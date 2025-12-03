Hội chị em yêu may vá làm hàng ngàn chiếc đồ lót tặng bà con vùng lũ

Mới đây, chị Bùi Thị May (Hà Nội) đã phát động lời kêu gọi "đặc biệt" trong cộng đồng yêu may vá: May đồ lót gửi tặng bà con vùng lũ tại Nha Trang, Phú Yên. Chỉ sau một thời gian ngắn, hàng ngàn sản phẩm đã được hoàn thiện, phân loại theo từng kích cỡ và được gửi đến các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Chị May và các chị em tỉ mẩn may từng món đồ lót gửi tặng người dân vùng lũ

Liên hệ với chị May, chị cho biết, từ tháng 7 đến nay, nhóm đã chuyển đi hơn 3.000 sản phẩm đồ lót cho bà con ở Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên và gần đây nhất là Nha Trang, Phú Yên. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tổng số lượng đồ lót hoàn thiện và trao tặng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn đã vượt 9.300 sản phẩm.

Chị May chia sẻ, nhóm có hoạt động may trực tiếp tại nhà, mỗi buổi thường có từ 7–10 chị em cùng ngồi lại thực hiện. Bên cạnh đó, khoảng 200 chị em trên khắp cả nước tham gia may từ xa.

“Mình gửi video hướng dẫn và rập đồ lót, mọi người may xong lại gửi ngược về cho mình để đóng gửi cho bà con. Sự đồng lòng này giúp nhóm duy trì hoạt động liên tục suốt một năm qua”, chị cho hay.

Những món đồ lót được đóng gói, ghi size cụ thể trước khi gửi tới các đơn vị cứu trợ

Trước đó, chị May đã cùng Dự án Vải Vụn thực hiện 2 chuyến đi Kon Tum và 1 chuyến lên Lạng Sơn để trao tận tay gần 6.000 sản phẩm đồ lót cho trẻ em vùng cao. Với các khu vực lũ lụt, chị thường gửi nhờ các cá nhân, hội nhóm thiện nguyện trực tiếp phân phối đến bà con.

Không chỉ hỗ trợ vùng lũ và trẻ em vùng cao, quỹ đồ lót của nhóm còn gửi tặng các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Giải thích về việc làm ý nghĩa này, chị May tâm sự: “Đồ lót là thứ bên trong nhưng rất quan trọng, lại thường bị bỏ quên trong các hoạt động thiện nguyện. Ở Việt Nam, chuyện này vẫn khá tế nhị nên không phải ai cũng đứng ra kêu gọi. Và mình thấy bản thân cần làm điều gì đó để giúp bà con phần này”.

Hiện, nhóm đang duy trì hoạt động may đồ lót cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn, bao gồm cả nam và nữ. Tuy nhiên, do phần lớn thành viên trong nhóm có sở thích may đồ nữ nên số lượng sản phẩm giữa các loại chưa được đồng đều.

Gần đây, khi chuẩn bị gửi tặng đồ lót cho người dân Phú Yên, nhóm đã không kịp hoàn thành số lượng đồ lót nam. Để kịp thời gửi tặng, các thành viên trong nhóm đã quyết định mua thêm 200 món đồ lót nam giới, nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ.

Ngoài cứu trợ lũ lụt, nhóm còn may hàng nghìn món đồ lót gửi tặng các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Theo chị May, những chiếc áo lót hay quần nội y tuy nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và sự thoải mái của người mặc. Sau lũ lụt, bà con vùng miền Trung phải sống trong điều kiện thiếu thốn, ẩm thấp, việc vệ sinh cá nhân gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu về đồ lót sạch, mới càng trở nên cấp thiết.

“Nhiều người nghĩ chỉ cần cứu trợ lương thực, quần áo ngoài là đủ nhưng thực tế, đồ lót lại là thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, nếu không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ”, chị May bày tỏ.

Chị May hy vọng phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ để trong những đợt cứu trợ khẩn cấp sắp tới, bên cạnh gạo, mì tôm hay quần áo, người dân còn nhận được những bộ đồ lót mới.

“Nếu có thêm nhiều người chung tay, chúng ta sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Một chiếc áo lót mới có thể không thay đổi cuộc đời ai nhưng chắc chắn sẽ khiến họ thấy ấm lòng trong những ngày khó khăn nhất,” chị nói.