Khách Tây hóa trang ma quái, khuấy động đêm Halloween Hà Nội

Hàng trăm du khách quốc tế tụ hội tại một quán bar trên phố Mã Mây (phường Hoàn Kiếm), hòa vào không khí nhộn nhịp dịp Halloween.

Halloween bắt nguồn từ văn hóa của người Celt ở châu Âu, diễn ra vào đêm 31/10 hàng năm. Du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm trước, lễ hội ngày càng phổ biến, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia các hoạt động hóa trang, vui chơi và trang trí đường phố.

Du khách đến từ Miami, Florida (Mỹ), 'biến hình' thành một bóng ma với lớp trang điểm mắt đen đậm, tạo hiệu ứng hốc mắt sâu, ma mị. Anh kết hợp trang phục đen đơn giản với tấm áo choàng vải xô hai màu đen trắng được cắt xé tua rua, tạo hình như một linh hồn u ám.

Leo đến từ Nga, hóa trang thành Joker khi tham gia lễ hội. Anh cho biết yêu thích nhân vật này bởi hình tượng Joker thể hiện bản chất hoang dã, phóng khoáng của mình. Lần đầu trải nghiệm Halloween tại Việt Nam, anh bất ngờ trước không khí đông vui và thích thú khi chứng kiến nhiều người cùng diện trang phục độc đáo.

Ellie và Jaimee, hai du khách đến từ Brisbane (Australia) hóa trang thành gấu Po trong bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda. Họ cho biết ban đầu gặp chút khó khăn khi mua sơn vẽ mặt, nhưng sau đó tìm được con phố chuyên bán đồ hóa trang nên việc chuẩn bị trở nên thuận lợi. Cả hai nhận xét không khí lễ hội rất vui và náo nhiệt, tương tự quê nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đến Việt Nam. Họ vừa hạ cánh lúc 4h sáng cùng ngày, dự định lưu lại khoảng một tháng nhưng chưa quyết định cụ thể những thành phố sẽ ghé thăm. Họ đều hào hứng và ấn tượng với vẻ đẹp của Việt Nam.

Joann, du khách đến từ Bỉ, hóa trang thành xác ướp. Anh cho biết ý tưởng xuất phát khá ngẫu nhiên khi nhìn thấy vài cuộn giấy vệ sinh và nghĩ có thể tận dụng chúng để tạo trang phục. Khó khăn duy nhất trong quá trình chuẩn bị là giấy vệ sinh rất dễ rách, khiến việc hóa trang mất thêm công sức.

Nam du khách gây chú ý với màn hóa trang thành nàng tiên trong bộ váy hồng, đôi cánh nhỏ, vương miện và gậy phép thuật. Điểm nhấn hài hước là bộ ria mép đen nổi bật, tạo vẻ ngoài vừa nữ tính vừa tinh nghịch trong đêm Halloween.

Dan North gây chú ý với màn hóa trang thành công chúa trong bộ váy xanh điệu đà, kết hợp quần jeans và tóc giả vàng óng. Anh hào hứng nhún nhảy, tạo dáng giữa không khí náo nhiệt của lễ hội.

Du khách Anh Chris Gibson (phải) hóa trang thành hoàng đế. Anh cho biết chọn bộ trang phục này đơn giản vì có vóc dáng to béo và đây là bộ đồ duy nhất tại cửa hàng cho thuê vừa với mình. Việc tìm trang phục phù hợp cũng là khó khăn lớn nhất trong quá trình chuẩn bị. Theo Chris, Halloween tại Vương quốc Anh diễn ra nhộn nhịp hơn so với Việt Nam.

Lance Roberts, du khách Canada, hóa trang thành thiên thần bóng tối. Anh cho biết không có ý tưởng cụ thể về nhân vật muốn hóa thân, chỉ đơn giản tìm được một số món đồ phù hợp rồi kết hợp lại thành trang phục. So với Canada, nơi Halloween phổ biến và được tổ chức rầm rộ hơn, không khí lễ hội tại Việt Nam có phần khác biệt. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy vui vẻ khi tham gia các hoạt động.

Nguyễn Thạch Cường, nhân viên quán bar, hóa trang thành Hắc Bạch Vô Thường, cặp quỷ sai nổi tiếng trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, có nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn người mới qua đời xuống âm phủ.

Nhiều bạn trẻ Việt hào hứng tham gia lễ hội hóa trang, khuấy động không khí trên phố cổ.

Màn hóa trang với vết thương hở ở vùng cổ, tạo cảm giác da thịt bị xé rách, bầm tím và rỉ máu chân thực của du khách thu hút sự chú ý.

Phạm Huyền Trang cho biết cô tự chuẩn bị trang phục và hóa trang tại nhà trong khoảng một tiếng rưỡi. Không lựa chọn một nhân vật cụ thể, cô tìm ý tưởng qua các video hướng dẫn trên TikTok và Instagram, chủ yếu học theo cách trang điểm của các tài khoản nước ngoài. Trang cho biết thường lướt Instagram, thấy phong cách nào thú vị thì thử làm theo.

Đôi bạn gây thích thú với màn hóa trang đồng điệu trong bộ trang phục mô phỏng biểu tượng cảm xúc hình cục phân, có mắt tròn và miệng cười ngộ nghĩnh.