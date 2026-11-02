Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026

Paris Hilton, 45 tuổi, khoe ảnh hóa thân thành nàng công chúa Rapunzel quyến rũ trong phim "Công chúa tóc mây" hôm 31/10.

Trước đó, Paris Hilton cùng chồng Carter Reum và hai con hóa trang thành các thành viên gia đình Addams trong bộ phim kinh dị cùng tên.

Nhà Paris Hilton cũng hào hứng chụp ảnh với tạo hình các nhân vật trong phim Disney "Người đẹp và quái thú" một tuần trước khi lễ hội hóa trang chính thức diễn ra.

Vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo cùng hai con hóa thân thành gia đình Shrek trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng.

Jennifer Lopez tái hiện nhân vật Barbarella do Jane Fonda thủ vai trong bộ phim khoa học viễn tưởng cùng tên ra mắt năm 1968.

Cô đào Megan Fox gây chú ý với tạo hình nàng tiên cá gợi cảm.

Ca sĩ Jennifer Hudson chọn tạo hình bươm bướm, trong khi Janelle Monáe làm người cá.

Ngôi sao phim "Nàng tiên cá" Halle Bailey khoe vóc dáng trong bộ bikini họa tiết cánh bướm đồng điệu, kết hợp đôi cánh lớn phía sau.

Siêu mẫu Vittoria Ceretti hóa thân thành cô bé quàng khăn đỏ khi dự tiệc cùng bạn trai Leonardo DiCaprio.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "Bond girl" nổi tiếng Halle Berry, nữ diễn viên Zendaya kết hợp trang phục ánh kim với kính râm gọng chữ nhật cá tính.

Hailey Bieber chọn hình tượng thiên thần khi tham dự tiệc Halloween do Kendall Jenner tổ chức cuối tuần này.

Minh tinh Elizabeth Hurley, 61 tuổi, khoe vẻ quyến rũ trong tạo hình nữ phản diện Poison Ivy của vũ trụ Batman. Cô tham dự sự kiện cùng bạn trai, ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus, 65 tuổi.

Người mẫu - diễn viên Cara Delevingne nổi bật với màn hóa trang ma mị khi đến tiệc Halloween hôm 30/10.