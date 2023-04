Hơn 3 năm sống với mẹ chồng cay nghiệt, đến khi mắc bệnh hiểm nghèo, lời mẹ chồng nói khiến con dâu ngã quỵ

21 tuổi, Hảo lên xe hoa trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Cô biết, mình không được như kỳ vọng của bà về một nàng dâu hoàn hảo. Hảo ít học, lại xuất thân nghèo khó. Nếu không vì "bác sĩ bảo cưới", có lẽ, mẹ chồng cô cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết hôn, do không xin được việc làm nên mẹ chồng yêu cầu Hảo phụ bà đi chợ. Hàng ngày, cô phải dậy từ hơn 3 giờ sáng để chuẩn bị làm hàng cùng mẹ.

Bụng mỗi ngày một to nhưng Hảo vẫn không được nghỉ ngày nào. Với cô khi ấy, cơn ốm nghén hay việc phải thức khuya dậy sớm không đáng sợ bằng thái độ lanh tanh, không một chút quan tâm nào của mẹ chồng đối với cô và đứa con trong bụng.

Ảnh minh họa

Ngày Hảo sinh con đầu lòng, cô sinh khó. Mẹ chồng chỉ quan tâm đến sự an toàn của cháu nội mà không hề lo lắng đến sự an nguy của con dâu. Giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết, Hảo dùng hết sức cố gắng gượng vì con. Rất may, hai mẹ con được may mắn bình an.

Nhưng Hảo không hề biết rằng, chuỗi ngày sau đó của cô chẳng khác nào sống trong địa ngục.

Dù ở cữ nhưng Hảo phải ăn theo chế độ ăn của cả nhà và đều là những món rất đơn giản. Dinh dưỡng kém cộng với di chứng sau ca sinh khó khiến Hảo luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tuy nhiên, sau vỏn vẹn 1 tháng ở cữ, Hảo đã phải làm mọi việc từ giặt giũ, nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa.

Cô xin cho con về thăm ông bà ngoại thì bị mẹ chồng ngăn cấm vì lý do đường xa ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé.

Hồi đó, mẹ Hảo vì thương con, nhớ cháu, dù say xe nhưng vẫn vượt hành trình gần 400 cây số để đến thăm mẹ con Hảo. Nhìn người mẹ khắc khổ phờ phạc sau một chuyến đi dài, Hảo đã phải nuốt nước mắt vào trong và cố tỏ ra mình ổn để mẹ không phải phiền lòng thêm.

3 năm qua, dù vẫn luôn cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền, dâu thảo nhưng mọi cố gắng, nỗ lực của Hảo dường như không được mẹ chồng ghi nhận. Thậm chí, đôi khi Hảo thấy mình như là cái gai trong mắt mẹ chồng mà bà luôn muốn nhổ vứt đi.

Suốt ngày phải gồng mình lên sống với một người mẹ chồng khắc nghiệt, Hảo cũng cảm thấy kiệt sức. Nhưng vì thương con, cô lại nén hết mọi tủi hờn, ấm ức vào trong để cuộc sống gia đình không rơi vào căng thẳng.

Nửa năm trước, Hảo xin được việc làm trong một công ty may gần nhà. Đi làm cả ngày không chạm mặt mẹ chồng khiến cuộc sống của cô "dễ thở" hơn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Hảo đau đớn phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 trong một chương trình sàng lọc ung thư của công ty.

Ngày cầm trên tay kết quả khẳng định của bệnh viện, Hảo như suy sụp. Cô ngước mặt lên trời tự oán trách số phận mình. Cuộc sống chỉ mới dễ dàng hơn với cô một chút mà giờ lại đẩy cô vào ngõ cụt.

Hơn ai hết, Hảo hiểu về căn bệnh quái ác mà mình đang mắc phải và kinh tế của hai vợ chồng cũng không thể đủ để cho cô chữa bệnh. Cô đã chuẩn bị tâm thế để buông xuôi. Cô chỉ thương con gái còn quá nhỏ đã sắp phải mồ côi mẹ.

Nhưng điều khiến Hảo bất ngờ là khi biết tin con dâu mắc bệnh, mẹ chồng Hảo luôn giữ thái độ im lặng. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của bà đối với cô còn tàn nhẫn hơn cả một người dưng.

Và khi vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của bố mẹ chồng, niềm hy vọng ít ỏi trong Hảo đã bị vùi dập hoàn toàn.

Hôm đó, Hảo thấy mệt nên xin nghỉ làm sớm và nhờ người đưa về nhà. Từ ngoài cổng lững thững bước vào, Hảo thấy tiếng bố mẹ chồng đang nói chuyện trong nhà.

"Hay là mình cho chúng nó một ít để đi viện xem sao. Biết đâu lại chữa được", bố chồng Hảo nói.

"Ông bị làm sao thế. Tiền của tôi còng lưng vất vả cả đời thức khuya dậy sớm mới dành dụm được, không thể mang đi chữa bệnh cho nó được. Bệnh đó, có tiền núi cũng hết.

Mà tôi nói thật, dù có bỏ tiền ra để chạy chữa thì may ra sống được thêm vài năm nữa. Đến lúc ấy, người vẫn mất còn mình thì trắng tay.

Từ ngày về làm dâu nhà này, nó đã làm được công to việc lớn gì đâu, chỉ toàn là gánh nặng cho con trai mình. Thằng Tiến còn trẻ, vợ có mất thì lại cưới vợ mới. Biết đâu con vợ sau của nó lại tốt hơn con Hảo thì sao.

Thôi giờ cứ coi cái số nó chỉ đến thế. Ông không phải lăn tăn nhiều", những lời mẹ chồng nói đã khiến Hảo ngã quỵ.

Trong thâm tâm Hảo vẫn biết mẹ chồng không thích mình, không quan tâm đến sự sống chết của cô. Nhưng đến mức bà độc ác muốn cô nhanh chóng rời khỏi cõi đời này để con trai bà lấy vợ mới thì cô không thể ngờ tới được.

Hóa ra, sau cùng, với mẹ chồng, Hảo vẫn chỉ là người dưng khác máu tanh lòng không hơn không kém!

