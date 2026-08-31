Nam hành khách phát hiện tài xế có biểu hiện lạ, quyết định cầm lái cứu người

Tối 4/8, Phan Tử Hào, 21 tuổi, sinh viên ngành Thiết kế và Công nghệ gốm tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thủ công Tô Châu, Trung Quốc, bắt một chuyến xe đi chung từ Nghi Hưng về Tô Châu, trang QQ đưa tin.

Ngay khi lên xe, Tử Hào đã nhận thấy tài xế họ Trương có một vài biểu hiện khác thường. Khi lấy điện thoại tìm mã QR để nhận tiền qua WeChat, người này thao tác khá chậm, liên tục lướt màn hình trong vài phút nhưng vẫn không tìm được đúng giao diện.

Tài xế sau đó nói với hành khách rằng mình “hơi chóng mặt”. Tuy nhiên, cả hai đều không nghĩ tình trạng có thể nghiêm trọng. Tử Hào cho rằng tài xế có thể chỉ mệt sau chuyến lái xe đường dài nên thanh toán tiền rồi ngồi nghỉ.

Khoảng 20h20, khi xe đã rời khỏi đường cao tốc và đi vào địa phận Tô Châu, những cú xóc trên đường khiến Tử Hào tỉnh giấc.

Nhìn vào hệ thống định vị, nam sinh nhận thấy điều bất thường: dù bản đồ vẫn chỉ đường bình thường, chiếc xe liên tục đi sai các ngã rẽ. Chỉ trong khoảng 10 phút, xe đã 5-6 lần đi chệch khỏi lộ trình, khiến hệ thống liên tục phát thông báo “đang lập lại tuyến đường”.

Chàng trai trẻ vẫn đồng hành cùng với tài xế sau khi đưa ông vào viện. Ảnh: QQ

Quan sát kỹ, Tử Hào phát hiện tình trạng của tài xế đã trở nên nghiêm trọng. Người đàn ông dựa hẳn vào ghế, phải dùng tay chống trán mới có thể giữ được tư thế ngồi. Ánh mắt lờ đờ, lời nói không rõ ràng.

Đáng chú ý, tay phải của tài xế gần như mất sức, không thể giữ vô-lăng bình thường, thậm chí việc sang số cũng trở nên khó khăn.

“Lúc đó tôi cảm thấy ông ấy chắc chắn không chỉ đơn giản là khó chịu, mà có thể đang đột ngột phát bệnh”, Tử Hào nhớ lại.

Nam sinh lập tức đề nghị tài xế tấp xe vào lề. Sau khi xe dừng lại, Tử Hào hỗ trợ đưa tài xế từ ghế lái sang ghế phụ và giúp ông thắt dây an toàn. Từ lúc phát hiện dấu hiệu bất thường đến khi quyết định tiếp quản tay lái chỉ mất khoảng 6-7 phút.

Sau đó, chàng trai 21 tuổi ngồi vào ghế lái, điều khiển chiếc xe lạ đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tô Châu. Điều đáng nói, Tử Hào mới lấy bằng lái xe vào tháng 3 năm nay. Trước khi xảy ra sự việc, tổng quãng đường anh từng lái xe chưa đến 200 km.

“Tôi không nghĩ nhiều lúc đó, trong đầu chỉ có một việc là nhanh chóng đưa ông ấy đến bệnh viện”, Tử Hào kể.

Quãng đường khoảng 30km từ nơi phát hiện tài xế có dấu hiệu bất thường đến bệnh viện mất gần nửa giờ. Lái một chiếc xe không quen vào ban đêm, lại chịu áp lực phải đưa người bệnh đi cấp cứu, Tử Hào thừa nhận bản thân rất căng thẳng.

Đến bệnh viện, Tử Hào không lập tức rời đi. Do không biết tên tài xế và cũng không thể liên lạc với gia đình ông, nam sinh gọi 110 nhờ cảnh sát hỗ trợ. Sau đó, cảnh sát phối hợp liên hệ với người thân của bệnh nhân. Bệnh viện đồng thời mở “luồng xanh”, ưu tiên kiểm tra và điều trị.

Khi được đưa vào viện, tài xế họ Trương đã không thể đi lại bình thường. Tử Hào tiếp tục ở lại, hỗ trợ nhân viên y tế hoàn tất các thủ tục. Trong quá trình kiểm tra, ông Trương phải ngồi xe lăn, còn Tử Hào đứng phía sau đẩy xe, đồng hành cùng ông.

Sau khi chụp CT sọ não để loại trừ xuất huyết não, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não.

Theo bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ để lại di chứng chức năng vận động lâu dài, thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 13 ngày điều trị, sức khỏe của ông Trương đã hồi phục tốt. Bệnh nhân có thể tự đi lại và không ghi nhận di chứng rõ rệt về chức năng vận động.

Sau khi hồi phục, ông Trương chủ động liên hệ với Tử Hào, trả lại khoản tiền xe đã thanh toán trước đó và gửi lời cảm ơn.

Sáng 26/8, Tử Hào được Công an thành phố Tô Châu trao “Quyết định xác nhận là người có hành vi nghĩa hiệp cứu người”.