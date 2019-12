Mẹ thần đồng Nhật Nam chỉ ra bài học dạy con từ "Mắt Biếc" khiến ai cũng gật gù

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 14:19 PM (GMT+7)

Nếu đứng trên cương vị của bậc làm cha mẹ, câu chuyện giữa Ngạn, Hà Lan và Dũng "sở khanh" trong phim Mắt biếc, cũng mang đến nhiều bài học thú vị mà ai cũng cần ghi nhớ.

Hà Lan và Ngạn trong phim Mắt biếc.

"Mắt biếc" - tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - hiện đang là bộ phim gây bão trong cộng đồng. Phim xoay quanh câu chuyện tình cảm tâm lý của thầy giáo Ngạn và Hà Lan từ thời ấu thơ cho đến khi đã trưởng thành.

Mới đây, chị Phan Hồ Điệp - mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam, đã chia sẻ dòng trạng thái sau khi đi xem bộ phim và nhận được nhiều sự quan tâm và thích thú của cộng đồng mạng.

Xem Mắt biếc xong có khối điều để dạy con mà vẫn rất đúng trend, con không mê bố mẹ mới là lạ

1. Khuyên con đừng đánh bạn kể cả mục đích "lấy le" với con gái. Bọn nó chỉ cảm động đúng lúc đó thôi rồi lại quên ngay, trong khi mình bầm dập te tua, đau bỏ xừ.

2. Dặn con tuổi dậy thì của con gái sẽ bắt đầu sớm hơn. Con gái cũng khôn kinh. Có khi biết thừa là tán tỉnh nhưng cứ giả vờ chả biết gì. Nói chung là cẩn thận với mấy cái ngây ngây thơ thơ của con gái.

3. Con trai nên học đàn ghi ta, không có gì lãng mạn hơn là ngồi đàn xong có đứa con gái ngồi tựa vào vai. Nhưng nếu tự sáng tác thì cứ hiên ngang mà nhận, không cần phải bảo là của Cung Tiến!

4. Đi học xa thì nhớ liên lạc với bố mẹ. Đừng có tưởng mình biết hết, chả chia sẻ gì, đùng một cái yêu nhầm ngay đứa vớ vẩn.

5. Con trai nên biết đi xe đạp, thỉnh thoảng có thể đèo đứa con gái đằng sau nhưng đừng có lạng lách hoặc cố vượt đứa đi xe máy, chẳng lên được "chân kính" nào đâu.

6. Là con gái, nhớ tìm hiểu về phòng tránh thai không thì khổ một đời.

7. Start up bằng nghề may cũng tốt. Mở một hiệu may, chỉ cần chăm chỉ, giỏi nghề vài năm là đã có vốn liếng ra trò.

8. Con trai đừng có tin vào mấy câu thơ sến súa kiểu như: Uống nhầm một ánh mắt/ Cơn say theo một đời hoặc cái lời ca mộng mị: Tóc ướt trăng thề/ Lời yêu chưa nói/ Trên môi vụng về rồi lại mang cảm giác "anh còn nợ em". Cứ có khát vọng, đam mê, lành lẽ tử tế thì con gái tự nhiên ngã vào, chả cần phải xoắn.

9. Khi có tình cảm rung rinh, nhớ xem lại quan hệ thân tộc họ hàng. Trà Long là con của Dũng mà Dũng lại là anh họ Ngạn. Thế mà suýt nữa Ngạn yêu Trà Long, chậc chậc, nguy hiểm phết.

10. Là con gái đừng có theo đuổi anh nào lâu quá, thấy vài lần ướm ý mà anh ấy dửng dừng dưng thì next luôn, "trả dép em về" chờ đợi mòn mỏi phí cả tuổi xuân.

11. Chọn công việc vì cảm tính, trước sau cũng bỏ. Trường làng Đo đo đùng cái mất hai công chức mẫn cán chỉ vì lý do thất tình.

12. Khi chạy theo tàu đừng mặc váy và đi giày cao gót, còn lâu mới đuổi kịp.

Và lời dặn cho phụ huynh:

Nếu ngày đi học không đưa đón ai đó trước cổng trường, nếu chưa từng tương tư hoặc 7up, nếu mắt cận hoặc lão, nếu điện thoại không còn lưu số người yêu cũ… thì thôi khỏi cần đi xem, tiết kiệm tiền vé, thịt lợn đang lên ầm ầm kia kìa.

Còn nếu thích thì cứ nhích thôi. Mắt biếc sao phải tiếc!

Chị Phan Hồ Điệp bên cạnh con trai Nhật Nam.

