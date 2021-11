Lời chúc 20/11 ngắn gọn cho thầy cô giáo hay và ý nghĩa nhất

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 08:43 AM (GMT+7)

Lời chúc 20/11 ngắn gọn là quà tặng tinh thần vô giá dành tặng những người thầy cô yêu quý trong dịp đặc biệt. Dưới đây là tổng hợp những lời chúc 20-11 hay và ý nghĩa nhất dành tặng trong ngày nhà giáo Việt Nam.

1/ Lời chúc 20/11 ngắn gọn ý nghĩa

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với tất cả tấm chân tình mà chúng muốn gửi đến các thầy cô, chúc cho các thầy các cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin và thành công trong cuộc sống.

- Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, xin chúc cho tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thật thành công trong sự nghiệp trồng người.

- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng em xin gửi đến các thầy cô những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Chúc cho các thầy cô trẻ trung, mạnh khỏe, hạnh phúc và chỉ đường cho chúng em bước tiếp trên cuộc đời.

-Dành tình cảm tôn kính và trân trọng nhất gửi tới các thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng em xin chúc các thầy cô công tác tốt, mạnh khỏe và luôn vui vẻ.

- Nhân dịp lễ 20/11, chúng em gửi tới các thầy cô lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất, chúc thầy cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp trồng người.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin gửi đến thầy cô những lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

- Nhân ngày 20/11, chúng em xin gửi đến thầy cô những gì tốt đẹp nhất. Chúng em xin kính chúc thầy cô luôn vui khỏe, tiếp tục chèo lái con đò để đưa các thế hệ học sinh sang sông.

- Chúc các thầy cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho thầy cô sẽ luôn đủ "Tâm - Trí - Lực" để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người cao cả và vĩ đại này.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc cho những ước mơ của thầy cô sẽ luôn trở thành hiện thực.

- Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để dìu dắt thêm nhiều thế hệ học trò tới bến bờ tri thức.

- Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gởi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp may mắn, và thành công trên con đường dạy học của mình.

- Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Riêng chúc thầy cô đang đọc tin nhắn này ngày nhà giáo thật vui, thật thành công, mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Và kính chúc các thầy cô cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay.

- Nhân ngày 20/11,em xin chúc các thầy các cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cám ơn các thầy cô.

- Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán thầy, làm tóc mai thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của thầy đối với chúng em, mãi mãi không nhạt phai…

- Thầy ơi! Thầy đứng trên cương vị thiêng liêng đó, như một tháp chỉ đường chỉ dẫn hết lớp người này đến lớp người khác, hướng về phía trước, hướng về phía trước…

- Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày 20/11. Em cũng xin gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo VN. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.

- Chúc các thầy cô dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

- Chúc các thầy cô luôn đủ tâm, trí và lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa vì các em học sinh thân yêu.

- Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Vietnam’s teacher day!

- Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.

- Trong hành trình cuộc đời, thầy đã làm phong phú linh hồn em mở mang trí lực của em, nhóm lên cho em ánh sáng hy vọng. Cám ơn thầy, thầy giáo của em.

- Đã qua rồi một thời và con đã lớn. Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô. Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

- Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gửi lòng mình tôn kính đến thầy yêu

2/ Lời chúc 20/11 bằng tiếng anh

- A great thanks to you! You are our teachers who give us recommendations and dreams to build our life.

Dịch: Xin cảm ơn Thầy Cô - Người đã đem đến cho chúng em những lời khuyên, những mơ ước để chúng em xây đắp cuộc đời.

- I wish that I could show my gratitude to you. However it is hard to express by speech. I just hope this little card can show a part of my warmest appreciation from the bottom of my heart

Dịch: Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn vô vàn của em đối với Thầy. Nhưng thật khó để thốt nên lời, em chỉ mong rằng tấm thiệp này sẽ thay em bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em gửi đến Thầy.

- Teachers! It is not only on November 20th that I remember you. For me, every day is November 20th. I wish you would be happy forever and be proud of your students.

Dịch: Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20-11 con mới nhớ đến Thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20 -11. Con kính chúc Thầy mãi vui tươi, hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh của mình.

- On the occasion of Vietnam Teacher's Day, I wish you and your family good health, happiness and success in your life.

Dịch: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Kính chúc Thầy Cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.

- The further I am away from you, the more I think about you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you good health, peace and happiness.

Dịch: Càng đi xa, em càng nghĩ nhiều hơn về Thầy (Cô). Những lời Thầy (Cô) dạy bảo chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Chúc Thầy (Cô) luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc.

- Thank you for teaching us how to read and write. Thank you for teaching us many good things. On November 20, I wish my teachers always success and happiness!

Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em cách đọc, cách viết. Cảm ơn người đã dạy chúng em nhiều điều hay. Nhân ngày 20-11, em kính chúc các thầy cô giáo luôn thành công và hạnh phúc!

- Thank you teachers for always being the parents, the sibling, the friend who stayed by and followed us. I hope I can continue to stick with you in the years to come. I love you so much!

Cảm ơn các thầy cô đã luôn là cha mẹ, người anh, người bạn đã ở bên và theo dõi chúng em. Em hy vọng em có thể tiếp tục gắn bó với thầy cô trong những năm tới. Em yêu thầy cô rất nhiều!

- Your dedication is our inspiration. Thank you for always being devoted to the teaching profession. Happy 11/20 teachers

Sự cống hiến của thầy cô là nguồn cảm hứng của chúng em. Cảm ơn thầy cô đã luôn tâm huyết với nghề dạy học. Chúc mừng 20/11 thầy cô!

- On November 20th, I wish teachers good health and success!

Nhân ngày 20-11, em kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công!

- Happy Vietnamese Teachers’ Day! We are grateful to you today and every day!

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam! Chúng em biết ơn thầy cô ngày hôm nay và mỗi ngày!

3/ Lời chúc 20/11 bằng thơ

Bụi Phấn

Thầy con giờ đã già rồi

Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu

Phấn rơi bạc cả mái đầu

Đưa con qua những bể dâu cuộc đời

Mỗi khi bụi phấn rơi rơi

Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương

Cho con vững bước nẻo đường

Hành trang kiến thức, tình thương của thầy

Biết bao vất vả, đắng cay

Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời

Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời

Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!

Trọn đời con mãi tự hào

Cúi đầu cung kính... thương sao dáng thầy

Dẫu đời xuôi, ngược đó đây

Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa

Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?

Ngàn bông hoa thắm kính thưa ... dâng thầy

Cho con cuộc sống hôm nay

Mừng ngày Nhà Giáo ơn thầy chẳng quên!

(Khuyết danh)

Ước Vọng 20/11

Bầu trời ngàn sao lấp lánh

Lung linh ước vọng học trò

Mái trường long lanh mắt sáng

Ngời ngời ước vọng thầy cô…

(Khuyết danh)

Mãi Nhớ 20/11

Bước đường quên cả gian lao

Công ơn trời bể gửi bao ân tình

Thầy Cô quên cả thân mình

Chữ yêu lắng đọng hành trình lượn theo.

Thác nghiêng soi bóng trăng treo

Ơn cao nghĩa nặng gió reo tặng người

Bên bờ suối vắng rạng ngời

Mát trong tinh khiết từng lời gửi trao.

Nhớ về giọng nói ngọt ngào

Mơ yêu…trò giỏi …ánh hào… lung linh…

(Khuyết danh)

Tặng cô

Tặng cô bao đóa hoa hồng

Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân

Tháng ngày dạy dỗ ân cần

Cho bao thế hệ góp phần dựng xây

Tiếng cô tưởng nhớ mới đây

Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương.

(Khuyết danh)

Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

(Trần Đăng Khoa)

Cô thầy tôi

Trong trường vất vả dạy đàn con

Chẳng ngại gian lao quãng thân mòn

Ló sáng bình minh cơm mãi vội

Về đêm lịm tắt bữa chưa ngon.

Âm thầm chỉ dẫn ơn luôn nhớ

Lặng lẽ khuyên rằng nghĩa vẫn tròn

Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn

Cô Thầy khổ nhọc tựa ngàn non.

(Tứ Gia)

Người lái đò

Một đời người - một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

“Muốn qua sông phải lụy đò”

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

(Khuyết danh)

Về thăm cô

Bao năm lên phố, xa làng

Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê

Nhớ bài tập đọc a ê

Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ

Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em

Vở ngày thơ ấu lần xem

Tình cô như mẹ biết đem sánh gì

Tờ i nguệch ngoạc bút chì

Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề

Thương trường cũ, nhớ làng quê

Mơ sao được một ngày về thăm Cô!

(Khuyết danh)

Tri ân người lái đò

Tri thức ngày xưa trở lại đây,

Ân tình sâu nặng của cô thầy!

Người mang ánh sáng soi đời trẻ,

Lái chuyến đò chiều sang bến đây?

Đò đến vinh quang nơi đất lạ,

Cám ơn người đã lái đò hay!

Ơn này trò mãi ghi trong dạ…

Người đã giúp con vượt đắng cay!

(Nguyễn Trung Dũng)

4/ Lời chúc 20/11 cho đồng nghiệp

Để gửi những lời chúc 20/11 cho đồng nghiệp bạn có thể tham khảo những câu chúc dưới đây:

- Nhân ngày 20/11 – Ngày của chúng ta, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn của tôi. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian dài vừa qua! Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục nỗ lực với sự nghiệp trồng người vĩ đại nhé! Chúc bạn có một ngày 20/11 ý nghĩa bên bạn bè, gia đình và học trò thân yêu.

- Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng mình, để cùng vun đắp những mầm non tương lai đẹp đẽ. Thương chúc cậu một ngày 20/11 an lành, ngọt ngào và tràn ngập niềm vui.

- Chúc mừng 20/11 bạn thân của tớ, vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành giấc mơ nhà giáo của mình rồi. Tiếp tục hãy cùng nhau hoàn thiện giấc mơ trồng người vĩ đại này nhé! 20/11 là ngày của chúng mình, chúc bạn của tớ thật vui vẻ, hạnh phúc!

- Chúc cậu luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người cô, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh.

- Mình thấy thật may mắn mỗi ngày đến trường đều có thể thấy cậu, thấy niềm yêu thương, sự tâm huyết cậu dành cho học trò và tự tin vào con đường mình đã chọn. Mong rằng, mỗi ngày trong năm đến trường với chúng ta đều là ngày 20/11, nhiều niềm vui, yêu thương, ấm áp.

- Thầy là người thầy mà con kính trọng nhất và là người đồng nghiệp cho con nhiều bài học nhất. Con cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đứng trên bục giảng cùng thầy dưới một mái trường, nơi thầy đã vun đắp tương lai cho con và giờ đây, con lại vun đắp tương lai cho lũ trẻ. Kính mong thầy mãi khỏe!

- 20/11 có lẽ rất đặc biệt với nhiều người, nhưng đối với em là một ngày đặc biệt hơn khi có một người thầy, một người đồng nghiệp lớn vững vàng bên cạnh, truyền cho em sự nhiệt huyết và kiến thức giúp em vững bước trên đường đời.

- Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Nhờ có thầy cô mà ngày hôm nay, em được ở đây và nói lời chúc tuyệt vời nhất với cương vị như một người "đồng nghiệp". Em thực sự rất xúc động trong giây phút này và chân thành cám ơn các thầy cô.

- Chúc cậu luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người cô, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh.

- Bài giảng của cậu luôn phong phú nhiều màu sắc, mỗi chương mỗi tiết đều tựa như mở ra một cửa sổ trước mắt, khiến mình thấy một thế giới rực rỡ sắc màu và học hỏi được rất nhiều điều từ cậu. Cảm ơn và chúc cậu công tác tốt trong sự nghiệp trồng người.

- Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình, chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền trồng người đến bờ bến thành công.

- Ngày 20/11 tới, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gửi đến cô, chúc cho cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học, chăm bón những mầm non của mình thật tốt tươi.

- Dẫu đi khắp bốn phương trời, cũng không quên nổi lời thầy khắc ghi. Kính chúc thầy ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai. Cảm ơn thầy vì những công lao dạy đỗ để ngày hôm nay đây, còn có cơ hội được đứng trên bục giảng để tiếp tục sự nghiệp cao quí này.

5/ Lời chúc 20/11 ngắn gọn ý nghĩa cho mẹ

- Lời chúc Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gửi đến mẹ con chẳng dám nói thành lời mà chỉ dám viết vào tấm thiệp nho nhỏ, xinh xinh này. Dù thi thoảng con vẫn cãi lời mẹ, nhưng mẹ luôn là người ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời con. Con nhìn vào sự đam mê, tình yêu nghề của mẹ, để rồi con hiểu ra rằng nếu cứ tận tâm và theo đuổi đến cùng một thứ gì đó thì ắt sẽ thành công. Ngày 20/11 kính chúc mẹ yêu của con luôn vui vẻ, trẻ mãi không già, và giữ được lửa đam mê với sự nghiệp trồng người cao cả.

- Cảm ơn mẹ đã đồng hành cùng con và kể cho con nghe những câu chuyện đẹp về thế giới bên ngoài. Cảm ơn mẹ đã gieo vào lòng con niềm tin yêu và nuôi dưỡng thế giới nội tâm đầy màu sắc. Chúc mẹ cóp 1 ngày 20/11 ngọt ngào, an lành và tràn ngập niềm vui.

- Tạo hóa này đã cho con 1 gia đình tuyệt vời và 1 người mẹ hoàn hảo. Mẹ luôn yêu thương con và hy sinh bản thân mình vì con. Từ đáy lòng này, không có 1 từ nào để diễn tả lòng biết ơn, sự kính trọng và tình cảm của con với mẹ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, con chỉ biết nói rằng con yêu mẹ rất nhiều.

- Con thấy mình vô cùng may mắn khi lại có thêm 1 ngày trọng đại trong năm để nói lời yêu thương gửi tới mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con trưởng thành khôn lớn. Cảm ơn mẹ vì vừa là mẹ, vừa là cô giáo giúp dạy dỗ con từ những nét chữ đầu đời đầu tiên.

- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin gửi tới mẹ lời cảm ơn chân thành từ công ơn sinh thành dưỡng dục. Bao năm qua, con luôn tự hào vì có mẹ là giáo viên dạy giỏi và luôn tận tình với học sinh, và được nhiều đồng nghiệp kính nể. Cảm ơn mẹ rất nhiều bởi đã mang cho con những quan điểm sống mẫu mực, suy nghĩ tích cực để con học tập và noi theo. Con yêu mẹ rất nhiều.

- Cảm ơn mẹ đã luôn mở rộng vòng tay và bao dung con dù con có mắc lỗi như thế nào đi nữa. Ngày 20/11, con xin chúc mẹ mạnh khỏe và mãi là người mẹ hiền, cô giáo giỏi trong lòng chúng con.

- Khi còn nhỏ con luôn tự hỏi tại sao mẹ luôn là người nghiêm khắc với con hơn các bạn còn lại. Lúc đó con nghĩ mẹ đối xử với con thật không công bằng, nhưng càng lớn, càng trưởng thành hơn thì con đã hiểu ra lý do tại sao mẹ lại như thế. Cảm ơn mẹ kính yêu và con chúc mẹ có một ngày 20/11 tràn ngập niềm vui, hạnh phúc với tình cảm của các thế hệ học sinh.

- Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam là con lại thêm hãnh diện và tự hào vì được làm con của mẹ. Mẹ – một người giáo viên ưu tú, luôn tận tụy với học sinh. Nhân ngày của mẹ, con xin kính chúc mẹ thật nhiều niềm vui, sức khỏe, chúc mẹ có một ngày 20/11 thật nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa.

6/Lời chúc 20/11 cho cô giáo chủ nhiệm

- Mọi lời hay ý đẹp đều chẳng đủ để nói hết được công ơn của cô dành cho chúng em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em kính chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn vui vẻ cô nhé! Chúng em yêu cô!

- Thay mặt tập thể lớp... em muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô giáo chủ nhiệm kính mến. Chúc cô có một ngày 20/11 thật vui vẻ và ý nghĩa. Chúng em hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để không phụ sự kỳ vọng của cô.

- Kính chúc thầy giáo chủ nhiệm lớp... luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nhân ngày 20.11. Lớp... yêu thầy!

- Thầy ơi! Chúng em luôn thấy may mắn và tự hào khi được làm học trò của thầy. Nhân dịp 20.11, chúng em không biết nói gì hơn, chỉ mong thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc thầy luôn vững vàng và có một tinh thần thép để tiếp tục đồng hành với lũ "quỷ" chúng em thầy nhé! Chúng em yêu thầy.

- Lũ trò nhỏ lớp... kính chúc cô chủ nhiệm cute xinh gái một ngày 20.11 thật nhiều niềm vui. Hi vọng cô sẽ luôn giữ vững tinh thần thép để "chiến đấu" với tụi em nha cô. Hihi. Chúng em yêu cô rất nhiều.

- Sự nghiêm khắc cần thiết của các cô đã giúp bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn. Cảm ơn cô vì đã luôn thương yêu và lắng nghe, thấu hiểu con. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn, tri ân tới công lao của cô giáo. Chúc cô luôn xinh đẹp, nhiều sức khỏe để tiếp tục chỉ dạy, thương yêu các con.

- Không chỉ là cô giáo, đối với con, các cô còn là người mẹ hiền, trường mầm non chính là ngôi nhà thứ 2 của mình. Cảm ơn cô vì đã chăm chút cho con từ miếng ăn, giấc ngủ, rèn con những nét chữ đầu tiên. Chúc cô một 20/11 thật vui vẻ, mãi xinh đẹp và hiền từ, yêu thương với các con như bây giờ.

- Từ một đứa trẻ nhút nhát, e dè, nhờ sự quan tâm, thương yêu của cô mà bé … đã tự tin hơn rất nhiều. Gia đình rất vui vì sự thay đổi này và xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui, gia đình hạnh phúc.

- Cô ơi, nhân ngày 20/11 con chúc cô mãi tươi trẻ hiền dịu như những cô tiên mà các cô vẫn hay thường kể cho chúng con nghe mỗi ngày. Con yêu cô nhiều lắm!

Trên đây là tổng hợp những lời chúc 20-11 hay và ý nghĩa nhất. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn cho mình những lời chúc hay gửi tới thầy cô yêu quý nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam.

Nguồn: http://danviet.vn/loi-chuc-20-11-ngan-gon-cho-thay-co-giao-hay-va-y-nghia-nhat-50202119118441979...Nguồn: http://danviet.vn/loi-chuc-20-11-ngan-gon-cho-thay-co-giao-hay-va-y-nghia-nhat-50202119118441979.htm