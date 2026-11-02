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Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026

Sự kiện: Thời trang Halloween

Jennifer Lopez, Paris Hilton, Megan Fox và nhiều ngôi sao Hollywood gây ấn tượng với những tạo hình độc lạ, đầu tư cầu kỳ trong mùa lễ hội Halloween năm nay.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 1

Paris Hilton, 45 tuổi, khoe ảnh hóa thân thành nàng công chúa Rapunzel quyến rũ trong phim "Công chúa tóc mây" hôm 31/10.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 2

Trước đó, Paris Hilton cùng chồng Carter Reum và hai con hóa trang thành các thành viên gia đình Addams trong bộ phim kinh dị cùng tên.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 3

Nhà Paris Hilton cũng hào hứng chụp ảnh với tạo hình các nhân vật trong phim Disney "Người đẹp và quái thú" một tuần trước khi lễ hội hóa trang chính thức diễn ra.

Vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo cùng hai con hóa thân thành gia đình Shrek trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 4

Jennifer Lopez tái hiện nhân vật Barbarella do Jane Fonda thủ vai trong bộ phim khoa học viễn tưởng cùng tên ra mắt năm 1968.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 5

Cô đào Megan Fox gây chú ý với tạo hình nàng tiên cá gợi cảm.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 6

Ca sĩ Jennifer Hudson chọn tạo hình bươm bướm, trong khi Janelle Monáe làm người cá.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 7

Ngôi sao phim "Nàng tiên cá" Halle Bailey khoe vóc dáng trong bộ bikini họa tiết cánh bướm đồng điệu, kết hợp đôi cánh lớn phía sau.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 8

Siêu mẫu Vittoria Ceretti hóa thân thành cô bé quàng khăn đỏ khi dự tiệc cùng bạn trai Leonardo DiCaprio.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 9

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "Bond girl" nổi tiếng Halle Berry, nữ diễn viên Zendaya kết hợp trang phục ánh kim với kính râm gọng chữ nhật cá tính.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 10

Hailey Bieber chọn hình tượng thiên thần khi tham dự tiệc Halloween do Kendall Jenner tổ chức cuối tuần này.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 11

Minh tinh Elizabeth Hurley, 61 tuổi, khoe vẻ quyến rũ trong tạo hình nữ phản diện Poison Ivy của vũ trụ Batman. Cô tham dự sự kiện cùng bạn trai, ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus, 65 tuổi.

Những màn hóa trang Halloween ấn tượng của sao Hollywood năm 2026 - 12

Người mẫu - diễn viên Cara Delevingne nổi bật với màn hóa trang ma mị khi đến tiệc Halloween hôm 30/10.

Ảnh hot Hollywood trong tuần: Hailey Bieber diện đầm hở bạo
Ảnh hot Hollywood trong tuần: Hailey Bieber diện đầm hở bạo

Bà xã Justin Bieber chiếm spotlight ở sự kiện với chiếc váy khoe thắt lưng; nữ hoàng nhạc pop Madonna mặc đầm hở ngực nóng bỏng ở tuổi U70.

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Theo Kiều Vân (Ảnh: Instagram, Backgrid) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/nhung-man-hoa-trang-halloween-an-tuong-cua-sa...

-01/11/2026 21:46 PM (GMT+7)
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