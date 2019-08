Linh Rin công khai hình ảnh tỏ tình, ngầm khẳng định "chủ nhân" Phillip Nguyễn em chồng Hà Tăng

Thứ Sáu, ngày 16/08/2019 10:15 AM (GMT+7)

Như không để công chúng tiếp tục đồn đoán, người mẫu Linh Rin đã công bố bức ảnh được tỏ tình, bên dưới là dòng chữ my PPPP.

Sau một thời gian dài tuyên bố tình trạng độc thân, mới đây, doanh nhân "vua hàng hiệu" Phillip Nguyễn bất ngờ đăng tải bức ảnh chân dung chụp nửa mặt. Đáng chú ý, bức ảnh được đăng cùng thời điểm với người mẫu Linh Rin, cũng với góc chụp tương tự. Ngay sau đó, Phillip Nguyễn đã vào bình luận bằng cách để lại icon mặt cười.

Bức ảnh của Linh Rin ở Hàn Quốc

Ngay sau đó, Phillip Nguyễn cũng đăng bức ảnh tương tự

Công chúng tinh ý phát hiện, địa điểm mà họ check-in có nhiều điểm tương đồng. Bởi trước đó, khi cho biết đang có chuyến du lịch ở Seoul, Hàn Quốc, hotgirl Hà thành và Phillip Nguyễn cũng đăng một bức ảnh chụp phong cảnh tại một resort ven biển khá giống nhau vào cùng thời điểm.

Rõ ràng hơn là trong đám cưới của một người bạn, Linh Rin ngồi cùng với Phillip Nguyễn. Sự kiện còn có cả sự tham dự của Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà.

Linh Rin ngồi cạnh Phillip Nguyễn trong một buổi tiệc có cả sự tham dự của vợ chồng Hà Tăng

Như không để công chúng đoán già đoán non thêm nữa, mới đây, Linh Rin chính thức đăng bức ảnh có dòng chữ viết tay "I LOVE YOU BDAY GIRL". Bên dưới bức ảnh, Linh Rin bình luận: Ngay cả đến gửi ảnh Airdrop cho mình cũng phải gửi kèm chiếc ảnh này mới chịu. My PPPP". Với việc để lại chữ P, công chúng không khỏi ngầm hiểu đó là Phillip Nguyễn.

Cặp đôi dần công khai rõ ràng hơn

Trước đó, khi được hỏi về tin đồn hẹn hò với thiếu gia Phillip Nguyễn, Linh Rin tuy không xác nhận hay phủ nhận nhưng cô không ngần ngại bày tỏ rằng "anh ấy là người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ, trước đây và bây giờ vẫn thế".

Từ việc chỉ đăng ảnh riêng, Linh Rin bắt đầu tiến tới đăng ảnh chung

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô là hot girl Hà Thành cùng thời với Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu, Hà Lade. Là người mẫu nhưng Linh Rin còn chứng tỏ sự đa năng ở nhiều lĩnh vực như MC, đóng phim, ca hát và đã có nhiều phim, MV ra mắt công chúng.

Sau cuộc thi The Look, Linh Rin hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật mà dành thời gian để du học. Hiện tại, cô đang là du học sinh ngành Nghệ thuật tại trường ĐH University of the Arts London (Anh Quốc).

Dù không thuộc thân thế giàu có như gia đình Phillip Nguyễn nhưng với vẻ đẹp không hề thua kém "ngọc nữ", thần thái sang trọng và không vướng scandal, Linh Rin được cho là mẫu bạn gái xứng đôi vừa lứa với con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trong khi đó, dù được "gắn mác" đào hoa nhưng Phillip Nguyễn vẫn là mẫu người đáng mơ ước của các cô gái. Không chỉ bởi độ đẹp trai, nam tính mà còn bởi sự thành đạt trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ngoài kinh doanh, Phillip Nguyễn còn là chủ nhân tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng, thể thao, văn hóa mang tầm quốc tế ở Việt Nam

Là thiếu gia trong gia đình giàu có và truyền thống hoàng tộc nhưng Phillip Nguyễn không gắn với những hình ảnh ăn chơi hay thị phi với những chân dài nổi tiếng. Hình ảnh mà Phillip Nguyễn hướng đến là xây dựng hình mẫu doanh nhân trẻ hiện đại, năng động. Anh cũng được coi là người có khả năng truyền cảm hứng đến giới trẻ qua hàng loạt các sự kiện về thể thao, văn hóa mang tầm quốc tế do anh tổ chức ở Việt Nam.

Như sự kiện ca sĩ Ariana Grande đến Việt Nam biểu diễn hồi năm 2017. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, ngôi sao này đã hủy show chỉ vài tiếng trước khi live concert bắt đầu. Sau sự cố nay, Phillip Nguyễn đã tổ chức đêm nhạcThe Chainsmokers rất thành công.

The Chainsmokers là bộ đôi DJ kiêm nhà sản xuất và nhạc sĩ nổi tiếng của Mỹ. Ngoài trình diễn EDM, họ sớm phát huy khả năng sáng tác.

Hiện tại, Phillip Nguyễn bên cạnh việc tham gia phát triển kinh doanh các thương hiệu thời trang cao cấp trong hệ thống của gia đình với vai trò Phó Chủ tịch, anh còn thành lập các doanh nghiệp riêng và tự mình điều hành 4 công ty lớn.