Mẹ 7 con giao AI quản lý việc nhà, dạy con

Sau khi bán công ty khởi nghiệp về bao bì thương mại điện tử Lumi, Genet cùng chồng chuyển đến một trang trại ở ngoại ô Los Angeles và dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình.

Thay vì thuê trợ lý cá nhân, gia sư hay kế toán, cô xây dựng một mạng lưới gồm nhiều AI chuyên biệt, mỗi công cụ đảm nhận một nhóm công việc khác nhau. Chi phí duy trì hệ thống này dao động từ 2.000 đến 3.000 USD (khoảng 50-80 triệu đồng) mỗi tháng, thấp hơn đáng kể so với việc thuê nhân sự.

Tại Mỹ, một trợ lý cá nhân có mức lương trung bình khoảng 72.165 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) mỗi năm, còn gia sư riêng thường thu từ 25 đến 80 USD (khoảng 650.000 - 2 triệu đồng) mỗi giờ.

Jesse Genet giao AI quản lý việc nhà, dạy con. Ảnh: The Cut

Một trong những "trợ lý" quan trọng nhất là Claire, được cấp quyền truy cập vào một số dữ liệu của gia đình để chủ động đưa ra quyết định thay vì chỉ phản hồi yêu cầu. AI này theo dõi lượng thực phẩm, tự đặt mua nhu yếu phẩm khi sắp hết và chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho những chuyến đi của cả nhà. Trước kỳ nghỉ ở hồ Tahoe, Claire còn tự đặt mua một cuốn sách phù hợp cho một trong các con của Genet.

Một AI khác tên Sylvie phụ trách việc học tại nhà của bảy đứa trẻ. Hệ thống có thể xây dựng giáo án, thiết kế trò chơi giáo dục và cá nhân hóa nội dung học tập theo năng lực của từng bé. Sau mỗi buổi học, Genet chỉ cần ghi âm vài phút nhận xét để AI tự điều chỉnh bài giảng cho những buổi tiếp theo.

Ngoài ra, cô còn sử dụng nhóm AI mang tên Wests để xử lý giấy tờ, công việc hành chính và một nhóm khác chuyên lập trình, phát triển các ứng dụng phục vụ nhu cầu của gia đình.

"Tôi như lấy lại được 5 năm cuộc đời", Genet nói về hệ thống AI mà cô xây dựng.

Để giảm phụ thuộc vào các dịch vụ AI trên nền tảng đám mây, Genet đầu tư hệ thống máy tính riêng gồm năm máy Mac Mini và một máy Mac Studio trị giá khoảng 10.000 USD, cho phép nhiều mô hình AI hoạt động ngay tại nhà.

AI mà Genet xây dựng có thể thiết kế giáo án, trò chơi giáo dục và cá nhân hóa nội dung học tập theo năng lực của từng bé. Ảnh: The Cut

Dù vậy, cô cho biết AI vẫn cần được con người giám sát. Có lần, Genet đặt quy tắc không cho một trợ lý AI tự gửi email, nhưng hệ thống vẫn tự động gửi đi sau khi soạn xong.

Theo khảo sát người tiêu dùng AI năm 2025, 61% người trưởng thành tại Mỹ đã sử dụng AI trong sáu tháng gần nhất, gần 20% dùng hằng ngày. Genet tin AI sẽ ngày càng trở thành một phần của cuộc sống, nhưng cũng lo ngại khoảng cách giữa những người có và không có điều kiện tiếp cận các công cụ AI mạnh sẽ ngày càng lớn.