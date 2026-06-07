Kỹ sư Đức bỏ nghề, sang Việt Nam làm rể sau tiếng sét ái tình

Dịp Giáng sinh 2023, Fernando Barths sang Việt Nam dự đám cưới bạn thân. Trong bữa tiệc, anh chú ý đến cô nữ tiếp viên hàng không tên Hồng Diễm, 32 tuổi. Cùng lúc đó, cô gái Việt cũng ấn tượng với chàng trai ngoại quốc trong bộ vest xanh lịch lãm.

Sau tiệc, họ cùng bạn bè đi bộ đến một quán bia. Cả hai làm quen bằng việc chia sẻ cảm nhận về hôn lễ của người bạn.

Khuya hôm đó, Fernando nhắn tin ngỏ ý muốn gặp lại Diễm vì "câu chuyện vẫn chưa kết thúc". Hai người trò chuyện đến 4h sáng cho đến khi Diễm phải đi làm.

Hồng Diễm và Fernando Barths tại Ninh Bình năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tôi trở về khách sạn, chìm vào giấc ngủ với toàn hình ảnh cô gái lạ, ở một đất nước xa xôi", chàng trai Đức kể. Anh nghĩ cô bay chặng quốc tế nên cả ngày hôm sau mang cảm giác tiếc nuối vì tưởng hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đến gần 22h, anh gửi cho cô một bức ảnh kèm lời tạm biệt ngày mai về Đức. Đúng lúc đó Diễm nói cô vừa hạ cánh ở Hà Nội.

Fernando xin gặp lại. Dù vừa trải qua lịch trình bay mệt mỏi, Diễm vẫn xuống nhà. Họ tiếp tục ngồi cạnh nhau, trò chuyện đến 3h sáng. Hai cuộc hẹn xuyên đêm trong vòng 48 giờ khiến cả hai nhận ra sức hút từ đối phương.

Khi Fernando về nước, cả hai duy trì liên lạc. Trong những câu chuyện, anh không bao giờ khen cô xinh hay nói nhớ. Thay vào đó, anh lắng nghe, chia sẻ chân thực và giữ mọi thứ chừng mực. Diễm vốn là người vốn cẩn trọng trong tình cảm, cách tiếp cận này lại tạo cảm giác đáng tin cậy.

Dẫu vậy, cô vẫn tự hỏi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Sau vài lần gợi chuyện nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, Diễm quyết định nhắn tin dừng lại. Cô không muốn nuôi hy vọng để mất thời gian của cả hai.

Nhận được tin nhắn, Fernando gửi lại một đoạn phản hồi dài. Anh giải thích quan điểm là khi đã bày tỏ tình cảm thì phải có trách nhiệm, cần làm gì để xây dựng và phát triển. Đó là lý do anh vẫn chưa ngỏ lời. Ở cuối tin nhắn, chàng trai viết một câu bằng tiếng Việt: "Em có muốn trở thành bạn gái của anh không?".

Hồng Diễm dừng lại rất lâu trước dòng tin ấy. "Cách anh dùng tiếng Việt để tỏ tình cho thấy sự trân trọng và nghiêm túc", cô nói.

Lúc nhận lời yêu nhưng Diễm không biết Fernando đã trải qua nhiều đêm mất ngủ để lựa chọn giữa sự nghiệp định sẵn ở Đức hay sang Việt Nam làm lại từ đầu. Vốn là người coi trọng gia đình, sau khi cha qua đời năm 2022, anh đã chuyển về quê làm việc để gần mẹ và em gái. Thời điểm gặp Diễm, anh đang lên kế hoạch chuyển đến Frankfurt để phát triển sự nghiệp kỹ sư hóa học. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô gái khiến anh nghiêng về Việt Nam.

Tháng 7/2024, Fernando sang Việt Nam. Nhận thấy ngành kỹ sư hóa học ít cơ hội cho người nước ngoài, anh chuyển sang giáo dục, bắt đầu bằng việc dạy tiếng Anh tại các trung tâm. 10 tháng sau, anh trúng tuyển làm giáo viên Khoa học hệ Cambridge tại một trường liên cấp.

Việc chuyển từ môi trường nghiên cứu sang làm việc với trẻ nhỏ khiến Fernando gặp áp lực trong thời gian đầu. "Có những lúc tôi mệt, nhưng đồng nghiệp luôn hỗ trợ, còn vợ ở bên động viên, nấu ăn cho tôi", anh kể.

Fernando và Hồng Diễm trong lễ ăn hỏi tháng 3/2026 tại Hưng Yên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chính tình yêu từ Diễm và gia đình đã giúp chàng trai Đức hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam. Hiện tại, anh ăn được hầu hết món Việt và hàng ngày vẫn tự vào bếp nấu cơm chờ vợ tan làm. Cuối tuần, Fernando thường đưa vợ về quê Hưng Yên thăm gia đình.

Rào cản ngôn ngữ không làm khó được chàng rể ngoại quốc trong việc gắn kết với nhà vợ. "Phụ bố vợ gói giò đã trở thành sở thích của tôi mỗi dịp về quê, dù hai bố con vẫn chưa thể trò chuyện được nhiều", anh nói.

Khi nhiều người thắc mắc tại sao không bảo lãnh Diễm sang Đức như nhiều đôi khác mà lại chọn con đường khó khăn hơn, Fernando khẳng định đó là trách nhiệm của người đàn ông. "Muốn tìm hiểu Diễm, tôi phải là người chủ động bước vào cuộc sống của cô ấy, thay vì đòi hỏi một mối quan hệ yêu xa hay bắt em phải sang quê mình trước", anh chia sẻ.

Trong lễ cưới được tổ chức vào tháng 3/2026, đứng trên sân khấu, chú rể kể lại chuyện tình yêu bằng tiếng Việt bập bõm: "Gặp em giống như là duyên phận, và điều đó khiến anh tin rằng khi ở bên nhau, chúng ta có thể làm được mọi điều".