm nhạc và sự tự tin trước đám đông. Cùng với CLB, mình đã tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa, đem đến không chỉ niềm vui, mà còn là sự giúp đỡ cộng đồng.

Mình còn là thành viên của Ban đối ngoại Liên chi Đoàn Luật chất lượng cao trường Đại học Luật Hà Nội. Ở đây, mình đã tham gia tổ chức nhiều chương trình, được học kỹ năng đối ngoại, ứng xử và thuyết phục đối tác. Đây là điều mà mình cảm thấy đã giúp mình rất nhiều trong quá trình học tập và làm việc ở các tổ chức mình tham gia.

Làm thêm đối với mình là một trải nghiệm thú vị khi mình phải “trốn” bố mẹ để làm pha chế ở một quán cà phê gần trường. Thời gian làm việc ở đây giúp mình hoàn thiện hơn việc sắp xếp thời gian cũng như rèn luyện sự cẩn thận, tỉ mỉ khi phục vụ khách hàng của mình. Vì quán gần trường, nên mình giao lưu được với rất nhiều người bạn, thậm chí thầy, cô của mình. Được nhận những đồng lương do chính mình làm ra giúp mình biết quý trọng hơn giá trị của sức lao động và cũng nung nấu quyết tâm làm giàu của mình nữa.

Điều thú vị nhất phải kể đến, đó là mình học được cách pha chế nhiều loại đồ uống, trong đó có cà phê. Với một người Tây Nguyên như mình thì cà phê là không thể thiếu. Việc tự pha cho bản thân một cốc cà phê ngon mỗi ngày cũng là cách để mình thực hiện công việc thật hiệu quả.

Gần đây, mình vừa trở thành một thành viên của gia đình FOI (Friends of Ireland in Viet Nam) – một dự án của những thanh niên có tình yêu với Ireland, dưới sự bảo trợ của CSDS và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, nhằm quảng bá hình ảnh Ireland. Mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng đến với FOI đã cho mình cơ hội được làm MC, được học các kỹ năng kế toán, sổ sách, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp… Giờ thì mình đang tham gia vào dự án FOI Connect, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích cho cộng đồng.

Sau tất cả, mình cảm thấy rằng mặc dù bản thân không quá nổi trội và xuất sắc như các bạn cùng trang lứa, nhưng việc mình tự tin và dám “làm tới bến” ở mọi mặt giúp mình có một lượng kỹ năng, quan hệ và kiến thức rộng rãi. Bản thân mình tin rằng, mỗi điều mình làm ngày hôm nay, sẽ đều đem đến một kết quả nào đó cho mình ở tương lai. Vì thế kể cả có gặp khó khăn thì mình vẫn sẽ can đảm trải nghiệm, thử thách bản thân với những điều mới mẻ.

Ngoài nhóm học trên lớp, những đồng âm của mình trong CLB Âm nhạc và nghệ thuật cũng trở thành những phần không thể thiếu đối với mình. Việc được cùng mọi người hát, sáng tác và biểu diễn luôn đem đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc. Mỗi lần được đứng trên sân khấu, với mình luôn là điều tuyệt vời nhất.

Mình muốn chia sẻ thêm về việc giải tỏa căng thẳng, đó là hãy viết nó ra, mình gọi đó là sáng tác. Mình viết những cảm xúc tiêu cực của mình thành giai điệu, khi thì là một bài ballad buồn, khi thì là một bài rap mạnh mẽ… Khi hoàn thành, những gì mình có được là một sự thoải mái từ trong tâm hồn, và một tác phẩm hay.

Mình cùng band viết được khá nhiều tác phẩm, chúng mình cũng có một kênh youtube riêng. Người có tâm hồn nghệ thuật và cá tính mạnh mẽ như mình luôn muốn khám phá những điều mới. Mình từng đọc được ở đâu đó “sẽ luôn có những khoảng lặng trong đời chúng ta, vậy đừng từ chối nó, hãy bước vào trong đó, giành thời gian cho con người nội tâm rồi bước ra với một bản thân đã trưởng thành hơn trước”.

Sống có ích cho xã hội, theo mình là luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Mình không hay đọc những gì cao siêu, cũng không nêu được những triết lý sống phức tạp, với mình, thì việc sẵn sáng giúp đỡ người khác dù lớn dù nhỏ đã là rất đẹp rồi.

Mình luôn không ngại chia sẻ những gì mình biết với người khác, cũng không sợ rằng họ sẽ giỏi hơn mình vì mình biết có lẽ một ngày nào đó mình sẽ cần họ giúp đỡ. Có lẽ vì vậy mà khi gặp khó khăn, luôn có những người luôn đứng bên cạnh mình và cùng mình vượt qua. Bạn hãy tưởng tượng một xã hội mà chúng ta luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay với nhau có phải sẽ rất tuyệt không.

Mẹ kể rằng lúc bé, mình hay đem gạo trong nhà cho những người ăn xin đi ngang qua nhà, lúc đó mình đơn thuần nghĩ rằng ai cũng nên được ấm no. Lớn lên, tính cách đó cũng khiến mình trở thành người đóng góp tích cực trong các phong trào tình nguyện của trường lớp. Mình cùng với lớp chuyên Sử từng lập một nhóm từ thiện nhỏ giúp đỡ cho đồng bào khó khăn ở vùng ven thành phố KonTum.

Lên đại học, tuy không còn nhiều thời gian cho tình nguyện nhưng việc tham gia các tổ chức, câu lạc bộ giúp mình tham gia được không ít các chương trình tình nguyện như: Hoa trên đá (CLB Âm nhạc và nghệ thuật trường Đại học luật Hà Nội); Xuân nhân ái (Liên chi đoàn Luật Chất lượng cao trường Đại học Luật Hà Nội); Khi mái tóc không còn (dự án cá nhân)… Đóng góp của mình, có thể không nhiều, nhưng mình cho rằng gom gió sẽ thành bão, nếu những bạn trẻ như mình cùng làm những điều tích cực thì chúng ta sẽ có một xã hội tốt đẹp.

