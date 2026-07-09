Cụ ông 85 tuổi mua kẹo mừng ly hôn sau 60 năm bị bạo hành

Sau khi nhận quyết định ly hôn, ông Zhao, 85 tuổi, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông mang một túi kẹo đến đồn cảnh sát để cảm ơn các cán bộ đã giúp mình chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ. Hình ảnh cụ ông mỉm cười trao kẹo nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, ông Zhao kết hôn từ khi còn trẻ và có bốn người con. Trong suốt gần 60 năm chung sống, ông thường xuyên bị vợ đánh đập, chửi bới và xúc phạm. Có những lần ông bị thương nặng đến mức không thể rời khỏi giường nhưng vẫn chọn im lặng.

Ông cho biết thời trẻ không dám ly hôn vì sợ điều tiếng, đồng thời lo các con chịu ảnh hưởng và thiếu sự chăm sóc. Đến khi các con trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng, ông vẫn tiếp tục chịu cảnh bị bạo hành.

Sau ba lần đến đồn cảnh sát cầu cứu, ông Zhao mới được hỗ trợ toàn tất thủ tục ly hôn. Ảnh minh họa: Sina

Trong khoảng nửa năm, ông Zhao ba lần đến đồn cảnh sát cầu cứu. Lần đầu, cảnh sát hòa giải với mong muốn hai người hàn gắn. Lần thứ hai, lực lượng chức năng đến tận nhà thuyết phục suốt hai giờ nhưng không đạt kết quả.

Bước ngoặt xảy ra khi ông Zhao bị đột quỵ phải nhập viện. Theo truyền thông, ngay cả trong thời gian điều trị, vợ ông vẫn đến bệnh viện gây gổ. Sau khi xuất viện, ông tiếp tục đến trình báo lần thứ ba và bày tỏ mong muốn được chấm dứt cuộc hôn nhân.

Nhận thấy việc hòa giải không còn phù hợp, cảnh sát đã hỗ trợ ông hoàn tất các thủ tục pháp lý để ly hôn.

Vụ việc làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận tại Trung Quốc về bạo lực gia đình đối với nam giới. Nhiều ý kiến cho rằng nạn nhân của bạo hành không chỉ là phụ nữ mà nam giới, đặc biệt là người cao tuổi, cũng có thể phải chịu đựng tình trạng tương tự nhưng ít lên tiếng vì áp lực định kiến xã hội.

Các chuyên gia cũng cho rằng cơ quan chức năng cần đánh giá kỹ mức độ rủi ro trong các vụ bạo lực gia đình thay vì mặc định mục tiêu là hòa giải, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp để người bị bạo hành có thể sớm chấm dứt cuộc hôn nhân độc hại, không phải chờ đợi hàng chục năm như trường hợp của ông Zhao.