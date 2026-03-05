Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, cô gái được 30 người xếp hàng chào đón

Mới đây, hình ảnh pháo nổ rộn ràng, băng rôn giăng sẵn, người thân đứng kín lối vào để đón cô gái lần đầu tới nhà bạn trai đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Hoa tươi, hộp quà, phong bao lì xì liên tục được trao tận tay, tạo nên khung cảnh náo nhiệt và ấm cúng, thông tin từ QQ.

Ngày 2/3, chị Thẩm, nhân vật chính trong video, chia sẻ với truyền thông về khoảnh khắc đặc biệt này. Chị cho biết, bản thân rất bất ngờ.

“Tôi không hề biết gia đình bạn trai chuẩn bị màn chào đón như vậy. Lần đầu về ra mắt vốn đã khá hồi hộp, nhưng ngay khi bước vào cửa, tôi đã nhận được lì xì, hoa quả bánh kẹo. Các bậc trưởng bối còn chủ động nắm tay trò chuyện để tôi không cảm thấy ngại ngùng. Cảm giác được mọi người quý mến và trân trọng thật sự rất tuyệt vời”, cô gái nói.

Chị Thẩm bất ngờ khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình bạn trai. Ảnh: QQ

Chị Thẩm cho biết, anh Trương - bạn trai chị, không hề tiết lộ trước kế hoạch này.

“Họ rất chú trọng những chi tiết nhỏ. Tôi vừa thấy thân quen, vừa cảm nhận rõ mình được coi trọng. Khi ấy tôi thực sự vừa bất ngờ vừa xúc động”, chị nói.

Theo thông tin, cặp đôi đều là người Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Tháng 10/2023, chị Thẩm tình cờ xem được một video do chị gái anh Trương đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, nội dung là tìm bạn đời cho em trai. Sau khi để lại bình luận, hai người đã kết bạn WeChat và bắt đầu tìm hiểu.

Tháng 8 năm 2024, họ chính thức xác nhận mối quan hệ. “Tôi có thiện cảm với anh ấy ngay từ đầu, còn anh ấy đối xử với tôi rất tốt”, chị chia sẻ.

Tình cảm của hai người ổn định và đang bàn bạc chuyện đính hôn. Chị Thẩm cho biết đã ở lại nhà bạn trai hai ngày và được anh đưa đi thăm họ hàng.

Chị kể lại: “Mẹ và dì của anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi ăn xong rồi vẫn gắp thêm thức ăn cho tôi, bảo ăn nhiều một chút, đừng ngại. Tôi cảm thấy rất ấm áp”.

Khi chị Thẩm chuẩn bị lên xe trở về nhà, bố mẹ anh Trương còn chuẩn bị lạp xưởng, trứng gà ta, rau diếp cá… nhét đầy cốp xe.

Về việc đoạn video bất ngờ “gây bão”, chị Thẩm cho biết: “Không ai nghĩ chỉ quay video làm kỷ niệm cho vui mà lại nhận được sự quan tâm nhiều đến như vậy. Tôi rất cảm ơn sự yêu mến của mọi người”.