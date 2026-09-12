Huyền thoại bóng đá Malaysia cưới vợ kém 52 tuổi

Hôm đầu tuần, mạng xã hội Malaysia lan truyền bức ảnh ông Datuk Abdah Alif, 72 tuổi, đứng cạnh vợ trẻ trong lễ cưới, khiến người hâm mộ bóng đá địa phương đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của Abdah.

Em trai ông là Datuk Yunus Alif sau đó xác nhận đám cưới của họ diễn ra hôm 27/8, cho biết hai bên gia đình đều chấp thuận mối quan hệ, theo New Straits Times (NST) hôm 7/9.

Abdah và vợ trong lễ cưới hôm 27/8. Ảnh: bolainsidermy

Yunus, cũng là cựu tuyển thủ và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, nói cuộc hôn nhân không gặp trở ngại và đôi vợ chồng đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân.

"Có thể họ đang đi hưởng tuần trăng mật nên anh ấy không nghe máy. Nhưng chắc chắn họ đã kết hôn và chúng tôi chúc cả hai những điều tốt đẹp nhất", Sinar Daily dẫn lời Yunus cho biết.

Một nguồn tin thân cận, từng là đồng đội của ông Abdah, cũng xác nhận bức ảnh cưới là thật và cho biết ngày vui diễn ra gần đây, theo NST. Tuy nhiên, người này không tiết lộ thêm về thời gian hay địa điểm tổ chức hôn lễ.

Ông Abdah từng khoác áo đội tuyển Malaysia trong giai đoạn hoàng kim của bóng đá nước này cuối thập niên 1970, đầu những năm 1980, góp công giúp đội tuyển nâng thành tích thi đấu, giành suất dự Thế vận hội Moscow 1980. Tuy nhiên, Malaysia sau đó không tham dự Thế vận hội tại Moscow để phản đối việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan.